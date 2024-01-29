«Могут быть траты, которые вам не понравятся»: как учить детей планировать личный бюджет

Выдавать дошкольнику пару тысяч рублей с установкой «это тебе на месяц» — заведомо провальная идея, утверждают педагоги. Умение обращаться с деньгами формируется именно через практику, но совсем не обязательно сразу бросать ребенка в финансовый поток с напутствием «плыви». О том, как постепенно подготовить его к плаванию в направлении благосостояния, «Газете.Ru» рассказала Анна Соколова, руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids.

Дошкольники и представление о деньгах

Обычно с четырех-пяти лет дети сами начинают проявлять интерес к деньгам. Если родители ходили с ними за покупками, то к этому возрасту дети уже знают, что в магазине каждый товар надо обменять на купюру или совершить «магическое действие» с пластиковой карточкой.

Следующий шаг — позволить ребенку самому оплатить покупку. Пусть в первый раз для наглядности это будут наличные деньги. Принцип действия безналичных расчетов будет проще объяснить на словах уже на основе имеющегося опыта: «Чтобы было удобнее и не нужно было носить везде с собой купюры, придумали записать информацию о деньгах на карточку. Когда я оплачиваю карточкой, на ней становится меньше денег, а у магазина больше. Так же, как и в случае с наличными деньгами».

Продвинуться дальше без освоения арифметики будет сложно: ребенку нужно научиться считать, выполнять сложение и вычитание. Можно совмещать два в одном: занимайтесь математикой, выполняя практические задания из серии «сколько денег нужно, чтобы купить мороженое и шоколадку».

Привлекайте ребенка к процессу выбора товаров на маркетплейсах, обращайте внимание на цену, просите посчитать, сколько нужно денег, чтобы купить два таких товара.

В этом возрасте ребенку еще сложно осознать ценность реальных денег по двум причинам:

У него нет практического опыта зарабатывания. Зато дети прекрасно понимают ценность игровой валюты — заработанных звездочек, очков, наклеек в онлайн или настольных играх.

Цена товара для ребенка может быть просто цифрой, которая ничего ему не говорит. В таком случае проще объяснить ценность покупки, проговаривая, что еще можно купить на эти деньги. Например, фраза «Этот аттракцион стоит 990 рублей, это дорого», — пустой звук для ребенка. «На это можно купить 10 мороженых» — гораздо нагляднее.

Если ребенок до школы знает, как пользоваться деньгами, и может рассчитать сумму покупки, — это важный шаг на пути к финансовой грамотности. Переход от пользования игровой валюты к настоящим деньгам органично произойдет при поступлении в школу.

Младший школьник и деньги на буфет

Как правило, в начальной школе чаще возникают ситуации, в которых ребенку самостоятельно нужно расплачиваться: купить вкусняшку в буфете или сувенир на экскурсии. Родители вынуждены давать деньги с собой, а ребенок начинает делать первые шаги в распределении своего бюджета.

На этом возрастном этапе задача ребенка — научиться планировать, задача родителей — дать ему возможность совершить ошибки.

Чем младше ребенок, тем короче горизонт планирования.

Не стоит выдавать деньги на пирожки в столовой сразу на несколько недель — редкий первоклашка может мыслить кварталами.

Начните с ежедневных мелких сумм и постепенно переходите к выдаче денег раз в два-три дня.

Эти 50-100 рублей ребенок несколько раз забудет, потеряет, совершит неравноценный обмен с одноклассниками. Вспомните обмен дорогой игрушки на светлячка в рассказе Драгунского «Он живой и светится». Ваша задача — спокойно к этому относиться и разъяснять ситуацию.

В этом возрасте детям могут дарить достаточно крупные суммы родственники. Родители должны принять решение, что с этими деньгами делать: купить что-то нужное на свое усмотрение, вместе с ребенком обсуждать покупку или просто отдать эти деньги ему. Если вы выбрали последний вариант, то приготовьтесь к тому, что у ребенка могут быть траты, которые вам не понравятся: например, покупка валюты в игре или стикеров в мессенджерах.

Попробуйте примириться с мыслью, что это его деньги и у ребенка есть собственные интересы и предпочтения. Возможность тратить деньги на то, что нравится именно тебе, а не родителям, повышает их ценность в глазах ребенка. И, как следствие, хочется иметь такую возможность чаще, чем раз в год в день рождения. Так формируется активная позиция по зарабатыванию денег.

Средняя школа и карманные деньги

Начиная с пятого класса, можно обговорить с ребенком размер его карманных денег и то, как часто он их будет получать. Также важно обсудить, какие траты теперь не будут оплачивать родители, поскольку на это у школьника есть свой бюджет. В списке могут быть перекусы в школе, проезд, канцелярские принадлежности.

Как часто выдавать карманные деньги и в каком размере, родители решают самостоятельно. Если при этом вы сможете обосновать свое решение ребенку, то продемонстрируете на собственном примере, как планировать бюджет.

В этом возрасте можно обучать ребенка долгосрочному планированию.

Обсудите, на что он хотел бы накопить деньги, сколько нужно для достижения цели и как долго предстоит копить. Хороший способ облегчить задачу школьнику — это ввести вознаграждение за экономию. Чтобы мотивировать ребенка сберегать деньги, пообещайте добавить на дорогую покупку 30-50% от ее стоимости.

Старшая школа и первые возможности заработать

С 14 лет, после получения паспорта, дети уже могут оформить самозанятость и зарабатывать деньги официально. Интернет предлагает массу вариантов подработки, правда, среди них множество мошеннических схем. Важной вехой в формировании финансовой грамотности будет информирование ребенка о том, как распознать мошенников. Если у родителей не хватает знаний, можно скачать чек-листы банков или пройти онлайн-обучение.

Умение сохранить деньги — один из ключевых навыков во взрослой жизни. С получением паспорта ребенок может открыть счет и получить дебетовую карту самостоятельно. В этом возрасте очень полезно в открытую обсуждать финансы семьи, показывать ребенку квитанцию за ЖКХ, вместе планировать отпуск в рамках имеющегося бюджета, обсуждать траты на текущее и будущее образование ребенка.

Хорошая новость в том, что в школьных учебниках встречаются практикоориентированные задачи, требующие финансовых расчетов. Отличным подспорьем в обучении планированию бюджета для старшеклассника станут дополнительные курсы по финансовой грамотности.

Каждый ребенок станет взрослым, которому придется решать вопросы с планированием бюджета. Возможность столкнуться с ошибками в детстве и научиться обращаться с деньгами поможет уберечь от крупных финансовых просчетов во взрослом возрасте.