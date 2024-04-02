«Быть рядом по 30 минут два раза в день»: как отвлечь ребенка от гаджетов

Как отвлечь ребенка от гаджетов? Сначала придется понять, почему он проводит за ними так много времени. Скорее всего, для родителей гаджет стал палочкой-выручалочкой, помогающей управлять поведением ребенка. Однако нередки случаи, когда зависимость формируется на базе особенностей развития детской нервной системы. О причинах проблемы и способах ее решения «Газете.Ru» рассказала Лилия Шувалова, старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», член Федерации психологов образования России.

Почему у детей формируется зависимость от гаджетов

Необходимость увлечь и занять ребенка, чтобы найти время на личные дела. Маленькие дети требуют большого внимания к себе, иногда начинают ныть, но не все родители могут занять их игрушками. В такой ситуации во многих семьях видеоролики (порой даже не мультфильмы, а просто глупые видео в сети) способны завладеть вниманием малыша и дать родителю час-другой на выполнение дел по дому. А иногда кажется, что безопасней оставить ребенка со смартфоном в руках, чем тет-а-тет с обессиленной и выгоревшей матерью.

У ребенка нет интересного досуга. Не все взрослые понимают, как организовывать детям интересный досуг. Конечно, разнообразные интерактивные игрушки и просто предметы могут увлечь ребенка, но ненадолго. Родителей никто не учит, как играть с малышом по возрасту и в соответствии с его интересами. А дети еще не в состоянии занять себя самостоятельно на продолжительное время — им критически важны близкие взрослые. Однако у матери и отца не всегда хватает сил полноценно провести с ребенком время, поэтому они предлагают ему гаджет — это помогает избежать детского нытья.

Неврологические нарушения. Во многих случаях, чтобы справиться с истериками, ребенку нужен не гаджет, а помощь нейропсихологов, неврологов или нейрореабилитологов.

В раннем детстве механизмы активности и успокоения (баланс торможения и возбуждения) еще слабо развиты, и это нормально. Но если появляется безудержная активность, то она может указывать на неврологические проблемы и быть маркером минимальных мозговых дисфункций (ММД). На это редко обращают внимание даже районные невропатологи, а сами родители тем более не догадываются об их наличии.

Таким детям очень не хватает ощущений от органов чувств, в том числе вестибулярного аппарата и тактильного восприятия.

У них не совсем правильно интерпретируются сигналы тела в мозге, что и вызывает их безудержную активность, а за счет быстрого утомления незрелой нервной системы ребенок склонен к истерикам. Возникают серьезные проблемы со сном, и в таких ситуациях гаджет становится спасительным инструментом, позволяющим хоть как-то справиться с поведением малыша. Хотя на самом деле проблема далеко не в поведении, а в неврологических дефицитах, чаще всего на сенсорном уровне.

Как и чем отвлечь ребенка от гаджетов

Стимуляция сенсорных ощущений. Для начала следует ликвидировать или компенсировать неврологические дефициты, из-за которых можно занять ребенка только гаджетом. Это поможет избежать безудержного нытья или чрезмерной активности.

Если вы не нашли поддержки и нужной информации у районного невролога, обратитесь к другому.

Когда ребенок успокаивается с помощью гаджета и целыми часами смотрит что-то на телефоне — это не может быть нормой ни при каких обстоятельствах.

Самостоятельно можно помочь простой нейрогимнастикой (комплекс упражнений с синхронной работой обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание), играми на балансире или вестибулярной дорожке и всем тем, что стимулирует сенсорные ощущения на ежедневной основе. Такие занятия нужно проводить хотя бы 15-20 минут в день.

Правильный прикус. Важна работа не только с неврологом и нейропсихологом, но и с ортодонтом. Вечно приоткрытый рот, высокий свод неба — это сигналы того, что у ребенка имеются неврологические дефициты.

Уже к возрасту четырех-пяти лет есть смысл пойти на контрольный осмотр — если есть вопросы к прикусу, то нужно максимально быстро их устранить. Это важно, потому что в ротовой полости представлены нервные окончания пяти из двенадцати пар черепных нервов. Если нет правильного прикуса, то ребенок недополучает практически половину жизненно важной сенсорной информации и неправильно дышит, что приводит к слабо контролируемому поведению — истерикам и нытью.

Чтобы отучить ребенка от истерик без гаджетов, порой достаточно носить трейнер или вестибулярную пластину — ортодонтические устройства, которые помогут выработать правильный прикус (окклюзию) и будут способствовать получению необходимой сенсорной информации.

Личный пример. Если родители сами целыми днями напролет скроллят ленту в соцсетях, то ребенок быстро начинает подражать этому поведению. Чтобы отучить ребенка от гаджетов, важно показывать личный пример.

Качественное времяпрепровождение и жесткий тайминг. Ребенку нужна игра со взрослым, причем не обязательно совместная. Есть такая форма времяпровождения как «игра рядом» — для этого родителям нужно просто находиться рядом физически.

Выделите на это по 30 минут два раза в день — тогда к помощи гаджетов нужно будет обращаться гораздо реже.

Для телефона и планшета тоже отведите строгие отрезки времени, даже если ребенок еще не понимает, что такое время. Ставьте будильник дважды на смартфоне: первый раз за пять-семь минут до окончания отведенного времени, а второй — по окончании. Дети любят правила, им так проще адаптироваться. А еще они чувствуют себя спокойнее, когда знают порядок событий.

Помощь для себя. Вместо того, чтобы высушивать от родственников нотации, как правильно жить и воспитывать детей без гаджетов, попросите у них помощи. Например, сходить с ребенком на прогулку или просто поиграть дома. Такую помощь могут оказывать в том числе бабушки и дедушки.