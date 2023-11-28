Как укрепить иммунитет ребенку

В сезон ОРВИ родители жалуются на частые простуды и сниженный иммунитет у детей. О том, что такое иммунитет, как он работает и можно ли его укрепить, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Морозова, к.м.н., старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Как устроена работа иммунной системы

Морозова напомнила, что слово «иммунитет» произошло от латинского immunitas, то есть «освобождение». Говоря об иммунитете, мы подразумеваем, что это способность организма защищаться от вредного воздействия окружающей среды — бактерий, вирусов, токсинов и т.д.

«Иммунная система — это сложное взаимодействие разных клеток, органов и молекул, направленное на то, чтобы вовремя распознать и уничтожить эти чужеродные агенты, буквально — освободить организм от них. Каждую секунду она отражает атаки болезнетворных микроорганизмов, которых в одном кубическом сантиметре воздуха содержится более миллиона», — рассказала врач.

Она добавила, что иммунитет бывает врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет — тот, который ребенок получает от матери, он защищает организм сразу после рождения. Приобретенный же иммунитет формируется в течение жизни, когда человек встречается с разными инфекциями или получая вакцины. Этот вид иммунитета долговременный: благодаря ему организм «запоминает», с какими агентами он уже сталкивался, и быстро реагирует на них в случае повторного контакта.

Важность иммунитета для здоровья ребенка

Врач рассказала об особенностях работы иммунной системы у ребенка. По ее словам, дети болеют чаще, чем взрослые, до нескольких раз в году, потому что их иммунная система еще не успела «познакомиться» со всеми возможными угрозами и научиться с ними справляться. Кроме того, организм ребенка больше подвержен факторам, которые могут ослаблять иммунитет: стресс, недосып, неправильное питание, неблагоприятная экологическая обстановка и др.

Морозова напомнила, что иммунная система ребенка окончательно формируется только к 16 годам. До этого времени есть несколько критических периодов, когда в организме снижается количество защитных антител.

• Первые 30 суток после рождения, когда младенец сталкивается с воздействием огромного количества микроорганизмов нового для него мира.

• Возраст от 3 до 6 месяцев, когда уменьшается количество антител, полученных от матери при рождении. Проще всего поддержать их посредством грудного вскармливания. Если же по каким-то причинам оно невозможно, стоит воспользоваться максимально приближенной по составу к грудному молоку смесью.

• Второй год жизни, когда за счет незрелости иммунной системы ребенок подвержен вирусным и бактериальным инфекциям.

• Возраст от 4 до 6 лет, когда происходит становление иммунитета, поэтому 7-8 эпизодов ОРВИ в год не должны пугать родителей.

• Адаптация к новому детскому коллективу: попадая в детский сад или школу, поначалу ребенок болеет чаще, чем дома. Его иммунитет привык к микроорганизмам, которые преобладают в семье, но, сталкиваясь с новыми бактериями и вирусами, еще не может дать полноценный иммунный ответ.

Как укрепить работу иммунной системы

Врач озвучила важные факторы, которые имеют значение для работы иммунитета.

Первый, по словам Морозовой, это правильное питание, которое обеспечивает растущий организм всеми необходимыми витаминами, минералами, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые помогают иммунной системе функционировать нормально.

Врач добавила, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детям до 6 месяцев следует получать исключительно грудное молоко, которое содержит все необходимые для них компоненты, в том числе антитела, передаваемые от матери.

После этого в рацион можно постепенно вводить прикорм, состоящий из разнообразных и сбалансированных продуктов, таких как овощи, фрукты, злаки, мясо, рыба, яйца и молочные продукты.

«Важно избегать чрезмерного употребления сахара, соли, жиров и других нездоровых ингредиентов, которые могут нанести вред иммунитету и здоровью в целом. Также необходимо обеспечить достаточное потребление воды, которая участвует во всех процессах в организме, в том числе в иммунном ответе», — объяснила специалист.

Образ жизни, по словам Морозовой, второй значимый фактор для поддержания иммунитета ребенка. В это понятие обычно входят:

• сон, который играет важную роль в регуляции иммунной системы: детям нужно спать не менее 8-10 часов в сутки, а подросткам — не менее 7-9 часов;

• физическая активность: она способствует улучшению кровообращения, укреплению мышц и костей, снижению стресса и повышению настроения. Детям рекомендуется заниматься физкультурой или спортом не менее 60 минут в день, а подросткам – не менее 30 минут;

• предупреждение вредных привычек (курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ), которые наносят серьезный ущерб иммунитету и здоровью в целом.

Морозова объяснила, что психологическое благополучие также влияет на иммунитет, поэтому детям и подросткам нужна поддержка, любовь, внимание и понимание со стороны родителей и близких.

Еще один фактор, по мнению Морозовой, который может укрепить иммунитет ребенка, — это профилактические меры: соблюдение гигиены, регулярное мытье рук, привычка избегать контакта с больными людьми, ношение масок и средств защиты во время эпидемий, а также посещение врача и прохождение обследований.

Врач напомнила, что многих опасных инфекционных заболеваний можно избежать, сделав плановые прививки — так формируется приобретенный иммунитет к кори, коклюшу, полиомиелиту, дифтерии, столбняку, гепатитам, менингиту, гриппу и др. Вакцинация рекомендуется всем детям согласно календаря прививок, который устанавливается в каждой стране в соответствии с рекомендациями ВОЗ и местных властей.

«Иммунитет ребенка — это ценный ресурс. Его нужно беречь и укреплять, соблюдая правила здорового питания, ведя активный и здоровый образ жизни, предупреждая болезни. Так вы заложите надежный фундамент здоровья и благополучия человека в будущем», — подытожила специалист.