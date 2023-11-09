От любви до ненависти: что говорили звезды о супругах в браке и после развода

9 ноября состоится суд по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Артистка обвиняет бывшего мужа в том, что он платит мало алиментов на детей. После расставания в 2020 году Муцениеце часто негативно высказывается об актере, хотя ранее говорила, как его любит. «Газета.Ru» попросила психологов на примере этой и других звездных пар, чьи отношения расстроились после расставания, объяснить, почему появляются негативные эмоции по отношению к экс-возлюбленным и как сохранить с ними дружбу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

close 100% Агата Муцениеце и Павел Прилучный Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в 2010 году. В проекте артисты сыграли возлюбленных Максима и Дарью. Роман на киноэкране воплотился в реальность. Муцениеце вспоминала, что в момент знакомства с Прилучным у нее был молодой человек, однако актриса порвала с ним ради коллеги по «Закрытой школе».

«Я поняла, что он очень симпатичный, харизматичный, меня к нему тянет, но лучше не подходить. И я этого и придерживалась. Но он засел у меня в голове. Когда я просыпалась, первые мысли были всегда о нем», — рассказывала артистка о начале их романа в интервью СТС.

19 июля 2011 года Прилучный и Муцениеце поженились. Свадьба прошла втайне от журналистов, а на церемонии бракосочетания присутствовали только близкие пары. Через два года супруги стали родителями в первый раз — на свет появился их сын Тимофей. Спустя три года у артистов родилась дочь Мия.

На публике пара часто появлялась вместе, однако мало кто знал, что на самом деле происходит в их семье. В 2019 году Прилучный рассказал о ссорах с супругой:

«Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление... Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия».

Однако в 2020 году Муцениеце вышла на связь с подписчиками в соцсетях и обвинила мужа в домашнем насилии. Чуть позже она объявила о разводе с мужем.

После расставания с Прилучным актриса часто высказывалась о нем в интервью. Несмотря на то что со времени их развода прошло три года, она до сих пор не может наладить отношения с экс-супругом.

Осенью Муцениеце подала на него в суд и потребовала увеличить выплату алиментов на детей. Как пишет kp.ru, знаменитость хочет получать 4,5 млн рублей ежемесячно.

В августе 2022 года Прилучный женился во второй раз на актрисе Зепюр Брутян. Весной 2023 года артисты стали родителями — у них родился мальчик Микаэль. Актер вместе с супругой часто проводит время с детьми от первого брака — так, он берет их с собой в дорогостоящие путешествия. При этом Муцениеце, по ее собственным словам, приходится в одиночку оплачивать частную школу сына.

«Тем временем Тима получил пятерку за контрошу. Хорошо, что ему не пришлось менять школу, потому что его мама смогла заплатить за нее сама. Бог и правда все видит», — делилась артистка осенью 2023 года в своем влоге.

Кроме этого Муцениеце признавалась, что когда Прилучный проводит время с детьми, он часто не выходит на связь и не отвечает ей.

«С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит не показалось», — высказывалась она.

close 100% Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас Global Look Press

Софи Тернер и Джо Джонас познакомились в 2016 году через соцсети. Они подписались друг на друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а в скором времени пошли на первое свидание. Долгое время пара встречалась тайно, не появляясь вместе на светских мероприятиях и не публикуя совместных снимков.

В январе 2017 году знаменитости опубликовали первое общее фото в соцсетях. В 2019 году они поженились.

Джонас и Тернер редко делились деталями личной жизни, но иногда это все же случалось. Так, в 2018 году актриса рассказывала журналистам о том, как чувствует себя перед предстоящей свадьбой.

«Приятно быть помолвленной. Не то, чтобы это большое достижение, но я нашла своего человека, как будто обрела дом, который люблю и в котором хочу остаться навсегда. Когда находишь своего человека, возникает чувство умиротворения», — говорила она в интервью Marie Claire.

В 2020 году СМИ сообщили, что супруги ждут ребенка. В июле 2020 года Софи Тернер родила дочь Уиллу. 15 июля 2022 года у звезды «Игры престолов» и ее мужа родилась вторая дочь, имя которой родители до сих пор не раскрывают.

В 2022 году Джонас поделился своими чувствами в преддверии рождения второго ребенка.

«Я думаю, что в этот раз я немного меньше нервничаю, но все равно взволнован. Это такая удивительная часть жизни», — говорил он People.

Осенью 2023 года издание TMZ сообщило о том, что звезды разводятся. Источник, близкий к паре, объяснил, что в последнее время у супругов были проблемы в отношениях. Также инсайдер добавил, что Джонас подал на развод из-за постоянных вечеринок супруги.

Хотя и Софи, и Джо открыто не комментируют свой развод, в прессе часто появляется информация от источников о том, как на происходящее реагирует Джонас. Недавно папарацци засняли Софи Тернер за поцелуем с 29-летним британском аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном в Париже. Daily Mail сообщает, что солист Jonas Brothers осудил поступок бывшей возлюбленной.

«Это слишком рано», — процитировал инсайдер Джонаса и добавил, что Джо был бы рад сейчас влюбиться, но занят работой и воспитанием детей.

Источник также сказал: «Если она (Софи) делает это, чтобы причинить ему боль, она точно не сделает ему больнее, чем было. Он (Джо) переживет это с гордо поднятой головой».

Гуф и Юлия Долматова

close 100% therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2019 году Алексей Долматов, известный, как рэпер Гуф, рассказал в соцсетях о новой избраннице — модели Юлии Королевой. В 2021 году Долматов сделал девушке предложение, о чем она сообщила в соцсетях.

«Не могу не поделиться. Я так люблю тебя, конечно, да!» — написала тогда в Instagram Юлия.

«Мне с ней хорошо, потому что она не напрягает, знает, как себя вести в обществе, я много куда с ней ездил отдыхать. В каждой стране у меня есть своя компания, и она из тех, с кем можно (поддержать разговор)», — говорил рэпер о своей избраннице в шоу «Гастролер».

Весной 2022 года стало известно, что супруги ждут ребенка. Вскоре у пары родилась дочь Тина.

Однако через год СМИ написали о проблемах между супругами. Весной 2023 года Гуф вышел в соцсети в нетрезвом виде во время отдыха в Таиланде и заснял плачущую жену, которая жаловалась на то, что не может улететь в Москву с ребенком. Позднее музыкант удалил видео.

После этого Королева подала на развод, но паре удалось уладить конфликт и снова сойтись. Впрочем, перемирие было недолгим — в октябре 2023 года супруги развелись.

В разговоре с Super.ru Гуф заявил, что одной из причин развода стали откровенные снимки Юлии в соцсетях.

«Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести.

Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно», — признавался исполнитель.

Королева после развода с Гуфом отметила, что не общается с бывшим супругом:

«Нам лучше на данном этапе не общаться на какие-то личные темы и не иметь возможности высказывать друг другу что-то. У нас есть няня, через которую мы спокойно решаем вопросы по ребенку. Это нормально. Этого достаточно пока».

Почему мы обижаемся на бывших

Александра Артеменко, бизнес-психолог:

Ничто человеческое звездам не чуждо и, конечно, когда публичный человек сталкивается с кризисными обстоятельствами, чувства по этому поводу очень трудно оставить при себе, да и вредно на самом деле.

Да, вы не ослышались, молчать и терпеть — самое разрушительное поведение, которое можно только себе представить для нашей психики , последствия которого также отражаются на здоровье и других сферах жизни.

Мы видим подобное между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, где в браке люди активно транслировали свою совместную жизнь, но также после ухода Павла Агата не сдерживает себя в негативных высказываниях. Как терапевт могу сказать, что ее психика так защищается — она борется с обидой, высказываясь на публику.

Разрывая отношения с близким человеком, особенно длительный брак с наличием общих детей, мы должны учитывать целый ряд последствий для всех его участников. Предположим, партнер предал нас, и мы были вынуждены пойти на разрыв, обида и боль бушуют внутри, чувства еще живы, этот коктейль может заставить натворить дел.

Часто в такие моменты люди начинают еще больше обвинять обидевших их супругов, тем самым демонизируют их образ. Если человек не публичный, обычно эти разговоры звучат среди друзей и родных, но если публичный — мы все становимся свидетелями. Делается это подсознательно, чтобы уничтожить еще живую любовь, человек чувствует боль и пытается убедить себя, что любимый просто монстр и от него нужно бежать.

Я не оправдываю предательства, я лишь хочу предупредить о последствиях такой демонизации. Когда человек зацикливается на бывшем, он лишается душевных сил. Кроме того, постоянные самокопание и демонизация экс-супруга мешают отпустить прошлое и встретить новую любовь, а также принимать взвешенные решения по воспитанию общих детей.

Как сохранить дружбу после развода

Василиса Август, психолог:

Сохранение положительных отношений с бывшим партнером после развода может быть вызовом, но это возможно, особенно если вам обоим нужно сохранить дружеское и гармоничное взаимодействие.

Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь в этом процессе:

— Если у вас есть общие дети, помните, что они являются главным приоритетом . Работайте вместе, чтобы создать согласованность в воспитании, обеспечьте их благополучие. Помните, что социальный статус «муж-жена» не должен влиять на статус «мать-отец». Они дополняют друг друга, но никак не заменяют.

— Постарайтесь понять точку зрения и чувства бывшего партнера , даже если вы не согласны с ними. Проявление эмпатии может помочь снизить напряжение и создать более гармоничное общение.

— Признайте позитивные качества и вклад бывшего партнера в вашу жизнь , особенно если это касается совместного воспитания детей или других значимых областей. Выражайте благодарность за то, что он или она делают хорошо.

— Постепенно работайте над прощением . Признайте, что каждый человек имеет право на ошибку, и разрешите себе освободиться от гнева и обиды, чтобы продвигаться вперед с большей терпимостью и любовью к миру.

Запомните, что сохранение положительных отношений после развода требует времени и усилий от обеих сторон. Будьте готовы к тому, что это может быть процессом с колебаниями, и обратитесь за поддержкой к профессионалам, если вам это нужно.