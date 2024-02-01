«Педагоги не готовы к реальной работе»: психолог — о проблемах детсадов

Некоторые россияне считают, что детский сад — это то место, где за ребенком должны просто хорошо присматривать. Однако психологи утверждают, что именно дошкольное образование закладывает основы успешного развития детей. Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, поделилась с «Газетой.Ru» своим мнением, чего не хватает современным дошкольным учреждениям.

Где они, квалифицированные педагоги?

Проблема дефицита квалифицированных кадров сегодня особенно актуальна, в том числе и для сферы образования. С нехваткой толковых специалистов сталкиваются не только государственные детские сады, но и частные.

Педагоги, только получившие диплом, как правило, совершенно не готовы к реальной работе. Причина тому — банальное отсутствие практики и незнание основ детской психологии. Многие из соискателей, устраивающихся к нам на работу, даже не понимают, как играть с детьми и подавать материал в игровой форме.

Я бы даже сказала, что на собеседованиях и в работе часто сталкиваюсь с инфантильностью, люди не образованы с точки зрения быта.

Они не понимают, что ребенка нужно подмыть, если он сходил в туалет, а мокрую шапку зимой на голову надевать нельзя.

Правильно выстроенная развивающая среда

Еще одна серьезная проблема огромного количества детских садов заключается в том, что среда и пространство не соответствуют возрастным особенностям дошкольников.

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Попробуйте вспомнить детский сад, в котором учится ваш ребенок, ну или тот, воспитанником которого были вы сами. Наверняка вы хотя бы раз замечали, что выставка рисунков расположена на уровне глаз взрослых, а некоторые шкафчики и полки совсем недосягаемы из-за того, что дети до них просто не доросли.

Такая организация пространства — грубая ошибка, ведь окружающая среда — это один из факторов развития ребенка. Она буквально становится незримым педагогом, потому что не только развлекает, но и обучает.

Для того, чтобы ребенок начал раскрывать свой потенциал и проявлять инициативу, пространство должно быть удобным.

Как подстроить среду под детей? Как минимум нужны столы и стулья разного размера для младших и старших дошкольников, а все игрушки, книжки и прочие вещи должны находиться в доступных для детей местах. Выставки важно устраивать именно для детей, а не для родителей (чтобы каждый ребенок мог не только посмотреть, но и осторожно потрогать экспонаты).

Также полезно организовывать интерактивные зоны, например, такие, где дети могут отмечать погоду, времена года и даже свое настроение (если погода солнечная, то вешают аппликацию в форме солнца, а если пасмурная — то в форме облака).

Физическое воспитание

Сегодня далеко не в каждом детском саду уделяют достаточно внимания физическому воспитанию, хотя занятия спортом должны обязательно присутствовать в программе.

Физическое воспитание — залог здоровья и правильного развития ребенка, его опорно-двигательного аппарата, осанки, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Кроме того, физическая активность положительно влияет на психическое здоровье.

Спорт сам по себе учит детей дисциплине, упорству, концентрации, уважению и честности.

Но вовсе не обязательно отдавать ребенка в профессиональный спорт, чтобы развить все эти качества. Достаточно регулярных занятий и активных игр на воздухе. Еще лучше, если в детском саду есть разные спортивные дисциплины: футбол, эстафеты, плавание и так далее.

«Открытая» педагогика

Вы можете заниматься «открытой» педагогикой (когда в образовательном процессе используются не только книги и инструменты для обучения, но и подключается внешний мир) самостоятельно, вне детского сада.

К примеру, если у вас на работе есть день, когда можно прийти с детьми, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Так вы сможете рассказать ребенку о своей профессии, почему она вам нравится, что в ней интересного и сложного, а также познакомить его с совершенно новым для него взрослым миром.

Не стоит ограничиваться программой детского сада, полезно ходить в музеи, парки, театры, на игровые площадки и любые другие места.

Актуальные программы обучения

На консультации родители все чаще приходят с такими проблемами: ребенок мало проявляет любознательность, мало фантазирует, часто испытывает эмоциональный дискомфорт. Все это связано с гаджетами и огромными информационными потоками, в которых живет современный человек. Контролировать их невозможно, а вот фильтровать и ограничивать — вполне.

Чтобы ребенку было комфортно, а он сам мог развиваться соответственно возрасту, детские сады должны периодически пересматривать образовательную программу и подбирать ту, которая будет отвечать потребностям детей. Помимо того, что она должна быть информативной и интересной, ее задача — помогать детям ориентироваться в окружающем мире. Они должны учиться понимать прочитанное, быстро и качественно анализировать информацию, работать с текстом и так далее.

Если в детскому саду вам толком не могут объяснить, по какой программе будет заниматься ребенок, то стоит насторожиться.

Кроме того, убедитесь, что в дошкольном учреждении у детей есть время не только на занятия, но и на «свободную» игру. Именно в игре дети познают мир и общаются, поэтому ограничивать их в этой деятельности попросту неправильно.