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Семья и Дети

От любви до ненависти: что говорили звезды о супругах в браке и после развода

Психолог Артеменко: демонизация экс-супруга мешает человеку встретить новую любовь

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости
9 ноября состоится суд по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Артистка обвиняет бывшего мужа в том, что он платит мало алиментов на детей. После расставания в 2020 году Муцениеце часто негативно высказывается об актере, хотя ранее говорила, как его любит. «Газета.Ru» попросила психологов на примере этой и других звездных пар, чьи отношения расстроились после расставания, объяснить, почему появляются негативные эмоции по отношению к экс-возлюбленным и как сохранить с ними дружбу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в 2010 году. В проекте артисты сыграли возлюбленных Максима и Дарью. Роман на киноэкране воплотился в реальность. Муцениеце вспоминала, что в момент знакомства с Прилучным у нее был молодой человек, однако актриса порвала с ним ради коллеги по «Закрытой школе».

«Я поняла, что он очень симпатичный, харизматичный, меня к нему тянет, но лучше не подходить. И я этого и придерживалась. Но он засел у меня в голове. Когда я просыпалась, первые мысли были всегда о нем», — рассказывала артистка о начале их романа в интервью СТС.

19 июля 2011 года Прилучный и Муцениеце поженились. Свадьба прошла втайне от журналистов, а на церемонии бракосочетания присутствовали только близкие пары. Через два года супруги стали родителями в первый раз — на свет появился их сын Тимофей. Спустя три года у артистов родилась дочь Мия.

На публике пара часто появлялась вместе, однако мало кто знал, что на самом деле происходит в их семье. В 2019 году Прилучный рассказал о ссорах с супругой:

«Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление... Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия».

Однако в 2020 году Муцениеце вышла на связь с подписчиками в соцсетях и обвинила мужа в домашнем насилии. Чуть позже она объявила о разводе с мужем.

После расставания с Прилучным актриса часто высказывалась о нем в интервью. Несмотря на то что со времени их развода прошло три года, она до сих пор не может наладить отношения с экс-супругом.

Осенью Муцениеце подала на него в суд и потребовала увеличить выплату алиментов на детей. Как пишет kp.ru, знаменитость хочет получать 4,5 млн рублей ежемесячно.

В августе 2022 года Прилучный женился во второй раз на актрисе Зепюр Брутян. Весной 2023 года артисты стали родителями — у них родился мальчик Микаэль. Актер вместе с супругой часто проводит время с детьми от первого брака — так, он берет их с собой в дорогостоящие путешествия. При этом Муцениеце, по ее собственным словам, приходится в одиночку оплачивать частную школу сына.

«Тем временем Тима получил пятерку за контрошу. Хорошо, что ему не пришлось менять школу, потому что его мама смогла заплатить за нее сама. Бог и правда все видит», — делилась артистка осенью 2023 года в своем влоге.

Кроме этого Муцениеце признавалась, что когда Прилучный проводит время с детьми, он часто не выходит на связь и не отвечает ей.

«С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит не показалось», — высказывалась она.

Софи Тернер и Джо Джонас

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Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас

Global Look Press

Софи Тернер и Джо Джонас познакомились в 2016 году через соцсети. Они подписались друг на друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а в скором времени пошли на первое свидание. Долгое время пара встречалась тайно, не появляясь вместе на светских мероприятиях и не публикуя совместных снимков.

В январе 2017 году знаменитости опубликовали первое общее фото в соцсетях. В 2019 году они поженились.

Джонас и Тернер редко делились деталями личной жизни, но иногда это все же случалось. Так, в 2018 году актриса рассказывала журналистам о том, как чувствует себя перед предстоящей свадьбой.

«Приятно быть помолвленной. Не то, чтобы это большое достижение, но я нашла своего человека, как будто обрела дом, который люблю и в котором хочу остаться навсегда. Когда находишь своего человека, возникает чувство умиротворения», — говорила она в интервью Marie Claire.

В 2020 году СМИ сообщили, что супруги ждут ребенка. В июле 2020 года Софи Тернер родила дочь Уиллу. 15 июля 2022 года у звезды «Игры престолов» и ее мужа родилась вторая дочь, имя которой родители до сих пор не раскрывают.

В 2022 году Джонас поделился своими чувствами в преддверии рождения второго ребенка.

«Я думаю, что в этот раз я немного меньше нервничаю, но все равно взволнован. Это такая удивительная часть жизни», — говорил он People.

Осенью 2023 года издание TMZ сообщило о том, что звезды разводятся. Источник, близкий к паре, объяснил, что в последнее время у супругов были проблемы в отношениях. Также инсайдер добавил, что Джонас подал на развод из-за постоянных вечеринок супруги.

Хотя и Софи, и Джо открыто не комментируют свой развод, в прессе часто появляется информация от источников о том, как на происходящее реагирует Джонас. Недавно папарацци засняли Софи Тернер за поцелуем с 29-летним британском аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном в Париже. Daily Mail сообщает, что солист Jonas Brothers осудил поступок бывшей возлюбленной.

«Это слишком рано», — процитировал инсайдер Джонаса и добавил, что Джо был бы рад сейчас влюбиться, но занят работой и воспитанием детей.

Источник также сказал: «Если она (Софи) делает это, чтобы причинить ему боль, она точно не сделает ему больнее, чем было. Он (Джо) переживет это с гордо поднятой головой».

Гуф и Юлия Долматова

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therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2019 году Алексей Долматов, известный, как рэпер Гуф, рассказал в соцсетях о новой избраннице — модели Юлии Королевой. В 2021 году Долматов сделал девушке предложение, о чем она сообщила в соцсетях.

«Не могу не поделиться. Я так люблю тебя, конечно, да!» — написала тогда в Instagram Юлия.

«Мне с ней хорошо, потому что она не напрягает, знает, как себя вести в обществе, я много куда с ней ездил отдыхать. В каждой стране у меня есть своя компания, и она из тех, с кем можно (поддержать разговор)», — говорил рэпер о своей избраннице в шоу «Гастролер».

Весной 2022 года стало известно, что супруги ждут ребенка. Вскоре у пары родилась дочь Тина.

Однако через год СМИ написали о проблемах между супругами. Весной 2023 года Гуф вышел в соцсети в нетрезвом виде во время отдыха в Таиланде и заснял плачущую жену, которая жаловалась на то, что не может улететь в Москву с ребенком. Позднее музыкант удалил видео.

После этого Королева подала на развод, но паре удалось уладить конфликт и снова сойтись. Впрочем, перемирие было недолгим — в октябре 2023 года супруги развелись.

В разговоре с Super.ru Гуф заявил, что одной из причин развода стали откровенные снимки Юлии в соцсетях.

«Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести.

Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно», — признавался исполнитель.

Королева после развода с Гуфом отметила, что не общается с бывшим супругом:

«Нам лучше на данном этапе не общаться на какие-то личные темы и не иметь возможности высказывать друг другу что-то. У нас есть няня, через которую мы спокойно решаем вопросы по ребенку. Это нормально. Этого достаточно пока».

Почему мы обижаемся на бывших

Александра Артеменко, бизнес-психолог:

Ничто человеческое звездам не чуждо и, конечно, когда публичный человек сталкивается с кризисными обстоятельствами, чувства по этому поводу очень трудно оставить при себе, да и вредно на самом деле.

Да, вы не ослышались, молчать и терпеть — самое разрушительное поведение, которое можно только себе представить для нашей психики, последствия которого также отражаются на здоровье и других сферах жизни.

Мы видим подобное между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, где в браке люди активно транслировали свою совместную жизнь, но также после ухода Павла Агата не сдерживает себя в негативных высказываниях. Как терапевт могу сказать, что ее психика так защищается — она борется с обидой, высказываясь на публику.

Разрывая отношения с близким человеком, особенно длительный брак с наличием общих детей, мы должны учитывать целый ряд последствий для всех его участников. Предположим, партнер предал нас, и мы были вынуждены пойти на разрыв, обида и боль бушуют внутри, чувства еще живы, этот коктейль может заставить натворить дел.

Часто в такие моменты люди начинают еще больше обвинять обидевших их супругов, тем самым демонизируют их образ. Если человек не публичный, обычно эти разговоры звучат среди друзей и родных, но если публичный — мы все становимся свидетелями. Делается это подсознательно, чтобы уничтожить еще живую любовь, человек чувствует боль и пытается убедить себя, что любимый просто монстр и от него нужно бежать.

Я не оправдываю предательства, я лишь хочу предупредить о последствиях такой демонизации. Когда человек зацикливается на бывшем, он лишается душевных сил. Кроме того, постоянные самокопание и демонизация экс-супруга мешают отпустить прошлое и встретить новую любовь, а также принимать взвешенные решения по воспитанию общих детей.

Как сохранить дружбу после развода

Василиса Август, психолог:

Сохранение положительных отношений с бывшим партнером после развода может быть вызовом, но это возможно, особенно если вам обоим нужно сохранить дружеское и гармоничное взаимодействие.

Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь в этом процессе:

Если у вас есть общие дети, помните, что они являются главным приоритетом. Работайте вместе, чтобы создать согласованность в воспитании, обеспечьте их благополучие. Помните, что социальный статус «муж-жена» не должен влиять на статус «мать-отец». Они дополняют друг друга, но никак не заменяют.

Постарайтесь понять точку зрения и чувства бывшего партнера, даже если вы не согласны с ними. Проявление эмпатии может помочь снизить напряжение и создать более гармоничное общение.

Признайте позитивные качества и вклад бывшего партнера в вашу жизнь, особенно если это касается совместного воспитания детей или других значимых областей. Выражайте благодарность за то, что он или она делают хорошо.

Постепенно работайте над прощением. Признайте, что каждый человек имеет право на ошибку, и разрешите себе освободиться от гнева и обиды, чтобы продвигаться вперед с большей терпимостью и любовью к миру.

Запомните, что сохранение положительных отношений после развода требует времени и усилий от обеих сторон. Будьте готовы к тому, что это может быть процессом с колебаниями, и обратитесь за поддержкой к профессионалам, если вам это нужно.

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