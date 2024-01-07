«Сделайте подарок к школе»: как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников

У новогодних каникул есть недостаток ― они заканчиваются. Впереди снова ранние подъемы, уроки и домашние задания. Детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова рассказала «Газете.Ru», как помочь ребенку влиться в учебный процесс после январских праздников.

Почему ребенок не хочет в школу

Если ребенок прямо говорит, что не хочет в школу, а мысль о возвращении за парту вызывает у него истерику, то следует разобраться в причинах такой сильной реакции.

Возможно, у него слишком высокие нагрузки, например, учеба в сочетании с тренировками. Не исключено, что есть проблема в общении с учителями или сверстниками.

Также причина может быть в завышенных требованиях родителей, в результате чего ребенок боится не оправдать их ожиданий.

Лучший способ выяснить у школьника, почему он не хочет возвращаться к учебе, ― доверительная беседа. Выслушайте ребенка, не перебивая, не критикуя и не обесценивая его чувства. Помните, что в стрессовой ситуации ему как никогда важна ваша поддержка.

Яркие негативные эмоции, связанные со школой, ― повод посетить психолога. Можно обратиться к школьному специалисту. Если он выявит глубокую проблему, то порекомендует индивидуальную терапию.

Надо учесть, что дети не всегда признаются в нежелании возвращаться в школу. В конце праздников они могут начать жаловаться на плохое самочувствие или на то, что перестали высыпаться. Помните: даже если ребенок обычно с удовольствием ходит на уроки, после каникул ему нужно время на адаптацию.

Каникулы ― законное время отдыха, поэтому надо дать ребенку возможность набраться физических и интеллектуальных сил перед учебой. Однако за несколько дней до конца праздников следует начать подготовку к возвращению в школу.

Наладьте режим сна

Возвращайтесь в рабочий график постепенно, еще до окончания новогодних каникул. Помните, что школьники младше 13 лет должны спать 10-11 часов, дети старшего возраста ― 9-10 часов в сутки.

Сдвигайте время подъема на 15-30 минут ежедневно, а перед сном постарайтесь создать спокойную обстановку. Отложите на утро разговоры по душам, конфликты, гаджеты, любые активности — так ребенку будет проще уснуть и выспаться.

Вернитесь к правильному питанию

В новогодние праздники дети едят больше сладостей, чем обычно. К тому же, прием пищи не всегда происходит по распорядку.

За несколько дней до окончания каникул восстановите режим питания. Это поможет снизить стресс от возвращения к будням. А в первый день учебы можете накормить ребенка его любимым блюдом.

Обсудите возвращение в школу

Проведите беседу за пару дней до начала учебы, в удобный момент для ребенка и вас. Если школьник испытывает сложности с возвращением в школу, скажите ему, что вы понимаете его нежелание. Постарайтесь выразить поддержку, обсудить его и ваши чувства.

Поговорите о планах на ближайшие недели, об учебной программе, о проектах и тестах, которые ждут ребенка.

Вспомните все хорошее, что случилось в школе до каникул: встречи с друзьями, победы в конкурсах, уроки у любимых учителей.

Привлекайте ребенка к спорту

В праздники дети проводят дома больше времени. Таким образом они восполняют эмоциональные и психологические ресурсы, которые затрачивали в период обучения в школе. В конце каникул внесите в планы спортивные активности. Они помогут снабжать кислородом органы, в том числе мозг. Бонусом активной жизни станет то, что ребенку будет чем поделиться с друзьями в первый учебный день.

Мотивируйте ребенка на позитив

Возвращение с каникул может вызвать положительные эмоции, если у ребенка есть приятные ожидания по этому поводу. Сделайте ему подарок к школе. Это могут быть аксессуары, канцелярские принадлежности или спортивная форма. Предвкушение использования обновки скрасит ребенку окончание праздников.

Увеличивайте нагрузку плавно

В первые учебные дни выделите для ребенка больше времени на выполнение домашних заданий. Старайтесь не отвлекать его просьбами сделать уборку или помочь на кухне.

Отложите возвращение в кружки и секции, если, конечно, ребенок не рвется сам.

Обсудите увеличение нагрузки вместе: что действительно важно, а что может подождать.

Помогите организовать время и пространство

Некоторым школьникам сложно организовать возвращение к учебным обязанностям: они не знают, с чего начать.

Вы можете вместе составить личное расписание или организовать перестановку вещей в комнате, чтобы ничто не отвлекало от учебы. Предложите помощь, но не навязывайте ее: если ребенок скажет нет, уважайте его личные границы.

Запланируйте новый праздник

В ближайшие выходные сходите с ребенком в кино, зоопарк или игровой центр. Можно договориться с родителями одноклассников и организовать совместный досуг. Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились.

Поддержите ребенка собственным примером

Если вам неохота возвращаться к рабочим будням, и вы все время говорите об этом, ребенок будет невольно проецировать ваши эмоции на себя.

Поищите плюсы в своем скором выходе на работу, тогда вы сможете искренне передать ребенку положительный настрой.