Когда дети просыпаются в утробе и почему младенцы будят себя. Интервью с сомнологом

Сон — не просто отдых, он помогает поддерживать множество жизненно важных процессов. Например, во время сна мозг обрабатывает всю полученную информацию, которую получает днем. Можно только представить, с каким количеством всего нового встречаются младенцы — именно поэтому они очень много спят. Во Всемирный день сна самые интересные факты о детском сне «Газете.Ru» рассказала Наталья Коньшина, невролог, сомнолог, специалист детской клиники «Прогноз», кандидат медицинских наук.

Жизнь в утробе похожа на зимовку медвежат

Дети во время внутриутробного развития спят почти постоянно — как маленькие медвежата зимой. Первые эпизоды, которые с определенной долей условности можно рассматривать как некий аналог состояния бодрствования, фиксируются у плода не ранее 36-й недели беременности матери. Это важно знать и учитывать, когда мы сталкиваемся с детьми, рожденными раньше этого срока.

Условия, в которых пребывает плод в утробе матери, обеспечивают ему непрерывный сон. В частности, подобную «снотворную» функцию выполняет гормон прогестерон. Также в плаценте вырабатываются некоторые биологически активные вещества, способствующие сну: нейростероиды, аденозин, простагландин D.

Шевеления в утробе не говорят о бодрствовании

Сон ребенка внутриутробно делится на активный и спокойный. Фаза активного сна плода имеет свое название — сейсмический сон. В эту фазу происходят выраженные активные движения малыша, которые так хорошо ощущает мама.

Подергивания, пинания, резкие движения конечностями, сосание пальчиков... Да-да, это все происходит во время сна.

Движения во время «активного сна» очень важны — они воздействуют на формирование межнейрональных связей и способствуют формированию биоэлектрических ритмов мозга.

Младенцы будят себя собственными движениями

Наш сон состоит из фаз медленного и быстрого сна, которые чередуются в течение ночи.

Мы, взрослые, всегда начинаем с медленного сна. У малышей до четырех-пяти месяцев дела обстоят по-другому: сначала у них идет фаза быстрого сна (с движениями глаз), а затем они проваливаются в глубокий сон.

Фаза быстрого сна у младенца называется активной: в этот момент на его лице можно заметить разные выражения и гримасы. А еще сжимаются и разжимаются ладошки — кажется, что все тело передает какую-то эмоцию. Дело в том, что у малышей еще не развита система подавления двигательной активности, как у взрослых, и в такие моменты они могут будить себя своими же движениями. Поэтому в этом возрасте некоторым детям комфортнее спать в специальном коконе или туго спеленатыми.

Почему дети спят по 40 минут

У взрослых фаза быстрого сна, во время которой мы видим самые яркие сны, а мозг работает практически так же активно, как в бодрствовании, занимает около 10-20% от общего времени сна.

У новорожденных же она достигает до 80% от общего времени сна. Буквально через две недели после рождения быстрому сну отводится 50%, к четырем месяцам быстрый сон составляет 40%, а к трем годам — уже 30%.

Во время быстрого сна мозг ребенка встраивает полученную при бодрствовании информацию в целостную картину мира.

Разница есть и в продолжительности циклов сна. Так, у взрослого они обычно длятся по 80-100 минут, а у малышей — всего 40-60 минут. Отсюда и частые жалобы молодых родителей на то, что ребенок просыпается каждые 40 минут — это может говорить о том, что один цикл сна завершился.

Когда дети начинают видеть сны

Учитывая, что фаза быстрого (активного) сна, в которую взрослые видят сны, у младенцев занимает до 80%, можно предположить, что дети должны видеть много снов. Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже — с четырехлетнего возраста.

Отказ от дневного сна и кошмарные сновидения

Несмотря на то, что сложные сюжетные сны дети начинают видеть после четырех лет, страхи и кошмары во снах могут возникать уже после 1,5 года.

Основная причина — повышенное напряжение нервной системы малыша.

Пиковый период появления ночных страхов — время отказа от дневного сна. Ребенок устает от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи.

К слову, ночные страхи и ночные кошмары — разные состояния, относящиеся к парасомниям, связанным с процессом сна. Ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, а ночные кошмары чаще возникают в утренние часы.