«Зарница 2.0»: что это за игра и как принять в ней участие

Как попасть на «Зарницу» и почему советская игра стала популярной у современных школьников

8934366 29.05.2025 Преодоление специальной полосы препятствий на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области

Десятки тысяч детей из разных регионов РФ в 2025 году принимают участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». До конца июля школьники и студенты колледжей, вышедшие в окружной этап игры, будут соревноваться в ловкости, скорости, дисциплине, знании истории, умении ориентироваться на местности. Финал состоится в сентябре. Почему «Зарница 2.0» так популярна, в чем ее суть и какую пользу она несет детям — в материале «Газеты.Ru».

Как появилась «Зарница»

История военно-спортивной игры «Зарница» началась 23 февраля 1964 года. Именно тогда учитель из села Мысы Краснокамского района Пермской области (сейчас — Пермский край) Зоя Кротова провела для своих учеников первую такую игру.

Педагог хотела разнообразить пионерскую деятельность и увлечь ею учеников. Накануне Дня Советской армии и Военно-морского флота она предложила школьникам превратить их учебное учреждение в мини-армию. Каждый класс выбрал свой род войск, а учителя превратились в генералов.

Дети и взрослые подошли к игре креативно. 23 февраля уроки в школе прошли с особым армейским колоритом. Состоялся военный смотр, а после уроков дети отправились на один из холмов, где прошло тактическое состязание. Школьники преодолевали «минные поля», заграждения, вступали в «схватки», срывая друг с друга бумажные погоны (лишиться погонов для игрока означало выход из игры), оказывали первую помощь.

Победителем признавался отряд, чьи участники первыми захватили крепость и флаг противника. В качестве награды участники самого ловкого отряда получили на линейке торт.

Дети с таким восторгом окунулись в игру, что Зоя Кротова решила повторить мероприятие 9 мая. Тогда его провели совместно с курсантами Высшего командно-инженерного училища.

close Преодоление специальной полосы препятствий на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

Уже на следующий год в «Зарницу» играли все школьники Пермской области, а несколько лет спустя игра стала всесоюзной и невероятно популярной.

В чем особенности игры «Зарница 2.0»

«Зарница 2.0»— это современная интерпретация легендарной советской военно-спортивной игры. В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий, создавая уникальный формат активного отдыха и обучения.

Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, «Зарница 2.0» способствует формированию у молодежи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.

Первая масштабная перезагрузка советской игры прошла в России в 2024 году и собрала более 800 тысяч заявок от школьников. Финал состязания приняла Волгоградская область.

В 2025 году «Зарница 2.0» проходит с еще большим масштабом.

50 тыс. ребят приняли участие в региональном этапе «Зарницы 2.0» в 2025 году

«На «Зарнице» росли наши родители, бабушки и дедушки. Ее возрождение силами «Движения первых», Юнармии, центра «ВОИН» при поддержке Минобороны, Минпросвещения, Росгвардии и Росмолодежи — это и дань традициям, и переосмысление полезной и увлекательной игры», — рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

Как проходит «Зарница 2.0»

Игра «Зарница 2.0» — это командное соревнование, которое проходит на специально оборудованных площадках или в природных условиях.

Команды из 10 человек выполняют различные задания, включающие:

тактические маневры и ориентирование на местности с использованием современных гаджетов (GPS, смартфоны);



решение интеллектуальных задач и головоломок, связанных с историей и военным делом;



физические испытания: бег, преодоление препятствий, стрельбу из лазерного или пневматического оружия;



коммуникационные задания, требующие слаженной работы и координации между участниками;



отработку навыков оказания первой помощи;



саперное дело;



управление БПЛА.

Инновации и технологии в «Зарнице 2.0»

В отличие от классической версии, в «Зарнице 2.0» широко используются современные технологии:

close Соревнование штурмовиков на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

GPS-трекинг для отслеживания передвижения команд;



мобильные приложения для получения заданий и связи с организаторами;



лазертаг-оборудование вместо боевого оружия для безопасного моделирования боевых столкновений;



виртуальная и дополненная реальность для создания интерактивных игровых сценариев.

Этапы игры

«Зарница:2.0» состоит из четырех этапов:

Отборочный. Стартовал в феврале и длился полтора месяца. На этом этапе игры дети принимали участие в викторине «Герои в форме», проверяли знания истории Отечества, оттачивали навыки строевой подготовки, учились оказывать первую помощь и проходили другие испытания.



Стартовал в феврале и длился полтора месяца. На этом этапе игры дети принимали участие в викторине «Герои в форме», проверяли знания истории Отечества, оттачивали навыки строевой подготовки, учились оказывать первую помощь и проходили другие испытания. Муниципальный . Стартовал 1 марта и длился до середины апреля. Дети состязались в тактической медицине, военизированной эстафете, огневой подготовке, знаниях о выживании в экстремальных условиях и других конкурсах.



. Стартовал 1 марта и длился до середины апреля. Дети состязались в тактической медицине, военизированной эстафете, огневой подготовке, знаниях о выживании в экстремальных условиях и других конкурсах. Региональный этап . Стартовал 17 апреля и завершился 31 мая. На этом этапе дети принимали участие в конкурсах на тему радиационной, химической и биологической защиты, в состязаниях медиков, командиров, саперов, операторов БПЛА, военкоров, штурмовиков, проходили иные испытания.



. Стартовал 17 апреля и завершился 31 мая. На этом дети принимали участие в конкурсах на тему радиационной, химической и биологической защиты, в состязаниях медиков, командиров, саперов, операторов БПЛА, военкоров, штурмовиков, проходили иные испытания. Окружной этап . Стартует 16 июня и продлится до 31 июля. Самые подготовленные отряды средней и специальной возрастных категорий отправятся на окружные этапы, где будут состязаться за место в финале. К вышеперечисленным конкурсам добавятся соревнования политруков, проверка на знание инженерного оборудования и маскировочных позиций.



. Стартует 16 июня и продлится до 31 июля. Самые подготовленные отряды средней и специальной возрастных категорий отправятся на окружные этапы, где будут состязаться за место в финале. К вышеперечисленным конкурсам добавятся соревнования политруков, проверка на знание инженерного оборудования и маскировочных позиций. Всероссийский финал. Начнется 1 сентября и завершится 30 сентября. Конкурсы те же. Соревнуются лучшие из лучших.

close Преодоление специальной полосы препятствий на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

По итогу пройденных конкурсов и этапов командам начисляют очки. Топ отрядов по очкам выводится на главном сайте игры.

«Зарница 2.0» — это интересно, наглядно и патриотично. Изучать историю наших побед, наблюдать за достижениями современных военнослужащих важно, но не менее важно самому прикоснуться к военному делу. В новой «Зарнице» для ребят доступны должности командира отряда, штурмовика, медика, сапера, оператора БПЛА, военкора и политрука — на любой вкус, каждый найдет задачу по себе. Это увлекательно — лучше, чем любая видеоигра с классами героев, ведь все — в реальности» Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

Кто может принять участие в «Зарнице 2.0»

Возрастные категории

В игре могут принимать участие школьники и студенты колледжей четырех возрастных групп:

младшая — те, кто родился с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года;



— те, кто родился с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года; средняя — те, кто родился с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года;



— те, кто родился с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года; старшая — учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, родившиеся с 1 октября 2007 года по 30 сентября 2011 года;



— учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, родившиеся с 1 октября 2007 года по 30 сентября 2011 года; специальная — учащиеся профессиональных образовательных организаций, родившиеся с 1 октября 2003 года по 30 сентября 2007 года.

Важно! Участникам отряда старшей возрастной категории на момент завершения

финала игры не должно быть 18 лет.

Для участия в игре формируется отряд из 10 человек. Каждый участник выбирает роль из предложенных. Готовый отряд должен включать в себя:

1 командира,



2 медиков,



1 сапера,



2 оператора БПЛА,



1 военкора,



2 штурмовика,



1 политрука.

Участникам Зарницы 2.0 нужно положить в рюкзак следующие вещи:

спички,



швейный набор,



фонарик,



компас,



карту,



медикаменты,



дождевик,



питьевую воду.

Как подать заявку на участие в «Зарнице 2.0»

Первым на сайте игры подает заявку наставник отряда — им может быть педагог, специалист по воспитанию, родитель, законный представитель одного из участников отряда. Ему необходимо зарегистрироваться, авторизироваться и сформировать заявку. Затем в отряд по ссылке от наставника начинают вступать участники.

close Участники одной из команд на финише эстафеты на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

В день прибытия на любой из этапов игры участникам понадобится предъявить:

согласие на обработку персональных данных,



оригинал ранее поданной заявки,



копию полиса ОМС,



копию приказа направляющей организации о назначении наставника и возложении на него ответственности за жизнь, здоровье и безопасность участников отряда,



справку о состоянии здоровья,



справку о наличии прививок и ряд других документов.

close Соревнование по разведению костра на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

Интересные факты о «Зарнице 2.0»

В этом году участие в муниципальном этапе приняли сотни тысяч школьников по всей стране. Каждый пятый из них практиковался в управлении БПЛА. Всего в соревнованиях было задействовано 17 тыс. симуляторов «Квадросим».



«Квадросим» — это стандартная платформа для отработки навыков пилотирования в рамках соревнований. Она позволяет обеспечить единые условия для участников, а также массовое и доступное вовлечение в подготовку операторов БПЛА.



Участники «Зарницы 2.0» с условно-военной специальностью «Оператор БПЛА» могут тренироваться в игровом симуляторе «Академия дронов» от платформы «Берлога». Тренажер можно скачать на ПК и отработать навыки управления дроном.



на ПК и отработать навыки управления дроном. Основа отряда — командир. Тем, кто выбрал эту специальность, нужно быть готовым брать на себя ответственность, мотивировать участников отряда и планировать тактику ведения боя. Командир должен быть лидером, уметь принимать решения в стрессовых ситуациях и вести отряд к победе.

Важно! Участие в игре «Зарница 2.0» — добровольное и не является обязательным ни для школьников, ни для наставников.



«В этом году наставниками в «Зарнице 2.0» будут воины с опытом боевых действий, ветераны спецоперации, которые и расскажут о своих подвигах, пути, и покажут ребятам пример силы духа и стойкости. «Зарница 2.0» — это дисциплина, патриотическое воспитание, расширение кругозора и физическое развитие. Можно только приветствовать ее возрождение», — подчеркнул Александр Толмачев.