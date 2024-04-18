Ставьте в тупик и меняйте сюжеты сказок: как развивать у детей критическое мышление

Альберт Эйнштейн говорил: «Очень важно не переставать задавать вопросы. Любопытство неслучайно дано человеку». Умение мыслить критически необходимо детям, особенно в наш информационный век — оно позволяет успевать в учебе, заниматься творчеством, защищаться от опасностей. Старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала «Газете.Ru», как и с какого возраста развивать критическое мышление ребенка.

Зачем ребенку критическое мышление

Критическое мышление ― сложный мыслительный процесс, позволяющий оценивать информацию, анализировать варианты, искать аналогии, сомневаться в суждениях. Формируя эти способности у своего ребенка, вы поможете ему:

• развивать интеллект (укрепляя свои аналитические способности, ребенок становится более любознательным и независимым мыслителем);

• тренировать креативное мышление (исследуя альтернативы общепринятым вещам, ребенок развивает способность генерировать оригинальные идеи и находить нестандартные решения);

• повышать успеваемость (ребенок с развитым критическим мышлением быстрее схватывает материал, анализирует информацию и решает задачи);

• заботиться о безопасности (критическое мышление позволяет ребенку оценивать опасные ситуации и предвидеть потенциальные последствия своих и чужих действий);

• прокачивать эмпатию (ребенок учится понимать различные точки зрения, сопереживать другим и уважать чужое мнение).

Пример из практики. Однажды мой ученик занял призовое место на Московской олимпиаде по ментальной арифметике. Но такого результата могло не быть. За три месяца до этого он проходил проверочный тест в классе с другими ребятами и стоял перед выбором: списать у соседки или решить самому. Несмотря на соблазн легко разделаться с тестом, ребенок критически оценил, что результат покажет его реальную готовность к олимпиаде и подсветит пробелы. А занять почетное место очень уж хотелось! Он принял решение действовать честно и использовал следующие три месяца с умом: готовился к олимпиаде. Когда он рассказывал мне эту историю, то был очень горд тем, что поступил рационально во время теста, и, конечно, тем, что добился цели.

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В каком возрасте у детей возникает критическое мышление

Первые признаки критического мышления проявляются в возрасте пяти-семи лет. До этого дети в основном учатся воспринимать и воспроизводить информацию, но не способны ее анализировать.

Поэтому маленького ребенка легко расположить к себе, показав ему фантик вместо конфеты.

У детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста естественным образом появляется любопытство и желание исследовать мир вокруг себя. Они любят задавать вопросы, которые отражают их врожденную тягу к новому. Эти вопросы и есть предпосылки к критическому мышлению, поскольку заставляют детей ставить информацию под сомнение и искать ответы за рамками известных знаний.

Как развивать у ребенка критическое мышление

Даже предлагая ребенку выбрать между двумя игрушками («С какой тебе хочется поиграть прямо сейчас?»), родители способствуют развитию критического мышления. Но есть и более системные способы. Вот несколько эффективных стратегий.

• Задавайте открытые вопросы. Это мотивирует детей моделировать разные сценарии и углубляться в тему. В качестве базы хорошо работают известные истории: сказки, сюжеты мультфильмов и рассказы из жизни.

Спросите ребенка: «Что сделали с репкой, когда ее наконец удалось достать?» Любой ответ — результат мыслительной деятельности ребенка.

Кстати, есть такая дисциплина — ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Она разработана советским ученым Генрихом Альтшуллером. И с тех пор навыки и приемы ТРИЗ позволяют людям по всему миру находить нестандартные решения для любых задач: от бытовых до стратегических. Чем раньше начинать обучаться (можно с шести лет), тем более открытым, гибким и находчивым можно сделать мышление и взрослого, и ребенка.

• Поощряйте дискуссии. Это учит обосновывать собственное мнение, рассматривать альтернативы и оценивать аргументы.

Обсудите следующие вопросы в кругу семьи:

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Почему?

— Какую суперспособность ты бы хотел иметь? Зачем?

— Что из еды ты любишь больше всего? А меньше всего? Почему?

• Предоставляйте инструменты для поиска информации. Книги, фильмы, игры расширяют знания и стимулируют любопытство. Например, можно присмотреться к серии книг «Зверский детектив» Анны Старобинец для детей младшей и средней школы (это развивающие критическое мышление детективные истории, где все герои — звери, а следствие ведет опытный Барсук).

• Помогайте делать выводы. Задавайте вопросы, которые дают импульс к рассуждению и помогают формировать причинно-следственную связь.

Например:

— Почему снег не идет летом?

— Почему яблоко вкусно есть с кожурой, а апельсин — нет?

— Каких камней не бывает в реке?

• Ставьте в тупик. Обсуждайте непривычные сценарии привычных сказок.

Например, «Что было бы с Колобком, если бы Баба сделала его не круглым, а квадратным?»

• Показывайте образец критического мышления. Критика заключается прежде всего в поиске логических ошибок, ложных утверждений и манипуляций. Оценивайте факты, сомневайтесь, задавайте вопросы и принимайте решения на основе доказательств.