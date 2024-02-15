«Между глаз и на сосках только 18+»: со скольких лет можно делать пирсинг

Сделать прокол на теле под красивую сережку — это очень быстро, вся процедура пирсинга занимает несколько минут. А вот на обдумывание и подготовку придется потратить время и силы. Неважно, мечтает подросток о пирсинге языка, пупка, носа, брови или просто хочет проколоть уши — ему придется посоветоваться с родителями, а им — ознакомиться с правилами. Со скольких лет можно делать пирсинг детям и какие риски для здоровья несет эта процедура? Об этом «Газете.Ru» рассказали мастер пирсинга, юрист, психолог и врачи.

Как часто и за каким пирсингом обращаются несовершеннолетние

По словам сотрудников пирсинг-салонов, среди посетителей нередко оказываются юноши и девушки младше 18 лет.

«Таких клиентов примерно 30%. Многие из них сегодня проколы делают в области ушей — хеликс (в верхней части), флэт (в плоской области хряща), индастриал (двойной прокол). Совсем недавно на пике популярности были проколы носа — септум (прокол в области хряща носа) и крыло носа (прокол в боковой части)», — рассказала Дэнни Кейт (Danny Kate), мастер пирсинга, основатель студии Dk piercing studio.

Почему подростки хотят проколоть уши или язык? Детский психолог Екатерина Маденко объясняет это особенностями переходного возраста:

«Во-первых, это связано с желанием выделиться среди остальных. Во-вторых, пирсинг может рассматриваться как эксперимент с образом и стилем, что для подростков — важный этап взросления».

Так можно делать пирсинг подростку или это не самая удачная идея для самовыражения? По словам психолога, появление красивой сережки на подходящем для этого участке тела может быть интересным опытом для сына или дочери, но родители и ребенок должны вместе обсудить и принять окончательное решение на основе зрелости, ответственности и осведомленности о процедуре пирсинга.

Нужно ли разрешение родителей на процедуру

Что говорится о пирсинге в законодательстве об охране здоровья граждан?

Как объяснила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская, в России требования к проведению процедуры пирсинга установлены «ГОСТ Р 59454-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Косметический пирсинг. Общие требования», который был утвержден Приказом Росстандарта от 23.04.2021 N 277-ст.

«В ГОСТ прописаны обязательные условия при оказании услуг косметического пирсинга, среди которых указано оформление согласия клиента. Приложением к нему может быть памятка для клиента (например, рекомендации по уходу). С учетом требований ГОСТа для оказания услуги несовершеннолетним лицам требуется согласие опекуна или родителей. Кроме того, некоторые студии могут настаивать на присутствии одного из родителей во время проведения процедуры. Это может быть связано с желанием обеспечить безопасность подростка и помочь ему в принятии решения».

Мастер по пирсингу Дэнни Кейт это подтвердила.

«Мы просим наших несовершеннолетних клиентов приводить с собой родителей, которые должны заполнить форму на ресепшене и показать документы, подтверждающие родство. А в случае, если родитель не может или не хочет присутствовать на процедуре, мы отправляем ему сообщение с подробной информацией, что от него требуется. Это письменное разрешение, которое администратор прикрепляет к карточке клиента.

Также важно увидеть фото документов и фото родителя с распечатанным разрешением в руках (чтобы избежать возможного обмана со стороны подростков).

Фотографии документов остаются у клиента на его же носителе, мы лишь смотрим и никуда эти данные не вносим».

Разрешать ли подростку сделать пирсинг

Психолог Екатерина Маденко предупредила, что пирсинг — это не только стиль самовыражения, но и серьезная модификация тела, требующая особого внимания и ухода. Также многое будет зависеть от видов проколов: одно дело проколоть уши, другое — сделать пирсинг пупка и носа, не говоря уже о том, что среди подростков популярен пирсинг языка.

Как понять, разрешать делать пирсинг подростку или убедить его повременить с процедурой?

«Основные признаки, указывающие на готовность ребенка к пирсингу: способность заботиться о своем здоровье и гигиене, понимание возможных последствий, осознание ответственности за решение сделать прокол и возможные последствия после процедуры. Если подросток начинает задавать вопросы, интересоваться, осознавать все нюансы и способен уделять достаточно времени и внимания уходу за пирсингом, то это можно считать признаком готовности», — объяснила Екатерина Маденко.

Однако эксперты напоминают, что, несмотря на самостоятельность подростка и его готовность к процедуре, пирсинг все же лучше делать в присутствии одного из родителей.

С какого возраста можно делать пирсинг

Даже если предстоит просто проколоть уши, многие родители задаются вопросом, со скольких лет можно делать пирсинг.

Павел Озорных, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье, предупредил, что с дошкольниками дело обстоит сложнее всего, ведь детям в этом возрасте непросто соблюдать правила гигиены и беречься от травм:

«Поэтому, например, прокалывать мочки ушей лучше либо в младенчестве, либо в сознательном возрасте, когда есть уверенность в том, что ребенок не станет трогать участок в месте прокола грязными руками и будет аккуратным в физических активностях».

Если речь идет о проколах не в мочке уха, а о пирсинге носа или брови, то ответ на вопрос «Со скольких лет можно делать процедуру?» будет совсем другим.

«Категорически не рекомендую делать пирсинг детям, не достигшим 14-15 летнего возраста. А бридж (прокол в области переносицы на уровне глаз) и пирсинг сосков всегда только 18+», — заявила пирсер Дэнни Кейт.

А с какого возраста можно делать пирсинг с точки зрения психологии? Екатерина Маденко считает, что ответ будет отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка: «В идеале делать пирсинг лучше после завершения подросткового периода, ближе к 18 годам. В этом возрасте человек уже достаточно взрослый, он способен оценивать свои желания и принимать взвешенные решения. Но не забываем, что все мы разные, и подходящий момент можем появиться чуть раньше или позже».

Юрист Оксана Красовская уточнила, что в случае, если подростку не удалось получить согласие опекуна или родителей, ему в любом случае придется ждать совершеннолетия.

Какое обследование нужно пройти перед пирсингом

Александра Филева, дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала, что рекомендации перед пирсингом для подростков и взрослых людей в целом сходны.

«Перед тем, как сделать пирсинг, целесообразно сдать анализы крови — общий (с СОЭ и лейкоцитарной формулой) и биохимический. Такие исследования дадут информацию о состоянии здоровья и покажут, нет ли в организме активных воспалительных процессов, которые могут стать противопоказанием для процедуры.

Также рекомендуется провести аллергические тесты на никель, кобальт и хром — именно они часто входят в состав украшений.

Если аллергия подтвердится, то в месте прокола может развиться контактный дерматит. При этом кожа, соприкасающаяся с украшением, покраснеет и воспалится, появятся высыпания, покраснение, зуд».

Противопоказания к пирсингу

Врач-дерматолог объяснила, что не стоит делать пирсинг при плохой свертываемости крови и хронических заболеваниях кожи в стадии обострения (дерматит, фурункулез, псориаз).

«Если выполнить пирсинг на пораженном участке кожи, то в прокол может попасть инфекция, способная спровоцировать серьезное воспаление», — предупредила врач.

Также Александра Филева добавила, что не стоит делать пирсинг людям с почечной недостаточностью, язвенными болезнями органов ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) и пороками сердца, так как стресс, который человек может испытывать во время процедуры, лишь усугубит эти заболевания.

«Относительные противопоказания к пирсингу — менструация (в это время болевой порог снижается и неприятные ощущения от процедуры будут гораздо сильнее) и период беременности. Стресс —особенно в первом и третьем триместре — может негативно сказаться на здоровье как матери, так и ребенка. Также нельзя делать пирсинг языка и губ людям, страдающим воспалительными заболеваниями полости рта — стоматитом, пародонтитом. В этом случае велик риск инфицирования ранки. После полного выздоровления такая процедура разрешена», — прокомментировала дерматолог.

Возможные осложнения и риски после пирсинга

По словам педиатра Павла Озорного, основной риск — бактериальное инфицирование прокола:

«Оно может случиться из-за того, что человек неправильно соблюдает рекомендации по уходу или же после разрыва мягких тканей, если, например, зацепить пирсинг за одежду. На каком участке тела самые высокие риски? Это интимные зоны, так как в этих местах наиболее высока вероятность и инфицирования, и травматизации. Также существует риск повреждения нервных окончаний. Поэтому следует обращаться исключительно в сертифицированные пирсинг-салоны, в которых мастер изучает строение нервов и делает проколы только там, где это безопасно.

При этом ситуация с мочками ушей спокойнее: в этой области рисков меньше, так как здесь практически нет нервных окончаний».

Также пирсинг может грозить развитием контактного дерматита. Для его минимизации дерматолог Александра Филева посоветовала выбирать изделия из гипоаллергенных материалов — золота, платины, титана, хирургической стали.

Как быстро зарастают проколы и можно ли избавиться от шрамов после пирсинга

Как рассказала мастер пирсинга Дэнни Кейт, если проколу более шести-девяти месяцев, то скорее всего останется небольшой шрам в виде канала (прокол).

«Если изначально все хорошо зажило, и канал образовался, то можно снять украшение на длительный срок, а потом восстановить прокол у мастера и установить украшение. Конечно, слизистые (язык, губы, носогубная уздечка, крыло носа) могут зажить полностью даже с образовавшимся каналом. А если пирсинг вам совсем-совсем надоел, и вы решили от него избавиться, можно обратиться в клинику с хорошими отзывами для удаления канала или шрама», — объяснила пирсер.

Павел Озорных добавил, что от большинства шрамов и следов пирсинга можно избавиться:

«Например, последствия от туннелей в ушах зашить в кабинете у хирурга. А со шрамами работают с помощью лазерных аппаратов, однако не всегда удается убрать их полностью».