Более 50 тысяч юношей и девушек примут участие в региональном этапе игры «Зарница 2.0»

В стартовавшем региональном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» примут участие более 50 тыс. школьников из разных городов страны. Об этом сообщил Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов — совместно с «Юнармией» и центром «Воин» движение выступает организатором события.

Артур Орлов рассказал, что в этом году «Зарница 2.0» стала самой масштабной военно-патриотической игрой в стране. Она объединила более 3 млн юных россиян из разных городов.

Впереди региональный этап. Его участниками те, кто успешно прошел муниципальный этап, пояснил Орлов.

По мнению Героя России, начальника главного штаба движения «Юнармия», участника президентской программы «Время героев», заместителя председателя правления «Движения Первых» Владислава Головина, очень ценным и полезным в «Зарнице 2.0» является взаимодействие ребят разных возрастов с наставниками, инструкторами и участниками СВО.

«Такое общение я лично считаю бесценным. Помимо получения практических навыков по обращению с оружием, оказанию первой помощи и освоению тактической медицины, правильных действий в экстренных ситуациях и многое другое, очень важно, что ребята получают от наставников поддержку, ценные напутствия и советы, помогают принимать правильные решения», — рассказал он.

Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 31 мая. Тех, кто успешно его пройдет, ждет следующий — окружной. Финал игры запланирован на сентябрь.

«Зарница 2.0» — всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект «Движения Первых». Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В игре могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования от 18 до 21 года из всех регионов России.

Цель проекта — совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан страны.

Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают в том числе участники специальной военной операции.