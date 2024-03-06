У бабушек растут, у детей — редко. Интересные факты о зубах мудрости

Почему зубы мудрости так называются и как часто они прорезываются у детей? Чем отличаются восьмерки от других моляров и в чем их главная опасность? А правда ли, что зубы мудрости способны расти на протяжении всей жизни, вплоть до пенсии? На эти и другие вопросы в интервью «Газете.Ru» ответил Владимир Лосев, стоматолог-ортопед, имплантолог, главный врач стоматологической клиники «Мегастом».

— Почему зубы мудрости так называются?

— Третьи моляры (моляры — большие коренные зубы), они же восьмерки, называют зубами мудрости достаточно давно. Но все-таки это название не относится к какой-то глубокой древности, потому что у людей в прошлые века (вплоть до ХХ века) третьи моляры прорезывались параллельно с остальными. И эти зубы ничем особенным не выделялись, их даже никак специально не называли.

Но со временем, в процессе изменения типа питания, особенно в ХХ веке (кто-то это связывает даже с определенными эволюционными процессами), восьмерки начали прорезываться у людей все позже. Зачастую — в довольно зрелом возрасте. Отсюда и пошло название — зубы мудрости.

— Сколько восьмерок может быть у человека?

— У одних людей их все четыре, а у других — даже зачатков нет. Но здесь надо иметь в виду, что многие люди даже не догадываются, что у них в принципе есть какие-то дополнительные зубы. До тех пор, пока не сделают рентгеновский обзорный снимок, и стоматолог им не объяснит, что у них есть зачатки зубов или непрорезавшиеся зубы.

Или, бывает, человек начинает чувствовать непонятную боль или воспаление далеко во рту, за молярами, приходит к стоматологу, где выясняется, что это происходит из-за прорезывания восьмого зуба (зуба мудрости). Именно поэтому такой хаос и неразбериха с количеством этих зубов у разных людей.

— В каком возрасте начинают расти зубы мудрости?

— Зубы мудрости могут расти вместе с остальными молярами. Однако чаще у современных людей это происходит не в детском возрасте. Хотя бывают разные случаи, и до сих пор мы встречаем пациентов, у которых все четыре восьмых зуба прорезываются еще в детском возрасте и становятся в прикус. Но таких пациентов можно пересчитать буквально на пальцах одной руки.

Какую-то тенденцию здесь выделить сложно — зубы мудрости могут прорезываться в любом возрасте, а могут не прорезываться вовсе. У кого-то они появляются с одной стороны, а с другой — нет и зачатков. Словом, с ними может быть все, что угодно.

— Чем отличаются третьи моляры от всех остальных?

— Как правило, зубы мудрости имеют несколько иное строение корней, если сравнивать их с такими же молярами. И сейчас уже сложно сказать, было ли так изначально или это связано с изменениями размера и формы челюсти у людей.

Но на данный момент мы видим, что часто у зубов мудрости нет такой корневой системы, как у других моляров. Хотя, к сожалению, это зачастую никак не помогает при их удалении, поскольку они нередко лежат в неправильном направлении и все равно приходится их распиливать. Поэтому удаление восьмых зубов всегда гораздо сложнее, чем удаление обычных моляров.

— Зубы мудрости — это рудименты? Почему они начали утрачивать свою функциональность?

— По сути зубы мудрости действительно являются рудиментарными органами. Хотя изначально функция у них была такая же, как у других моляров — это пережевывание и перемалывание пищи, причем пищи разнообразной.

Как мы знаем, человек — существо всеядное, он может употреблять пищу как животного происхождения, так и растительного. И, видимо, изменение типа питания также связано с изменением человеческой анатомии вообще.

Так или иначе, сегодня мы действительно видим тенденцию к сужению челюстей, уменьшению размеров альвеолярного отростка у современных людей.

— У восьмерок часто бывают очень замысловатые и «ветвистые» корни. С чем это связано?

— Да, действительно у восьмерок, несмотря на их упрощенное строение корневой системы по сравнению с другими молярами, бывают аномалии, связанные с тем, что корни имеют неправильную форму с сильными загибами. Что опять же приводит к невозможности их лечения и проблемам с удалением.

В таких случаях (так же, как и с расположением и прорезыванием этих зубов) вообще сложно дать однозначный ответ, с чем это может быть связано. Но в литературе встречается информация, что зачатки таких зубов изначально не очень правильно расположены, и аномалии их расположения приводят к тому, что в процессе формирования образуются подобные мутации.

Они приводят к неправильной и зачастую очень интересной форме корней этих зубов, что, признаемся честно, стоматологам причиняет много головной боли в процессе удаления.

— Чем могут быть опасны зубы мудрости и в каких случаях их лучше удалять еще до того, как они начинают причинять неудобства?

— Зубы мудрости могут быть опасны в ряде случаев. Например, если они прорезываются таким образом, что провоцируют воспаление (например, перикоронит). Нередко воспаление начинается при снижении иммунитета, что происходит, например, при смене климата. Поэтому мы должны предупреждать пациентов, что, если они собираются в длительный отпуск со сменой климата, то такие зубы мудрости могут дать о себе знать в самый неподходящий момент. Безусловно, от них лучше избавиться заранее.

Также мы предлагаем сразу же удалять восьмерки, если, допустим, делаем коронки, вкладки, пломбы на шестые и седьмые зубы. Иначе потом контакты между зубами могут разойтись, и пища начнет застревать в межзубных промежутках — а это опять серьезный провокатор воспаления.

Довольно часто восьмые зубы (зубы мудрости) упираются в седьмые, и между ними нет костной перегородки.

В этих случаях мы предупреждаем пациента, что можно потерять не только восьмые, но и седьмые зубы, а семерки очень важны для пережевывания пищи — придется заниматься имплантацией.

Также, если мы удаляем восьмой зуб снизу, то должны предупредить пациента, что и сверху зуб тоже лучше удалить. В противном случае верхний, потеряв опору снизу, начнет расти.

Словом, в большинстве случаев зубы мудрости надо все-таки удалять.

— Действительно ли удаление зубов мудрости меняет форму лица?

— Как правило, ни наличие, ни удаление зубов мудрости не влияет на форму лица. Но их наличие может влиять на симметричное расположение челюстей: когда зубы мудрости давят на другие зубы, может возникать их скученность, а следом — перемещаться челюсть, меняться прикус.

То же самое бывает, если зуб из-за отсутствия опоры сверху или снизу начинает расти или менять свое положение: это также влияет на прикус и на симметричность лица.

— Правда ли, что иногда у беременных начинают усиленно расти или прорезываться зубы мудрости?

— Прямой зависимости нет, но у беременных и кормящих женщин часто возникают проблемы с зубными рядами, а это в свою очередь может повлиять на существующие либо прорезывающиеся зубы мудрости.

Также челюсть может изменить положение, из-за чего зубы начинают разрушаться. Поскольку мы далеко не всегда можем сделать анестезию беременной или кормящей женщине, то лучше заняться зубами еще до наступления беременности. В том числе удалить зубы мудрости, если они потенциально могут вызывать какую-то проблему.

— Зубы мудрости могут расти (прорезываться) в любой момент жизни, в том числе и у пожилых бабушек и дедушек. Правда или миф?

— Действительно, зубы мудрости могут прорезываться в любой момент жизни. Однако обычно к пожилому возрасту они либо уже прорезались, либо удалены. Поэтому, как правило, никто не наблюдает пожилых людей по этому поводу.

Ношение съемного протеза никак не влияет на рост зубов, в том числе зубов мудрости.

Кстати, если пациент настаивает на съемном протезе, мы даже иногда стараемся сохранять зубы мудрости, чтобы создать из них дополнительную опору.

Но в целом можно сказать, что зубы мудрости — это не те зубы, которые стоит сильно жалеть в случае удаления. Лучше трезво смотреть на вещи и понимать: если с ними возможны даже потенциальные проблемы (я уже не говорю о реальных), то их, конечно, надо удалять.