Сухость кожи стоп осенью и зимой: причины и как исправить

Почему в холодное время года на стопах бывает очень сухая кожа и что делать для увлажнения и питания проблемных зон? Врачи и технологи рассказали «Газете.Ru», какие косметические средства можно использовать при потере влаги в кожных покровах и какие витамины может назначить врач при сухости кожи стоп осенью и зимой.

Причины сухости кожи стоп в холодное время года

Как рассказала Ирина Павленко, ведущий технолог-эксперт учебного центра косметологии «Аравия», на состояние кожи стоп может повлиять множество факторов.

Среди основных причин сухости специалист назвала дискомфорт от ношения тесной обуви и использования гелей для душа с неподходящим составом. Также, по словам Ирины Павленко, роль может сыграть отопление и возраст:

«Сухой воздух в помещении приводит к сухости пространства, это влияет на рН-баланс кожи и снижает способность кожи бороться с инфекцией.

В дополнение многие включают в квартирах подогрев пола, ходят босыми, в результате – жалуются на сухую кожу стоп.

Кроме того, такая проблема часто появляется с годами: гормональные изменения влекут за собой истончение кожи, снижение эластичности и потерю жировых «подушек», которые поддерживают стопы. Это приводит к тому, что кожа становится сухой, шелушится, появляются мозоли».

Павленко обратила внимание на то, что в некоторых случаях очень сухая кожа может свидетельствовать о диабете (заболевание влечет большую потерю жидкости) и проблемах с щитовидной железой: «Сухая, шелушащаяся кожа на ногах может указывать на недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз). Это может привести к целому ряду проблем, например, желудочно-кишечным расстройствам, проблемам с фертильностью или психическим здоровьем».

Наталья Фирсова, эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR подтвердила, что снижение функции щитовидной железы – одна из частых причин сухой кожи на стопах и трещин на пятках. Однако врач подчеркнула, что существуют и другие распространенные нарушения в организме, при которых наблюдается повышенная сухость кожи стоп: недостаточный отток желчи и дефицит жирорастворимых витаминов (А, Е, D).

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Чего может не хватать в организме, если на стопах очень сухая кожа

Елена Юцмюц, дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина, рассказала, что сухость и трещины на коже стоп появляются при снижении содержания гликозаминогликанов в организме и нехватке витамина А: «Либо мы мало его потребляем, либо наш организм не усваивает. Есть даже анализ на бета-каротиноиды».

Также, по словам дерматолога, причиной трещин может быть банальный дефицит йода:

«Потому что у нас эндемичная зона по недостатку йода. И тогда первое, что мы видим, гипоксию — то есть нарушение кровоснабжения тканей стоп. В холодное время года именно этот симптом особенно заметен: пятки сохнут гораздо сильнее.

Однако важно помнить, что препараты йода без назначения врача не принимаются. Поэтому можно пить витаминные комплексы с йодом, употреблять йодсодержащую соль».

Юлия Маркова, технолог бренда SIberina, сообщила, что одна из самых главных проблем сухости стоп – дефицит влаги в клетках кожи и в ее подкожных слоях:

«Сухость и шелушение кожи ног – это симптоматика нехватки в клетках и межклеточной зоне влаги. И именно на ее восстановление следует направить свое действие. Только восстановив необходимый водно-солевой баланс организма, можно говорить и об эффективной работе над проблемой».

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Может ли сухость кожи на ногах быть проявлением грибковых заболеваний

Как рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева, сухость стоп и трещины на пятках могут быть вызваны грибковой инфекцией:

«Однако в этом случае заболевание имеет ряд достаточно характерных дополнительных симптомов: зуд, покраснение, изменение цвета кожи, неприятный запах. Наиболее выражены проявления грибковой инфекции обычно между пальцами ног.

Если перечисленных выше симптомов нет, сухость и даже трещины на стопах могут быть вызваны и другими причинами, в том числе недостаточным увлажнением или переохлаждением.

Точно определить, является ли причиной дискомфорта грибковая инфекция, может только врач после осмотра и проведения лабораторных исследований (как правило, это соскоб с пораженного участка кожи)».

Врач подчеркнула, что сухая кожа, а тем более потрескавшаяся кожа хуже защищена от инфекций, чем здоровая и увлажненная: «А значит, риск развития грибка и других заболеваний (например, вирусных бородавок) намного выше».

Как избавиться от сухости стоп: уход за ногами в холодное время года

Специалисты порекомендовали использовать косметические средства для увлажнения и питания кожи на ногах.

По словам технолога Ирины Павленко, это может быть питательный крем или другие косметические средства, в состав которых входят специальные компоненты:

«К примеру, кремы для ног с мочевиной. Такое средство увлажняет на длительное время и эффективно смягчает кожу стоп, предотвращает появление натоптышей и трещин. Кремы-парафины – отличные средства для проведения SPA-процедур для ног в домашних условиях. Нанесите крем-парафин на сухую чистую кожу стоп, оберните пятки полиэтиленовой пленкой, наденьте носки и ходите 30 минут. Пятки станут увлажненными и гладкими».

Также специалист порекомендовала носить удобную обувь, использовать качественные средства личной гигиены, раз в месяц ходить в салон на педикюр и больше двигаться для улучшения кровообращения.

Елена Юцмюц отметила, что в уходе за кожей стоп в холодное время года обязательно пригодится крем с витамином D, который поможет устранить сухость, в чем особенно нуждается потрескавшаяся кожа».

«Последствия от глубоких трещин могут быть серьезными – туда попадает инфекция, в результате возникают инфекционные экземы. Поэтому необходимо использовать косметические средства для ухода, а также делать ванночки для ног – зимой лучше с магниевой солью. Такую процедуру следует проводить как минимум раз в два дня. Во время ванны можно потереть стопы пемзой или специальной пилочкой, а затем смазать кремом (желательно с витамином D, А). Также решить проблемы поможет хороший питательный крем с мочевиной в составе. Такие косметические средства есть в любой аптеке».

Дерматолог предупредила, что не стоит покупать китайские маски для ног в виде носочков для обновления кожи на стопах:

«Это очень жесткое средство, которое способно нанести вред здоровью. В некоторых случаях возможно серьезное повреждение кожных покровов».

По словам врача, правильное питание и рекомендуемые специалистами средства для ухода помогут решить проблемы повышенной сухости кожи стоп. Однако при наличии нарушений в организме, необходимо обращаться к врачам.

Прием микроэлементов и лечение грибковых заболеваний

Дерматовенеролог Елена Юцмюц сообщила, что для профилактики и лечения назначаются добавки с витаминами и обязательно прием горячей воды по утрам для хорошего оттока желчи: «Это необходимо, чтобы жирорастворимые витамины хорошо всасывались».

Если с оттоком желчи проблема, Наталья Фирсова рекомендует нормализовать ее с помощью следующих шагов:

Правильное питание: исключение из рациона фаст-фуда и продуктов, в которых содержится сахар, глютен, трансжиры.

2. Соблюдение питьевого режима – примерно 30-40 мл на килограмм веса в сутки.

3. Потребление магния через продукты (тыквенные семечки, гречка и семена подсолнечника).

4. Увеличение физической активности.

5. Потребление клетчатки из овощей, зелени и псиллиума.

6. Равномерное потребление жиров в течение дня (хорошо включать кокосовое масло).

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«Для улучшения текучести желчи также следует употреблять лецитин, артишок, таурин и цитрат магния. Для поддержания печени рекомендуется употребление куркумина, витамина С и витаминов группы В», – добавила нутрициолог Фирсова.

По словам дерматовенеролога Елены Юцмюц, при борьбе с сухостью кожи в рацион полезно добавлять продуты богатые йодом:

«Подойдет морская капуста и фейхоа. Либо принимать добавки, лучше всего для беременных. Есть хорошие комплексы, в которых присутствует йод, омега-3 и жирорастворимые витамины. Это то, что нужно в первую очередь для избавления от сухости стоп».

При серьезных проблемах с кожей на стопах дерматовенеролог Юцмюц посоветовала обращаться к подологам (специалисты, которые занимаются лечением заболеваний стопы и голени) и обязательно пройти обследование организма, потому что очень сухая кожа не бывает без причин.

Если сухая кожа на ногах и трещины на пятках связаны с проявлением грибковых заболеваний, то, по словам дерматолога Александры Филевой, потребуется длительное лечение:

«Врач назначит местное антимикотическое средство (в виде крема, мази, спрея). В более тяжелых случаях могут потребоваться системные препараты (как правило, таблетки). Лечение может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Самостоятельно подбирать себе лечение не только неэффективно, но и небезопасно. Это может привести к формированию устойчивой инфекции, вывести которую будет непросто».