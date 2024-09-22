Лучшие молодые патриоты России: как прошла игра «Зарница 2.0» Более 800 тысяч человек приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

На Мамаевом Кургане 15 сентября завершилась Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Она объединила более 800 тысяч участников со всей страны. В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Подробнее о том, как проходила игра, — в материале «Газеты.Ru».

Игра

Торжественная церемония открытия финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошла 5 сентября на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.

В рамках церемонии открытия представители «Движения Первых» и администрации Волгоградской области выразили уверенность, что «Зарница 2.0» не только укрепляет патриотический дух, но и помогает молодым людям развить важные жизненные навыки, такие как командная работа, лидерство и готовность к защите Родины.

«Реализовывать такие масштабные проекты, как «Зарница 2.0», стоит уже только ради того, чтобы видеть неподдельные детские эмоции. Особенно важно видеть радость ребят из сел и деревень, которые смогли пройти путь от школьных этапов до всероссийского финала. Их эмоции, поддержка родителей и их путь — вот ради чего мы создаем такие проекты», — прокомментировала руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева.

Конкурсная программа прошла на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе. Участникам предстояло пройти интеллектуальные и спортивные испытания, продемонстрировать навыки стрельбы, военно-полевой тактической медицины, саперного дела, управления и противодействия БПЛА, кибербезопасности, топографии и спортивного ориентирования на местности, а также знание основ государственности, военной истории.

Финальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся 14 сентября в Волгоградской области. Более 600 ребят со всей России встретились в решающих испытаниях на полигоне, чтобы побороться за звание победителей в командных и личных испытаниях.

Их наставниками стали бойцы СВО, четверо из которых проходят обучение в рамках проекта «Время героев». Командовал игрой герой России Степан Белов.

Он уверен, что «Зарница 2:0» положительно влияет на патриотическое воспитание молодежи. По его мнению, успех проекта во многом зависит от грамотных наставников. Финалистов игры Белов назвал лучшими представителями своих регионов.

Большая военно-тактическая игра на местности продлилась сутки. Ребята разделились на две полноценные армии: «Волга», которую отличали красные повязки, и «Ахтуба» с белыми повязками. В старшей возрастной категории на поле вышли 40 отрядов и 400 человек, в средней – 20 отрядов и 200 человек. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды вошли командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), два оператора дрона и два медика.

close Пресс-служба «Движения Первых»

Армиям предстояло решить задачу по поиску и уничтожению Центра психологических операций условного противника. Армии выполняли тактические задания, осуществляли захват и удержание точек интереса, штурмовали укрепрайоны, искали разведданные, наносили удары по условным противникам силами авиации и артиллерии. Чтобы придать этапу больше динамики и реалистичности, использовалось лазертаг оборудование, позволяющее фиксировать ранения и поражения «солдат». Победителем признавалась армия, набравшая наибольшее число баллов. В финал прошли самые целеустремленные, решительные, эрудированные и спортивно-подготовленные участники.

Также в игре приняли участие 12 межведомственных отрядов. Среди них: ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардия, Следственный комитет, Пограничные войска, Казачье общество и другие ведомства. Кроме того, в составе диверсионно-разведовательных групп в игре были задействованы участники Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться».

Помимо конкурсных испытаний была проведена насыщенная культурная программа. Участникам был организован экскурсионный тур по местам боевой славы города-героя на Волге, викторины, встречи в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями», творческие мероприятия.

В рамках финала была проведена программа повышения квалификации для наставников: «Наставничество в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи». Участники образовательного курса прошли несколько модулей, посвященных актуальной повестке государственной политики в области патриотического воспитания и методикам проведения военно-спортивных игр.

Сплотить молодежь

Как отметил директор филиала Российского общества «Знание» в Волгоградской области Сергей Шипилов, «Зарницы 2.0» не только собрала на одной площадке молодежь из разных регионов страны, но и объединила их вокруг традиционных ценностей, сплотила на долгие годы вперед.

Практика «Зарницы 2.0», по его словам, должна быть продолжена, поскольку молодежь прислушивается только к тем, кто верит в то, что говорит.

«Молодых нельзя обмануть. И наставники Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться», которые внесли свой вклад в проект «Зарницы», в полной мере соответствуют названию конкурса. Это залог успеха проводимой ими работы», — подчеркнул Шипилов.

Он отметил участие в реализации проекта Российского общества «Знание», фонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти разных регионов, особенно в сфере молодежной политики.

«Только объединяя усилия разных частей нашего общества, возможно добиваться таких масштабных результатов», — заключил Сергей Шипилов.

По словам политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Неймата Халилова, прошедшая «Зарница 2.0» служит ярким примером применения междисциплинарного подхода в проведении военно-патриотических мероприятий.

«С одной стороны, «Зарница» – это соревнование, созданное для подготовки будущих бойцов и выявления наиболее перспективных кадров, имеющих высокий уровень спортивной подготовки, способностей к тактическому мышлению и слаженной работе в команде. С другой стороны, новая «Зарница» – это воспитательное мероприятие, нацеленное, в первую очередь, на развитие патриотизма среди юных граждан нашей страны», — сказал он.

Политолог напомнил, что в этом году «Зарница 2.0» охватила почти 9 тысяч школ по всей России. При этом в команды были отобраны около 800 тысяч ребят, что побило рекорды прошлых лет.

«В проект активно вовлечены ветераны СВО в лице жюри и кураторов, участники программы «Время Героев». Именно они своим примером участия в защите Родины и последующим вовлечением в общественные процессы, способствуют развитию созидательного патриотизма у участников игры. Таким образом, игра создает своеобразный диалог поколений», — сказал Халилов.

Он уточнил, что начиная с шестидесятых годов прошлого века организаторы привносят новые форматы испытаний для участников.

«Так, в этом году уникальным стало то, что участники соревновались как в стрельбе, тактической медицине, саперном деле, так и активно противостояли инструментам когнитивных воин, например, распознавали фейки, работали с БПЛА, соревновались в обеспечении кибербезопасности», — подчеркнул эксперт.

Как отметил наставник игры «Зарница 2.0», участник программы «Время героев» Антон Шорохов, в финале «Зарницы 2.0» остались лучшие из лучших, и наша задача была выбрать из равных, то есть выбрать еще лучше.

По его словам, сложнее всего участникам игры давались навыки военной дисциплины, построение, контроль времени и ношение формы.

«Но мы со всем справились, всему ребят научили, ведь на игре все было по-военному. Это же не простая игра. Это 800 тысяч участников, 89 регионов. Это практически все организации, имеющие отношение к патриотическому воспитанию. Это лучшие из лучших», — подчеркнул Шорохов.

Он также отметил, что испытывает гордость за своих подопечных, несмотря на то, что это были совсем юные участники, которым едва исполнилось 11-13 лет.

«Больше всего меня поразили девчонки. В команде из Кемеровской области семь девочек и три мальчика, такие маленькие все, но они просто камень на камне не оставили. И я думаю, что те, кто в этом возрасте еще определялись с дальнейшим профессиональным путем, после этой игры выберут путь, связанный с военной службой. Они уже не сдадутся», — добавил наставник.

close «Движение первых»

По словам Антона Шорохова, игру «Зарница 2.0» необходимо развивать и поднимать на международный уровень с участием дружественных стран.

«Это, конечно, и детям будет интересно. А что касается меня, то я получил колоссальный опыт. И я очень рад тому, что мне такая возможность была предоставлена. Я воспользовался ею максимально», — заключил он.

Участники и наставники

Как отметила 16-летняя участница игры Елизавета Савина из города Няндома Архангельской области, «Зарница 2.0» принесла всем причастным к этому событию незабываемые эмоции и полезный опыт.

«От масштаба игры захватывает дух, «Зарница» дает возможность нашему поколению прочувствовать на себе всю ответственность за будущее России, дает понимание, что легко не будет, и надо воспитывать в себе характер», — поделилась Елизавета Савина.

Школьница призналась, что на игру хотелось ехать даже только ради эмоций, при этом она отметила, что ее команда существенно повысила свой уровень, особенно в техническом направлении.

«Мы приехали из небольшого городка и такого оборудования просто еще не видели, не работали с ним и, честно говоря, даже не мечтали об этом», — рассказала Елизавета.

По ее словам, во время финала игры члены команды получили возможность испытать себя в роли операторов БПЛА, поработать с программами по перехвату секретных данных, получили в распоряжение рации, лазертаг, шашки и гранаты.

«Я мечтаю поступить в военный вуз, и «Зарница» помогла понять, что это мое, что готова так жить 24/7 и приносить пользу Родине», — заявила Елизавета.

Она добавила, что, глядя на участников СВО, которые были наставниками ребят во время игры, школьники острее воспринимали их советы, поскольку понимали: эти люди имеют реальный боевой опыт.

Роман Савин, отец Елизаветы, рассказал, что дочь занимается в отряде «Барс» городской школы № 3 с 5 класса. Сейчас учится в десятом. За это время участвовала в самых разных мероприятиях, но в таком масштабном – впервые.

Он отметил, что ребята, которые приехали в Волгоград из разных городов страны, очень довольны тем, как все было организовано.

Другой участник команды «Пожарные кадеты» из Санкт-Петербурга Роман Романов рассказал, что во время игры он набрался большого опыта, который очень сильно пригодится в будущем.

«На этой игре я впервые увидел, что такое настоящие трудности и настоящее соперничество. Очень трудно соревноваться с достойными соперниками, но наша команда собралась и выложилась на полную. А я переборол свои страхи и показал все, на что способен. Главное — не бояться ошибаться», — подчеркнул он.

По словам Романа, участники игры получили все навыки, необходимые для выживания и действия в экстремальных условиях.

«Я научился медицине, а именно тому, как правильно накладывать жгут, как правильно транспортировать пострадавших и множеству других вещей. На этой игре я понял, что такое командная работа — это когда все помогают друг другу и бескорыстно делятся с другими. Кроме того, я научился, как правильно работать в команде», — рассказал участник «Зарницы».

Как также отметил Роман, больше всего его впечатлила реалистичность имитации в игре боевых действий.

«Там были взрывы, выстрелы. Я помню, как мы бегали по окопам все грязные, но зато веселые и сплоченные. Я бы хотел пожелать игре дальше развиваться. Хочу пожелать удачи следующим участникам. Я всегда буду завидовать тем, кто попадет на эту игру», — добавил он.

О реалистичности игры рассказала и Елена Повелихина — мать участника команды «АГАТ Эрюжев» из Пензенской области Романа Повелихина.

По словам Елены, ее сын достиг этого благодаря целеустремленности, ответственности, трудолюбию, выносливости.

«К этой победе Роман шел несколько лет, это его третье участие в «Зарнице». Я очень горжусь своим сыном!», — сообщила она.

Елена также добавила, что в этом году произошли изменения в положении о проведении игры, но благодаря высококвалифицированным наставникам, ребята быстро освоили все этапы.

«В ходе игры участники приобрели военно-прикладные навыки, научились работать сообща, ведь только сообща можно достичь победы! Игра была настолько реалистичной, что в некоторые моменты создавались впечатления, что это совсем не игра! Желаю, чтобы таких проектов было больше, чтобы ребята активно принимали в них участие, двигались вперед и не сдавались, несмотря ни на что!», — заключила Елена Повелихина.

По словам наставника петербургской команды «Пожарные кадеты», педагога дополнительного образования Егора Сопотяна, в ходе игры ребята научились мыслить более масштабно и конструктивно, отточив навыки в своих направлениях.

«Также они повысили свою коммуникацию и командную работу, что очень ценно, когда команда работает как единый механизм. Однако мы столкнулись с трудностями, такими как нехватка времени из-за занятости. «Зарница 2.0», как она есть сейчас, немного не наш формат в некоторых моментах. Поскольку мы пожарные кадеты, то наше направление связано со спасательными работами. Некоторые виды деятельности, например штурм, оператор БПЛА или военкор, немножко чужды нам. В то же время были доступны такие виды, как пожарная эстафета и выживание в экстремальных условиях, которые нам хорошо знакомы», — добавил Егор.

Говоря о личных впечатлениях, наставник «Пожарных кадетов» отметил масштабность события.

««Зарница 2.0» была грандиозным и масштабным событием. Город Волгоград, где начался перелом в Великой Отечественной войне, произвел на меня сильное впечатление. Новые знакомства, друзья и обмен опытом принесли только положительные эмоции. Все виды соревнований были крутыми и интересными. Особенно запомнилась военно-тактическая игра на местности (лазертаг), которая была выше всяких похвал. Когда две армии — белые (Ахтуба) и красные (Волга) — сражались на всем полигоне, это захватывало дух. Особенно приятно было видеть победу команды белых, в составе которой находилась наша команда», — подчеркнул Егор Сопотян.

Наставник детской команды из Кизлярского района Дагестана, учитель по физической культуре аверьяновской средней школы Мадрид Везиров отметил, что благодаря игре «Зарница 2.0» российские школьники становятся дисциплинированными, у них вырабатывается чувство патриотизма и долга, любовь к Родине.

По его мнению, игры такого рода очень важны для воспитания подрастающего поколения.

«Рад, что военно-патриотическая игра «Зарница» получила возрождение именно в таком формате и масштабах», — сказал Мадрид Везиров.

Он отметил, что благодаря участию в игре и подготовке к ней у школьников развиваются физические способности и формируется характер.

Также он отметил участие бойцов СВО в качестве наставников игроков.

«Бойцы спецоперации становятся примером для детей. Важно, что школьники получили возможность лично познакомиться с людьми, которые любят свою Родину, готовы встать на ее защиту, передать свой опыт младшему поколению», — добавил наставник команды.

Руководитель военно-патриотического клуба «Север» имени Героя России Вячеслава Воробьева Роман Вербицкий, подводя итоги, заявил, что состоявшийся в Волгограде финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0» был организован на высшем уровне.

По его словам, особый интерес у школьников вызвало участие в масштабной тактической игре, во время которой подростков разделили на две армии — «Волга» и «Ахтуба».

«Мероприятие достойное. Важно, что в качестве наставников в нем приняли участие герои СВО. Особое восхищение у детей вызвал морпех с позывным «Струна», который приезжал на игру», — рассказал Роман Вербицкий.

Руководитель военно-патриотического клуба отметил, что дети прошли серьезную подготовку накануне финала.

Он убежден, что такие мероприятия, как «Зарница», учат школьников серьезнее относиться к жизни, к своему здоровью и к физической подготовке.

«Ребята-участники понимают: нужно быть настоящим мужчиной, способным защищать свою Родину, заниматься спортом, быть физически развитым», — заключил Вербицкий.

Церемония награждения

Церемония закрытия и награждение победителей в командных и личных состязаниях прошли 15 сентября на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы Родина-мать.

Победителей поздравили организаторы игры — Движение Первых, представители администрации Волгоградской области, участники программы «Время Героев», Герои России и партнеры проекта.

«Сегодня «Зарница 2.0» больше чем военно-тактическая игра. Это платформа для консолидации усилий всех патриотических сил страны, направленных на воспитание гражданственности и любви к Родине. Особое значение для нас имеет наставничество участников СВО. Их опыт и личный пример помогают ребятам овладеть полезными навыками, воспитать характер, стать деятельными патриотами родной страны», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

Победителями военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стали следующие команды. В средней возрастной категории первое место заняла команда «Тяжинские Барсы» из Кузбасса, второе место — команда «Засосна-сокол» из Белгородской области, а третье место досталось команде «Беркут 34» из Волгоградской области. В ведомственном зачете средней возрастной категории победу одержала команда «Ратник 85» из Ростовской области, на втором месте расположилась команда «Цвет нации» из Пермского края, а третье место заняла команда «Вымпел ФСБ» из Запорожской области.

В старшей возрастной категории победителями стали «Дельта 5» из Югры, второе место заняла команда «Беркут Ирбит» из Свердловской области, а третье место — «ВПК Гвардия» из Новосибирской области. В ведомственном зачете старшей возрастной категории первое место заняла команда «Вымпел Ростов» из Ростовской области, второе место — «Северный Бастион» из Волгоградской области, а третье место — «Черные пантеры» из Вологодской области.

В качестве участников и почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: главнокомандующий игрой Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин, позывной «Струна». Герои России являются участниками кадровой программы «Время Героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на обучение российских ветеранов и участников специальной военной операции для подготовки кадров для государственной службы.