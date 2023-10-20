Как влияют на иммунитет мед, мох, переохлаждение и витамины

В преддверии сезона ОРВИ врач Марьям Сайфулина, врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала, стоит ли пить витамины для укрепления иммунитета и развенчала миф об «эффекте цыганского ребенка».

— Как вообще работает наш иммунитет?

— «Иммунитет» в переводе с греческого означает «неприкосновенность», под этим понятием подразумевают способ защиты организма от чужеродных веществ. Иммунная система состоит из разных клеток, которые «сотрудничают» друг с другом для борьбы с патогенами.

Один из ключевых ее компонентов — так называемые дендритные клетки, которые поглощают и уничтожают чужеродные белки. Эти клетки образуются из моноцитов и клеток соединительной ткани. Они обеспечивают связь между врожденным и приобретенным иммунитетом, что усиливает защитные функции клеток иммунной системы.

Основные клетки иммунной системы — бета-лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры и Т-киллеры — регулируют иммунные реакции. Например, при столкновении с вирусами или бактериями они уничтожают зараженные клетки и блокируют распространение инфекции.

— А что такое слабый иммунитет? И почему он становится таким?

— О слабом иммунитете говорят, когда иммунная система не может эффективно справляться с микробами и защищать организм. Признаками слабого иммунитета могут быть частые и продолжительные инфекции дыхательных путей, кожи, ЖКТ или мочеполовой системы, тяжелое течение и осложнения инфекций, которые у здоровых людей проходят легко, а также хроническая усталость и слабость.

У детей ослабленный иммунитет способен вызвать задержку роста или развития.

Причины могут быть разными: наследственные болезни, инфекции, недостаток питательных веществ (белков, железа, цинка, фолиевой кислоты или витаминов A, C, D и др.), стресс, онкологические заболевания, вредные привычки.

Кстати, сильные аллергические реакции на обычные вещества — тоже один из возможных признаков поражения иммунной системы. Только в этом случае идет речь не о снижении, а наоборот, о неадекватном усилении иммунного ответа, который и вызывает аллергию.

— Все знают, что повышает иммунитет правильное питание и здоровый образ жизни, но это кажется многим банальным и скучным, поэтому в ход идут всевозможные народные средства. В них есть смысл?

— Отчасти. Например, содержащееся в меде вещество ингибин обладает антибактериальной активностью; богатая витамином С, флавоноидами, органическими кислотами и другими веществами клюква действительно способствует очищению крови от токсинов. Ставший весьма популярным исландский мох содержит усниновую кислоту, которая является природным антибиотиком и обладает противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противоопухолевым действием.

Но все эти средства народной медицины не стоит принимать в неограниченных количествах. Так, все перечисленные продукты у кого-то могут вызвать аллергическую реакцию.

А исландский мох вообще не рекомендуется принимать вместе с антибиотиками — он усиливает их действие, в результате реакция организма может быть непредсказуема.

Так что надежнее действительно правильно питаться, двигаться и больше гулять, а если вы страдаете от частых простудных заболеваний, обратитесь к врачу.

— Мы часто слышим фразу «одевайся по погоде, а то заболеешь». Как можно заболеть от того, что просто замерз, если не было контакта с инфекцией?

— Да, переохлаждение само по себе не вызывает инфекции, но ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым для вторжения микробов. Когда мы замерзаем, сужаются кровеносные сосуды, ухудшается кровоснабжение тканей, снижается активность лейкоцитов и макрофагов, уменьшается выработка интерферона и других веществ, которые помогают бороться с вирусами.

Кроме того, переохлаждение может спровоцировать воспаление слизистых оболочек дыхательных путей, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Поэтому важно одеваться по погоде, избегать температурных контрастов, но не холода вообще. Например, закаливание положительно влияет на иммунитет и улучшает адаптацию организма к изменениям окружающей среды, повышает тонус сосудов и усиливает обмен веществ. Но заниматься им самостоятельно, без консультации врача, не стоит.

— Есть такая шутливая фраза, что нелюбимые дети болеют меньше. Это так?

—Да, есть миф, известный еще как «эффект цыганского ребенка», что дети, которых одевают не по погоде и растят в антисанитарии, вырастают более здоровыми и имеют лучший иммунитет, чем те, кого берегут от холода и болезней.

Но это не так. Дети, которые регулярно подвергаются переохлаждению и инфекциям, имеют высокий риск развития хронических заболеваний, могут страдать от задержки роста и развития, анемии, недостатка витаминов и минералов, аллергий и других проблем со здоровьем. Так что практиковать это не стоит.

— Существуют ли таблетки или витамины для укрепления иммунитета?

— Важно понимать, что серьезное нарушение иммунитета — это заболевание. И терапию в этих случаях должен назначать и контролировать врач. Даже «безобидные» витамины для укрепления иммунитета крайне не рекомендуется пить без согласования с врачом и анализа крови. В больших дозах и в течение длительного времени это может привести к нарушению функции почек.

При аллергических заболеваниях с осложнениями в виде рецидивирующей герпетической инфекцией, атопическим дерматитом может использоваться не только иммунотерапия, но и антипаразитарные препараты. Иногда пациенту назначают противовоспалительные или даже гормональные препараты.