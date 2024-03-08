Какие девочки больше всего нравятся мальчикам? Рассказывают психологи

Опрятные и милые или сорви-голова? Наивные блондинки или дерзкие со своим мнением по любому вопросу? По случаю Международного женского дня психологи рассказали «Газете.Ru», какие девочки больше всего нравятся мальчикам и как это зависит от возраста.

Детский сад: опрятные и спокойные

Детский психолог Елена Бурьевая:

— Мальчику-дошкольнику в первую очередь понравится та девочка, с которой интересно вместе играть. При этом важно, чтобы она была опрятной (в чистой одежде, без грязных рук и неприятного запаха).

Примерно с трех с половиной лет многие мальчики прекращают «жадничать» и начинают использовать игрушку как инструмент для привлечения сверстниц к игре. Но достанется она той девочке, которая понравится. В этом возрасте уже появляется сюжетно-ролевая игра, поэтому для дружбы мальчики будут выбирать тех сверстниц, которые готовы играть по правилам, умеют договариваться и общаться.

Мальчики детсадовского возраста стараются избегать девочек, которые нарушают их границы и вызывают ощущение небезопасности: вырывают из рук игрушки, толкаются и кричат.

В возрасте четырех-шести лет мальчики, как правило, начинают играть с мальчиками, а девочки — с девочками. В сюжетно-ролевую игру добавляется персонаж, например, Эльза или Человек-паук. Но у старших дошкольников могут наблюдаться и первые нежные чувства к сверстникам противоположного пола — это один из признаков сепарации от родителей (ранее ребенок был привязан только к членам семьи). Когда дошкольник влюбляется в сверстницу — значит, он готов впустить в свою жизнь еще кого-то, кроме близких.

Мальчики чаще всего выбирают того, кто им нужен здесь и сейчас. Например, тихий и неспешный дошкольник может стремиться к общению со спокойной сверстницей (похожей на него), но иногда ему интересно поиграть и с активной девочкой, чтобы добавить эмоций.

Младшая и средняя школа: наивные блондинки и сорви-голова

Ольга Романив, семейный психолог:

— Что в прошлом веке, что сейчас в младших и средних классах мальчики чаще обращают внимание на один типаж: стройная блондинка с длинными волосами. В данном случае здесь даже не стоит кивать на фильм «Барби», после которого мир захватила барбимания. Этот тренд существовал и ранее.

Девочки развиваются раньше мальчиков и уже в этом юном возрасте активно пользуются своими «женскими чарами». Многие из них подчеркнуто эфемерны, не могут сами справиться с обычными действиями (скачать программу для гаджета или донести тяжелую сумку). Обычно таким «наивным блондинкам» один мальчик решает задачки, другой подкармливает моти, третий делится карточками модной K-pop-группы.

Еще один типаж, который вызывает интерес у мальчиков младшей и средней школы, это девочки, которые физически развиты чуть заметнее сверстниц. То есть те, у кого рано появилась грудь — это привлекает внимание одноклассников, которые рядом с ними смотрятся как младшие братья. Интерес может проявляться в достаточно грубой форме (например, внезапно потрогать выступающую часть тела), но между собой мальчишки активно обсуждаю такую девочку и мечтают с ней встречаться в будущем.

Также среди мальчиков этой возрастной группы популярностью пользуются девочки «сорви-голова» или «свой парень».

Они вместе сбегают с уроков, играют в компьютерные игры и даже в футбол. Правда, такие девочки пока не догадываются, что их имидж, который сейчас вызывает столько восторгов, уже через несколько лет станет серьезным препятствием для романтических отношений. Мальчики любят общаться с такими девочками, но цветы в подростковом возрасте дарят другим.

Старшие классы: раскрепощенные и создающие настроение

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Современная старшеклассница, которая кружит головы многим мальчикам, — это активная, достаточно раскрепощенная и социализированная девушка, которой легко общаться со сверстниками.

Кроме того, «звезда» класса образована, эрудирована и имеет оригинальное мышление — именно поэтому с ней интересно поговорить. Причем изначально мальчики обращают на нее внимание благодаря ее живому уму, а уже потом появляется романтическая составляющая.

Конечно, нельзя скидывать со счетов тот факт, что подростки «ведутся» на классику — внешность сверстниц (игра гормонов точно не проходит бесследно).

Да, заинтересованность зарождается при виде модной и ухоженной девушки, но влюбленность выстраивается именно вокруг общения —чем оно интереснее, тем быстрее зарождаются чувства.

Современные подростки часто используют слово «вайб», и здесь оно очень уместно. Старшеклассники обращают внимание на девушек, способных создать тот самый привлекательный вайб (вибрации, настроение). Поэтому одно из условий симпатии в этом возрасте —почувствовать человека, оказаться с ним на одной волне. Правда, это касается не только мальчиков — правило работает в обе стороны.