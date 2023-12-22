Незнакомец за дверью: когда нельзя оставлять детей одних дома

Что должен уметь несовершеннолетний, чтобы какое-то время побыть дома без присмотра? В каких случаях это может быть опасно, даже если ребенок самостоятельный? И что может грозить родителям, чьи дети остаются одни дома? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили психологи и юристы.

Когда ребенок может остаться дома без присмотра взрослых

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

— Рано или поздно родителям придется ненадолго оставить ребенка дома одного — это важный этап в развитии детской самостоятельности. Однако он требует определенной подготовки. Телефоны родителей, бабушек, дедушек, а также номера экстренных служб должны быть записаны и висеть на видном для детей месте, например, на зеркале в коридоре или на холодильнике. Ребенку необходимо иметь навыки пользования телефоном, чтобы в случае необходимости позвонить близким.

Также дети должны усвоить элементарные правила безопасного поведения дома:

• не открывать дверь незнакомым людям и не сообщать им о том, что находишься дома один;

• не опираться на окна;

• не выходить на балкон, чтобы дверь случайно не заблокировалась;

• не принимать лекарства без ведома взрослых;

• не пользоваться плитой без присмотра взрослых.

Эти правила можно и нужно постоянно проговаривать, придумывая различные жизненные ситуации, спрашивая ребенка: «А что делать, если...» Очень важно, чтобы ребенок понимал, почему так делать нельзя и к каким последствиям это может привести.

Оставляя ребенка дома одного, родители должны удостовериться, что перед уходом они отключили электроприборы; не оставили на видном и доступном месте лекарства или бытовую химию; закрыли окна и балконную дверь в квартире.

Для начала можно оставить ребенка семи-восьми лет одного буквально на 10-15 минут, чтобы выйти в магазин или выгулять собаку. Однако всегда оставайтесь на связи. После возвращения обсудите, чем он занимался в ваше отсутствие и обязательно похвалите его за самостоятельность.

Когда нельзя оставлять одного дома даже подготовленного ребенка

Ольга Бочкова, клинический и семейный психолог, руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой»:

— С точки зрения безопасности, есть ряд ситуаций, в которых мы не рекомендуем оставлять детей одних дома без присмотра — даже если кажется, что они к этому готовы.

Когда ребенок — дошкольник. Даже если кажется, что ребенок в пять лет хорошо усвоил правила и контролирует себя, знает, что незнакомым людям дверь открывать нельзя, а спички — детям не игрушка, может возникнуть внештатная ситуация вне пределов квартиры, в которой он растеряется. Например, пожар у соседей.

Когда старший ребенок присматривает за младшим братом или сестрой. Забота и уход за малолетними детьми, а также обеспечение их безопасности — это ответственность взрослых людей, родителей (или опекунов). При возникновении опасности, которую невозможно просчитать заранее, старший ребенок не справится с ней — в силу отсутствия у него необходимых знаний, навыков и опыта. И тогда все бремя ответственности за случившееся ляжет на плечи родителей.

Когда за ребенком присматривает пожилой взрослый, требующий особого ухода. Часто можно наблюдать ситуацию, когда «посидеть» с малолетним ребенком приглашают бабушку или дедушку. Складывается впечатление, что рядом взрослый, значит, ребенок под присмотром. Но пожилые взрослые и сами нуждаются в присмотре и уходе — по состоянию физического или ментального здоровья. Ухудшение их самочувствия может случиться внезапно и непредсказуемо — упал, стало плохо с сердцем, приступ астмы. В такой ситуации ребенок не будет готов быстро и эффективно оказать необходимую помощь.

Когда ребенок должен встретить третьих лиц. Мы не рекомендуем оставлять ребенка даже более старшего возраста одного дома, если ожидается приход сервисного мастера, сантехника или курьера: к сожалению, среди них могут оказаться люди, которые попытаются использовать неопытность ребенка в своих целях.

Что делать, если ребенок соседей долгое время находится один дома

Татьяна Соколова, юрист:

— Если вы заметили, что ребенок длительное время находится дома, а взрослых рядом нет, то в первую очередь лучше позвонить родителям. Например, найти их телефон у других соседей или в чате дома (поселка). Можно также постучать в дверь, чтобы удостовериться, не требуется ли ребенку помощь.

Если кажется, что ребенок действительно нуждается в помощи (стучит, плачет, кричит, привлекает внимание другими способами), нужно незамедлительно вызвать специальные службы. Можно позвонить на номер 112, в полицию, в МЧС, в скорую помощь, в районный отдел опеки.

Сотрудники специальных служб обычно незамедлительно выезжают на место, если есть опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Родителей ребенка, который остался дома без присмотра, могут привлечь к ответственности.

Какое наказание может грозить родителям, оставившим ребенка одного дома

Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы:

— За оставление ребенка одного дома родители в рамках административного законодательства могут быть привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КОАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Наказание — штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Например, соседи сообщили в полицию или в органы опеки и попечительства, что ребенок неоднократно остается один. Уполномоченные сотрудники проводят проверку и принимают решение о привлечении к ответственности. Дела об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства родителей.

Другая ситуация — когда есть непосредственная угроза жизни или здоровью детей. К примеру, если ребенок надолго остается без присмотра родителей и в силу возраста не может сам позаботиться о питании и уходе, постоянно плачет, мерзнет в доме без отопления, забирается на подоконник (все это угроза жизни и здоровью), то орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать несовершеннолетнего у родителей или опекунов (ст. 77 СК РФ). По решению суда такие родители, состоящие на учете, могут быть на время ограничены в родительских правах (ст. 73 СК РФ).

Важно понимать, что дома дети могут столкнуться с разными угрожающими их здоровью предметами: бытовая химия, электроприборы, розетки, колющие и режущие предметы, лекарства, спички, ванна с водой, открытое окно или балкон и многое другое.

В тех случаях, когда ребенок остался один дома, включил газ, порезался, наелся бытовой химии и пострадал, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По этой статье может грозить наказание:

• штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы (вариант: иного дохода за шесть месяцев);

• обязательные работы на срок до 360 часов;

• исправительные работы на срок до года;

• принудительные работы на срок до 12 месяцев;

• арест на срок до трех месяцев;

• самая строгая мера наказания по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

Есть еще одна статья в Уголовном кодексе (ст. 109 УК РФ), по которой взрослые могут быть привлечены к ответственности. Она применяется в тех случаях, когда ребенок скончался из-за неосмотрительности родителей, опекунов или попечителей. Наказание может быть назначено в виде исправительных работ на срок до двух лет; принудительных работ до двух лет; ограничения свободы на срок до двух лет или же лишения свободы на срок до двух лет.