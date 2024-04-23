Фурри заявили Ирине Волынец, что не подражают свиньям и не едят из корыта

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что будет бороться с фурри, поскольку участники этой субкультуры подражают животным — в том числе свиньям, употребляя пищу подобно им из корыта. Администратор одного из крупнейших сообществ субкультуры в соцсети «ВКонтакте» Алексей (имя изменено) заявил «Газете.Ru», что считает слова омбудсмена неверными и дезинформирующими. Он отметил, что суть фурри заключается в том, что пушистые животные наделяются человеческими чертами.

«В целом субкультура фурри заключается в увлечениях такими персонажами, как антропоморфные животные (тех, кто схожи с человеческими чертами, но являются пушистым). Ее [Волынец] высказывание является откровенно неверным и дезинформирующим, так как фурри-сообщество не имеет никакого отношения к поведению других людей и их подражаниям, ведь антропоморфные животные наоборот приравниваются к человеческим чертам, таким как разум, речь, походка, телосложение, поведение и прочее. Если субкультуру признают незаконной, сразу же возникает вопрос: а чем она незаконна? Одно дело когда в сути фендома полностью разобрались, другое — когда увидели, что кто-то что-то сделал и считают, что это сразу фендом принуждает всех и это надо запретить. Это плохое мышление», — сказал он.

Алексей подчеркнул, что примеры антропоморфных животных есть в мультиках, в том числе советских. По его словам, нужно не запрещать субкультуру, а «уметь воспитывать детей».

«Примеры антропоморфных животных есть и в мультиках, например, мультфильмы Советского Союза: «Ну, погоди!», «Робин Гуд», «Винни-Пух». Таких мультиков много можно привести, и их персонажи, вопреки заявлению Ирины Волынец, не едят из кормушек и не ведут себя неподобающе, а наоборот, представляются как человеческий облик в стиле животного. Вообще я считаю, чтобы не было подобного, нужно уметь воспитывать детей или тогда вообще запретить общество, чтобы никто не контактировал просто с миром в целом», — добавил он.

23 апреля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец на форуме «Лиги безопасного интернета» заявил, что будет бороться с фурри — новой вредоносной субкультурой с Запада. По ее словам, сторонники движения во всем подражают животным, а некоторые – даже свиньям, для чего специально едят из корыта.

В комментарии изданию «Подъем» Волынец уточнила, что в идеологию привлекают детей, чтобы «расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение».

«Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных. Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики», — заключила она.

Субкультура фурри действительно пришла «с Запада», зародившись в США. Субкультура, названная от английского слова fur («мех»), основана на интересе и подражаниях антропоморфным животным и идентификации себя с подобными персонажами.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев вступился за фанатов субкультуры аниме.