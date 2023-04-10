Истерит на людях и катается по полу. Психолог – о том, как исправить избалованного ребенка

Поведение избалованного ребенка можно скорректировать, если научить его самодисциплине и уважению к окружающим, считает практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева. В колонке для «Газеты.Ru» специалист рассказала, что такое избалованность, откуда она берется и как с ней бороться.

Почему избалованность – это плохо

Многие думают, что избалованность абсолютно безобидна, ведь любой ребенок хочет себе игрушку новее и лучше, поэтому и требует ее всеми возможными способами. Тем не менее избалованность – это не просто желание получить новую вещь, а повторяющиеся реакции, которые не соответствуют возрасту ребенка и являются манипулятивными. Причем эти реакции могут быть вызваны чем угодно: не той одеждой, не тем мультфильмом, слишком короткой игрой или прогулкой и так далее.

Очень важно отметить, что само понятие избалованности привязано к возрасту.

Если ребенку еще нет трех с половиной лет, то нужно научиться разделять виды истерик. Одни возникают как раз на фоне избалованности, лени, неумения что-то делать, например, когда ребенок рыдает в коридоре, потому что не хочет одеваться. А вторые связаны с тем, что ему просто сложно объясниться и договориться в силу возраста.

То есть принцип таков: чем старше ребенок и чем больше у него возможностей для коммуникации, тем меньше должно быть необъяснимых истерик, когда бросаются на пол, плюются, дерутся, потому что родители не купили шоколадное яйцо в магазине.

Когда мама и папа выполняют все «хочу!» ребенка, покупают ему понравившиеся игрушки (лишь бы тот не устроил истерику) и бегают по магазинам сломя голову в поисках макарон в виде звездочек, ведь ребенок другие не ест, то он принимает это как должное, становится несамостоятельным и ждет, что все и всегда будет так, как ему надо.

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Привычка получать все желаемое без каких-либо усилий, только через истерики, может привести лишь к трудностям в общении, проблемам с мотивацией и частым разочарованиям, ведь мало что в жизни происходит так, как нам того хочется.

Что делать, чтобы исправить поведение

Сегодня на консультации к психологам редко когда приходят с проблемой избалованности. Это связано с тем, что в обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше. Сложность в том, что с возрастом эта избалованность может выглядеть как проблемы в развитии.

Родители сегодня очень удивляются, когда на консультации говоришь им, что ребенок абсолютно здоров, но избалован донельзя и педагогически запущен.

Конечно, лучше не исправлять ошибки, а сразу ставить себе цель не избаловать ребенка. Но, если предотвратить такое поведение не получилось, то вот несколько действенных рекомендаций:

• Измените свое отношение к воспитанию. Ребенок стал избалованным не просто так, а потому что вы воспитывали его определенным образом. Спросите себя, почему вы покупаете так много игрушек и сладостей ребенку? Что чувствуете, поддаваясь его манипуляциям и выполняя то, чего сами не хотели бы? Это поможет вам понять, над чем именно стоит работать в дальнейшем.

• Составьте план и придерживайтесь его. Вы поняли, что именно делали не так. Например, в семье до этого момента было принято, что все взрослые «обслуживают» ребенка, делая все за него. Теперь вы можете составить план работы над ошибками: не одевать ребенка, не убирать за ним игрушки, не покупать сладости во избежание истерики.

• Устанавливайте правила. Вам может быть тяжело говорить ребенку «нет», ограничивать его, ведь это может спровоцировать очередную истерику. Тем не менее очень важно, чтобы в семье были границы и иерархия, которые родители последовательно соблюдают.

Например, если у вас есть правило, что перед сном смотреть мультики нельзя, то как бы ребенок ни сопротивлялся ему, не идите на поводу.

Постарайтесь объяснить ему, что понимаете его переживания, но правила есть правила, и каждый член семьи их соблюдает.

• Вводите личные обязанности. Уже с трех лет ребенок может не только убирать свои игрушки, но и участвовать в семейных делах, помогать старшим. Чем старше ребенок — тем обязанностей для блага семьи должно становиться больше.

Мама и папа работают, обеспечивают семью, ухаживают за малышом во время болезни, помогают ему как могут, а ребенок вкладывается в общее благо, выполняя что-либо по дому. Например, он может поливать цветы, сортировать по цвету белье перед стиркой, протирать обувь, убирать со стола, мыть посуду.

Так он научится самостоятельности и ответственности, и, повзрослев, не будет считать своей единственной обязанностью и непосильным трудом учебу в школе.

Иногда в семье попросту не хватает этого труда: у нас в садике были замечательные дети, самостоятельные, но какая-то инфантильность все же присутствовала. Как выяснилось, они никогда в жизни не чистили себе мандарины и бананы, кто-то всегда это делал для них. Узнали мы это потому, что ребенок пытался откусить неочищенный мандарин.

• Поощряйте самостоятельность. Не пытайтесь сделать за ребенка то, что он в силах сделать сам. Чтобы помочь ему приобрести новые навыки, поощряйте, когда он пробует сделать что-то новое, подавайте пример. Если у ребенка не получается завязать шнурки, не бросайтесь делать это за него: сядьте рядом и покажите, как это делаете вы сами.

• Разрешите делать выбор и «набивать» шишки. Некоторые родители склонны защищать ребенка от всего на свете, но это не всегда правильно. Ребенок может получить опыт только из собственных жизненных уроков, именно поэтому нужно позволять ему ошибаться и отвечать за свои ошибки.

Например, если он не сделал школьное задание, не рвитесь разговаривать с учителем и пытаться отсрочить сдачу работы. Пусть ребенок получит двойку, но тогда он поймет, что так вести себя больше не следует.

• Правильно хвалите. Важно подкреплять желательное поведение положительными стимулами. И они вовсе не должны быть в виде дорогих подарков. Детям достаточно чувствовать любовь и поддержку родителей, поэтому вы можете делать комплименты, обнимать, гладить по голове в качестве похвалы за проделанную работу.

• Не ругайте при посторонних. У любого человека должно быть личное достоинство, и как бы плохо он себя ни вел – унижать его не следует.

Ни один взрослый не обрадуется, если руководитель начнет отчитывать его за ошибку при коллегах. Так же и с детьми: не нужно привлекать внимание к нежелательному поведению, отведите ребенка в сторону, объясните, что именно он сделал не так.

Если уединиться не получается, лучше скажите: «Мне не нравится, как ты себя ведешь, мы обсудим это дома».

Ребенок должен учиться вести себя достойно, стремиться «не потерять» лицо. Если вы будете выяснять все в спокойной обстановке, то и ребенок со временем перестанет истерить на людях.

Если же вы столкнулись с чужим избалованным ребенком, не стоит читать ему нотации о правильном поведении. В этом мало смысла, ведь, скорее всего, вы видите друг друга в первый и последний раз. А вот сделать замечание нужно обязательно.

К примеру, вас в транспорте пинает незнакомый ребенок. Вполне разумной мерой будет удержать его ногу и сказать, что вы не разрешаете обижать себя и своего ребенка. В этом нет никакой угрозы, вы никого не обидели и не унизили, но высказали свою позицию.

Дело в том, что без замечаний мы как бы даем ребенку индульгенцию, а молчаливое согласие с происходящим лишь закрепляет плохое поведение.