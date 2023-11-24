Рождественский пост 2023-2024: религиозное значение и правила питания

Рождественский пост – один из четырех многодневных постов, который соблюдают многие православные верующие. О том, какое религиозное значение имеет этот период, какие существуют правила питания по уставу и чем примечателен праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, который приходится на эти даты, «Газете.Ru» рассказал сотрудник кафедры богословия в православном институте. А врач-диетолог объяснила, какие из разрешенных в пост продуктов полезно включать в рацион, чтобы поддержать здоровье.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост

Александр Копировский, заведующий кафедрой богословия Свято-Филаретовского института, кандидат педагогических наук, рассказал, что Рождественский пост длится 40 дней:

«Он всегда начинается по старому стилю 15 ноября (по новому – 28 ноября) и заканчивается в сочельник 24 декабря (по новому стилю – 6 января). Это целый период, связанный с подготовкой к празднику Рождества Христова, вхождением в его смысл. Иногда говорят, что в это время надо воздерживаться от грехов. Но от них надо отказываться всегда, не только во время поста.

А в пост человек ограничивает себя и в том, что само по себе неплохо – в развлечениях, вкусной и сытной еде, дорогих покупках и так далее. Это делается для того, чтобы сосредоточиться на главном.

В русском языке не случайно слово «пост» совпадает с воинским термином «стоять на посту», то есть сохранять собранность, трезвенность – бодрствовать».

Значение Рождественского поста в православии

Александр Копировский объяснил, что это сейчас на первый план для многих людей вышел индивидуальный смысл поста, связанный с исправлением и укреплением духовной жизни, а раньше он имел другое значение:

«Исторически посты перед большими праздниками, такими как Рождество, Пасха, Пятидесятница, были постами ради тех, кто готовится войти в церковь – креститься.

В древности ведь крестили в основном взрослых людей, и к крещению готовились не день, не два, а иногда такая подготовка могла длиться до трех лет. И ее последний этап, длившийся 40 дней, соответствовал Рождественскому посту. Сами люди, готовившиеся к крещению и полноценной христианской жизни, постились в это время, а вместе с ними постилась и вся церковь, чтобы поддержать их».

Заведующий кафедрой богословия подчеркнул, что Рождество Христово требует глубокого осмысления, и недостаточно сводить весь смысл к радостному рождению Младенца:

«У людей есть какая-то общая интуиция, которая проходит через века, – что мир прикасается к тайне Бога через рождение Сына Человеческого, как называл Себя Сам Христос. С древности это выражалось словами: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом».

Неслучайно в первые века христианской истории Рождество и Богоявление составляли единый праздник, посвященный явлению Христа в мир. Гораздо позже появившийся праздник Введения Богородицы во Храм (Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря по новому стилю – «Газета.Ru») тоже, как и Рождественский пост, напоминает нам о явлении в мир Спасителя.

Именно с этого дня в храмах начинают петь «Христос рождается – славите!»

Во время рождественского поста (19 декабря по новому стилю) православные отмечают день памяти Святителя Николая.

«Прямой связи с самим праздником Рождества Христова здесь нет. Но исторически так сложилось, что Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых на Руси святых, с чьей доброй жизни берут пример. Есть традиция в этот день возвращать все долги, что, конечно, имеет отношение и к постным усилиям, всегда связанным с исправлением своей жизни», – отметил Александр Копировский.

Какие продукты допускается употреблять в пищу в период Рождественского поста

«По уставу Рождественский пост довольно строгий – можно есть продукты растительного происхождения: фрукты, овощи и корнеплоды, грибы, каши на воде, в отдельные дни разрешается рыба, а мясное, молочное и яйца исключаются совсем. Но этот устав создавался в странах не с таким суровым климатом, как наш», – сообщил сотрудник Свято-Филаретовского института.

Как рассказала диетолог и терапевт Ольга Лушникова, во время Рождественского поста многие православные верующие полностью отказываются от пищи животного происхождения (мяса, молочных продуктов, яиц), а это может грозить развитием дефицитов важных макро- и микронутриентов (незаменимых аминокислот, жирорастворимых витаминов А и Д3, витамина В12, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, железа, цинка, кальция).

Врач призывает в период поста минимизировать риски развития этих дефицитов с помощью включения в свой рацион следующих продуктов:

«Это все виды бобовых: горох, фасоль, нут, чечевица, бобы эдамаме. Также цельные злаки, крупы и изделия из них: гречка, киноа, бурый/дикий/красный рис, геркулес, пшено, булгур, полба, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Полезно употреблять в пищу различные семена и орехи: миндаль, грецкий, кешью, фундук, бразильский орех, семена льна, подсолнечника, тыквенные, чиа. Не стоит забывать про разноцветные овощи, зелень, фрукты и ягоды, авокадо, а также квашеные и ферментированные продукты, грибы. Поддержат организм в этот период нерафинированные растительные масла: конопляное, оливковое, а также из различных орехов и авокадо (варианты: как холодные салаты, где присутствуют сырые фрукты и овощи, так и горячая пища с маслом).

В те дни, когда разрешена рыба, надо обязательно включать ее в рацион. Это источник полноценного белка, Омега-3, витаминов D, А, В12, кальция, цинка, йода, селена, железа».

Также терапевт-диетолог порекомендовала не пренебрегать в период поста и нутрицевтиками:

«Качественный витаминно-минеральный комплекс, витамин Д3, Омега3 и некоторые другие помогут организму легче перенести отказ от животных продуктов (в идеале препараты должен подбирать врач после консультации)».

Какие продукты нельзя есть постящимся и ограничения в зависимости от дней недели

По словам Александра Копировского в понедельник, среду и пятницу пост более строгий – нельзя не только мясное, молочное, и яйца, но и даже рыбу (по уставу):

«Вообще среда и пятница – постные дни в течение всего церковного года, потому что они связаны с воспоминанием предательства и крестных страданий Спасителя. В остальные дни Рождественского поста рыба допускается. Но церковная традиция предполагает послабления поста для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, для больных и путешествующих, для беременных и кормящих женщин, а также для детей.

Вообще, что касается детей и подростков – для них иногда важнее отказаться от сладкого или компьютерных игр, чем от мяса или молочного».

Специалист уточнил, что после дня памяти Святителя Николая (6 декабря) пост по уставу становится строже: даже по вторникам и четвергам разрешается только пища с растительным маслом, а рыба – только в субботу и воскресенье.

«Самый же строгий день – Рождественский сочельник, по новому стилю – 6 января.

В этот день принято ничего не есть с самого утра, а вечером (как говорят в народе, «после первой звезды») предполагается очень постная трапеза. Традиционное блюдо, от которого и пошло название «сочельник» – сочиво, или кутья. Ее готовят из цельных зерен пшеницы или риса с добавлением мёда, орехов, а также изюма и других сухофруктов».

По словам православных россиян, приготовленные зерна пшеницы или отварной рис – обязательные блюда на столе в Рождественский сочельник. Только кто-то предпочитает отварной рис с изюмом, а кто-то вареные в меде зерна.

Как пост влияет на здоровье и кому нельзя поститься

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова предупредила, что полное отсутствие в рационе животной пищи долгое время может привести к снижению иммунитета, железодефицитной и В12-дефицитной анемии, остеопорозу, нарушению зрения, проблемам с зачатием, снижению либидо, саркопении (потере мышечной массы), гормональным нарушениям и другим негативным последствиям.

«Поститься не нужно детям, беременным, людям с генетически низкой адаптивностью к вегетарианству, с некоторыми хроническими заболеваниями, с гипотиреозом, инсулинорезистентностью, нейродегенеративными заболеваниями головного мозга, эпилепсией и другими серьезными болезнями», – предупредила врач.

Тем, кто имеет слабое здоровье и переживает, что не сможет выдержать пост, Александр Копировский говорит, что ограничения в пище – это только одно из усилий поста:

«Каждому человеку, который решает поститься, важно понять, что в его жизни мешает приближаться ко Христу. Например, намного более важные усилия, чем гастрономические ограничения: ежедневное чтение Евангелия, помощь нуждающимся, а особенно разговор о вере с людьми, не знающими Бога. Главный принцип поста – оставить все лишнее, особенно то, что лишает человека свободы – шопинг, бесконечный просмотр новостей, просиживание часами в интернете».

Копировский также добавил, что в помощь православным сейчас существует множество книг, электронных изданий и интернет-приложений: «Например, приложение «Православное богослужение на русском языке» позволяет не только сверяться с правилами поста в тот или иной день церковного календаря, но и следить за ходом богослужения параллельно на церковнославянском и русском языках».

Основываясь на рекомендациях подобных православных календарей, можно узнать, в какой день нужно соблюдать сухоядение, когда разрешена горячая пища без масла, а когда – пища с растительным маслом.