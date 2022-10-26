«Родился в СССР, применяется по всему миру, а у нас забыт»: педагог — о наборе ТРИЗ-методик

О том, как обучали креативу в СССР, какие методики появились в постсоветский период, какие подходы к развитию творческого потенциала существуют сегодня и почему взрослым необходимо тренировать смекалку наравне с детьми, в своей колонке «Газете.Ru» рассказал основатель онлайн-школы IT-профессий Rebotica Александр Киселев.

Скажем сразу: не существует детей без стремления к творчеству. Каждый ребенок творит, познавая мир. Когда малыш рисует на обоях, вырезает платье кукле из ваших штор, стучит ложкой по коробке, изображая барабан, строит замок из песка, он проявляет свой потенциал, создает что-то новое и развивает креативное мышление. Будет ли он великим художником или изобретателем? Возможно. Однако креатив и способность нестандартно реагировать на задачи всегда пригодятся ему в жизни, в любой профессии. И об этом знали еще в Советском Союзе.

Какие методики использовали в СССР

Казалось бы, немного странно читать слова «креатив» и «Советский Союз» в одном предложении, но основы развития творческого потенциала человека появились одновременно со всеобщим образованием. И ведь нужно же было сломать старые постулаты самодержавия.

В Российской империи была сильна академическая школа. Обучали ли детей, к примеру, рисованию? Безусловно. Но рисовать нужно было так, как показывает педагог, а вместо развития личности учащегося были дисциплина и техника. Но после 1920 года в системе образования произошли огромные изменения: были введены новые методики преподавания и эстетического воспитания детей.

Двумя основными направлениями были методика свободного творчества и методика комплексного творческого обучения. Первый подход продвигал А.В. Бакушинский, второй — Н.К. Крупская. По теории Бакушинского, знакомя ребенка с творчеством, преподаватель не должен навязывать ему свою технику, давать только основу, а после предоставлять полную свободу самовыражения. Надежда Константиновна же выступала за разностороннее творческое обучение, основанное на теории и практике.

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В послевоенные годы особенно усиливается пропаганда искусства, носившая массовый характер.

Появляются обязательные экскурсии в музеи и посещение театральных представлений, лекции и кружки, в каждой школе детям преподают не только базовые дисциплины, но и музыку, культурологию, рисование.

Все это сохранилось и в наше время. Дошкольные и школьные учреждения прививают детям основы разных направлений творчества, экскурсии входят в обязательный учебный план, равно как утренники, концерты и смотры самодеятельности — все это продолжение советского метода развития творческого потенциала детей.

Давайте очень кратко сформулируем суть этого подхода: ребенку необходимо дать максимум знаний об искусстве и качественное эстетическое воспитание, на основе это он может начать создавать свое.

Какие методики появились в постсоветский период

Как и в других сферах жизни, в постсоветский период образование стало ориентироваться на западные техники. Безусловно, многие из них являются крайне полезными и не теряют актуальность в наше время. Попробуйте их сами и тренируйтесь вместе с детьми в любое время.

Креативное мышление — это умение нестандартно решать ежедневные возникающие задачи, быть готовым действовать не по шаблону, проявлять смекалку и творческий подход в любом деле. Согласитесь, такое пригодится не только художнику и писателю, но и любому специалисту — от программиста и бизнесмена до физика и учителя. И без сомнений полезно в любом возрасте.

В развитии таких навыков пригодится, например, нейробика. Этот метод помогает искать новый опыт в привычных вещах, тренирует способность мыслить нестандартно. Техники тут простые. К примеру, смените «рабочую» руку.

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Когда правша начинает пытаться рисовать или делать ежедневные дела левой рукой, он активизирует другие зоны мозга и приспосабливается к обстоятельствам.

Кроме смен инструмента, есть в нейробике и смена локаций. Почему бы не провести урок математики около озера? Или подумать над бизнес-стратегией не из офиса? Если необходимо что-то придумать, меняйте обстановку: меняя внешние условия, вы настраиваетесь на другой тип мышления.

К популярным техникам развития креативного мышления относят и подход Брайана Трейси. Для такой тренировки возьмите лист бумаги и сверху напишите какую-то проблему в виде вопроса. Далее пишем любые решения, все, которые приходят в голову, даже невероятные. Первые пять запишутся легко, к десятому вы устанете, а цель — придумать не менее 20. Считается, что только к концу упражнения у человека получается выйти за рамки и придумать что-то по-настоящему новое и оригинальное.

Какие методики считаются эффективными

Отдельно стоит рассказать про ТРИЗ-педагогику. Это набор уникальных методик, который родился еще в Советском Союзе, успешно применяется по всему миру, а у нас незаслуженно забыт.

Еще в середине ХХ века писатель-фантаст и ученый Генрих Альтшуллер вывел «теорию решения изобретательских задач». Спустя годы, действуя по ее принципам, изобрели ЖК-мониторы, робот-пылесос и другие крайне полезные устройства.

Но начинаясь как пособие для изобретателей, ТРИЗ переросло в полноценное педагогическое течение для развития креативного мышления.

В таком подходе нет оценок, нет единственно правильного ответа: детей учат рассуждать, размышлять, искать противоречия и находить необычные решения. Это творчество, креатив и та самая «смекалка», которая нужна человеку в любом возрасте. По мнению преподавателей, практикующих ТРИЗ-методики, качественные знания и умения формируются именно через творческую деятельность, а креативность — одна из важнейших составляющих личности.

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Подобрать ТРИЗ-упражнения можно для любого возраста, даже дошкольники могут изобретать игрушки, загадки или сказки. А вот для школьников и взрослых всегда можно поставить задачу и попросить изобрести необычные решения. Как открыть банку, если нет ножа? Что делать, если гусеницы едят листья в саду? Можно ли выйти под дождь и не промокнуть? Задания могут быть как теоретические, так и творческие: с рисованием, лепкой, конструированием.

Помните: нет правильного ответа, есть бесконечный поиск креативных и эффективных решений.

Полезно детям и просто необходимо взрослым, например, мозговой штурм, одна из основ ТРИЗ, сейчас постоянно используется во многих серьезных компаниях.

Существует ли универсальный рецепт развития творческого потенциала

Нет. Чтобы ребенок вырос творческим и смог развить в себе креативное мышление, необходим комплексный подход, включающий все вышеперечисленное и многое другое.

Сначала мы даем базовые знания и прививаем эстетический вкус, как делали в СССР: ходим в театры, посещаем выставки, проводим классические уроки. При этом даем ребенку свободу собственного творчества, чтобы он мог проявить себя как личность. А параллельно добавляем методики, позволяющие выйти за рамки и академических, и своих знаний. Они прививают новый тип креативного мышления и открывают путь к ранее неизвестным идеям и бесконечному творческому потенциалу.