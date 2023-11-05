Жена-наркоманка, писательство и дети-сироты: самые интересные факты из жизни Джо Дассена

5 ноября французскому певцу и композитору Джо Дассену могло бы исполниться 85 лет. При жизни на его долю выпало много личных трагедий — смерть сына, сложные взаимоотношения с женами, наркотическая зависимость. «Газета.Ru» рассказывает о том, каким был певец для близких.

Первая любовь

Первой женой Джо Дассена стала греческая актриса Мариз Массьера. Благодаря этой женщине мир узнал про французского исполнителя. Именно она записала его пение и дала послушать одной из радиостанций. После этого Дассена позвали на эфир, а затем предложили записать первый альбом.

Как вспоминала Массьера в интервью телеканалу Telestar, певец никогда не думал становиться артистом. Он хотел быть писателем.

«Конечно, он хотел писать, и тем более для кино — быть сценаристом и режиссером», — утверждает его первая супруга.

Но судьба распорядилась иначе, и о певческом таланте Дассена узнал весь мир.

Массьера была рядом с артистом на протяжении его долгого творческого пути не только в качестве возлюбленной, но и как личный менеджер, секретарь, парикмахер.

«Я десять лет гастролировала с Джо. Это правда, что я присутствовала, когда он выбирал песни, затем — когда он их записывал. Я следила за его карьерой, и я в этом участвовала», — рассказывала женщина.

close 100% Wikimedia Commons

Ее брак с Дассеном распался через 10 лет. Долгое время женщина не могла забеременеть, а когда у пары наконец-то родился долгожданный сын, он умер через несколько дней. Эта трагедия повлияла на отношения супругов. В прессе стали появляться слухи об изменах исполнителя. Его новой возлюбленной стала студентка Кристин Дельво, которая моложе певца на 10 лет. Массьера, узнав о девушке, не стала скандалить, приняла ситуацию и развелась с супругом.

«Джо остается мужчиной моей жизни, и единственное доказательство любви — это понимание людей. В какой-то момент он захотел, чтобы я открыла дверь, чтобы он мог улететь...» — говорила она в интервью.

Несчастливый брак

В 1978 году Джо Дассен женился на Кристин Дельво. В этом же году у него и жены родился сын Джонатан. Однако после появления на свет первенца между супругами начались ссоры. Кроме того, Дельво злоупотребляла алкоголем и наркотиками. В прошлом Джо тоже страдал наркотической зависимостью. Брак с Кристин привел к тому, что Дассен вернулся к вредной привычке.

close 100% Джо Дассен и Кристин Дельво Кадр из видео/YouTube

Отношениям супругов не помогло и то, что в 1980 году они стали родителями во второй раз — на свет появился их сын Жюльен.

Вскоре Дассен подал на развод. Суд оставил ему право на опеку над двумя детьми, приняв во внимание пристрастие его жены к алкоголю и наркотикам.

close 100% Кристин Дельво с сыновьями Джонатаном и Жюльеном Ça commence aujourd'hui/Youtube

В 1980 году музыкант с сыновьями и своей матерью отправился отдыхать на Таити. Но на следующий же день после прибытия на остров, во время обеда в ресторане у Джо Дассена случился сердечный приступ, который стал для него фатальным. Артисту было неполных 42 года.

«Мы виделись с ним за два месяца до его смерти. Он был в депрессивном состоянии, на грани развода, в трагическом состоянии», — утверждала в интервью Масьера.

Наследники певца

Двое сыновей Джо Дассена, Джонатан и Жюльен, после смерти отца остались жить с матерью. Ей потребовались годы, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Однако это не вернуло ее здоровье — в 1995 году Дельво умерла. Ее дети остались на попечении дальних родственников.

«Мы с младшим братом жили в нашем большом доме в Фешероле. Конечно, у нас были законные опекуны, но они не жили поблизости.

Это было немного странно. Мы были одни на площади 800 квадратных метров с югославской парой, которая работала у моей матери до ее смерти», — так вспоминали о своем детстве сыновья певца.

close 100% Жюльен и Джонатан Дассен Global Look Press/jonathandassin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сегодня Джонатан и Жюльен занимаются музыкой. Старший сын Джо Дассена играет регги, африканскую, антильского музыку. Он женат и у него есть сын и дочь.

Жюльен Дассен изначально не планировал заниматься музыкой. Он хотел стать актером, после передумал — начал изучать бизнес и выбрал соответствующий ВУЗ. Однако, учась в университете, понял, что должен заниматься наследием своего отца.

В 2010 году Жюльен выпустил мюзикл «Il tait une fois… Joe Dassin», в основу которого легли песни из репертуара Джо Дассена. Параллельно он записывает собственные музыкальные альбомы.