Чурикова, Ургант и другие звезды MTV: где они сейчас

6 ноября телеведущей Яне Чуриковой исполняется 45 лет. Свою карьеру на телевидении она начинала в том числе на MTV. В ее юбилей вспоминаем Тутту Ларсен, Ивана Урганта, Антона Комолова и других ведущих популярного музыкального телеканала и рассказываем, как сложилась их жизнь.

Яна Чурикова

close 100% Global Look Press/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Карьеру на телевидении Яна Чурикова начала в 1996 году, когда приняла участие в программе Владимира Познера «Мы». Затем журналистка стала работать во «Времечке» Льва Новоженова, а потом оказалась на MTV, где сначала была редактором, а потом ведущей.

«Было несколько программ, и телеведущим надо было помогать с текстами. Программы были про кино, спорт и т.п.

Редакторская группа по-разному потом разлилась по шоу-бизнесу. Но в результате редактор Яна Чурикова оказалась в кадре — из-за того, что у нас не было ведущей на «Большое кино», — рассказывала журналистка о своем профессиональном старте в интервью Лауре Джугелии.

В «нулевых» Чурикова стала вести другие программы на телевидении, например, «Фабрику звезд» на Первом канале. В октябре 2013 года ее назначили генеральным директором обновленного телеканала MTV Россия. Она занимала этот пост вплоть до его закрытия в 2022 году.

С 2023 года Яна Чурикова ведет шоу «Голос» вместо Дмитрия Нагиева на Первом канале. Она также успешна как YouTube-блогер, на ее канале публикуется в том числе и ностальгический контент — например, интервью с бывшими участниками «Фабрики звезд». Недавно телеведущая запустила шоу к 25-летию MTV, куда пригласила бывших ведущих телеканала, музыкантов, а также продюсеров, занимавшихся запуском различных сериалов и передач.

Чурикова дважды была замужем — с 2004 по 2008 год за режиссером Иваном Цыбиным, а с 2011 по 2015 год за бизнесменом Денисом Лазаревым. От второго брака у знаменитости есть дочь Татьяна.

Иван Ургант

close 100% Global Look Press/Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Иван Ургант впервые появился на MTV в мае 2001 года. Он оказался на телеканале благодаря Антону Комолову и Ольге Шелест, которые подыскивали себе пару ведущих для совместной работы в «Бодром утре». О работе в этой программе Иван Ургант вспоминал в интервью изданию «7 Дней». Он призвался, что для него оказалось сложным просыпаться к утреннему эфиру:

«Никогда бы не подумал, что смогу встать в шесть утра, я же абсолютная сова. Повезло еще, что снял квартиру недалеко от работы, в двух минутах езды на машине. Я тогда уже обзавелся автомобилем. А на покупку первой машины денег мне добавила бабушка».

В 2002 году Иван Ургант вел на музыкальном телеканале передачи «Тотальное шоу» и «Эспрессо».

MTV не только повлиял на карьеру Ивана Урганта, но и на его личную жизнь. На телеканале он встретил Татьяну Геворкян, с которой встречался несколько лет.

«С Таней Геворкян мы познакомились на работе. Познакомились, а потом год не виделись, потому что я работал утром, а она — днем», — рассказывал Ургант журналистам.

До отношений с Геворкян Иван Ургант был женат на Карине Ургант, но их союз долго не просуществовал. С Татьяной Геворкян телеведущий так и не связал себя официальными узами брака. Вскоре после расставания он женился на бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. У них двое общих детей — дочери Нина (2008 год) и Валерия (2015 год). Ургант также воспитал детей жены от предыдущего брака — сына Нико (1997 год) и дочь Эрику (2000 год).

После ухода с MTV Иван Ургант получил возможность вести программу «Вечерний Ургант». Передача стартовала в 2012 году, а ее последний выпуск вышел 21 февраля 2022 года.

Антон Комолов

close 100% Global Look Press

Антон Комолов пришел на MTV в 1998 году. Он был ведущим программы «Большое кино» с Яной Чуриковой, а также вел передачу «Playstation» с Таней Геворкян.

В 1999 году Комолов стал виджеем (видеожокеем — ведущим музыкальной программы на телевидении. — «Газета.Ru») интерактивного шоу «Бодрое утро». Его соведущей была Ольга Шелест. Позже этот знаменитый дуэт вел передачу «Правило буравчика».

При этом Комолов признавался журналистам, что не сразу подружился со своей соведущей.

«Какое-то время мы притирались, но по эфирным меркам это было недолго. Мы как-то почувствовали друг друга в эфире через несколько дней.

У нас разное чувство юмора, мы вообще с ней разные люди, но тем не менее это было удивительное попадание», — признавался он в интервью RTVI.

После MTV Комолов работал на разных телеканалах, а также был членом жюри в КВН.

Антону много раз приписывали роман с Ольгой Шелест, однако они всегда были друзьями. У Комолова есть сын Андрей от брака с Владленой Комоловой: в 2020 году супруги развелись.

Ирена Понарошку

close 100% Global Look Press/irenaponaroshku/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 17 лет Ирена Понарошку (настоящее имя Ирина Филиппова. — «Газета.Ru») начала работать на телеканале MTV. Сначала она была ассистентом продюсера, затем кастинг-редактором, редактором программ и, наконец, телеведущей. В 20 лет Ирена вела «Тотальное шоу», позднее — передачи «Сводный чарт», «Ночной флирт», «Русская 10-ка», «Клиника Понарошку», «13 кинолаж», «Понарошку Crazy News».

Работу на MTV Понарошку совмещала с деятельностью на других телеканалах — вела «Утро на ТНТ», а также «Звезду On-line» на «Звезде».

После закрытия MTV в 2013 году журналистка была ведущей «Большого города» на СТС. Она также появлялась в одной из рубрик в «Вечернем Урганте» на Первом канале.

Сегодня бывшая звезда MTV больше известна как экоактивист и инфлюенсер. Через соцсети она транслирует бережное отношение к окружающей среде, занимается выпуском косметических средств.

Понарошку была замужем за Александром Листом (DJ List) с 2010 по 2020 год. У них двое детей — сыновья Серафим ( 2011) и Теодор (2018 год).

В 2023 году СМИ написали, что Понарошку тайно вышла замуж за предпринимателя Руслана Годизова.

Александр Анатольевич

close 100% Global Look Press/anatolich_mtv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Александр Анатольевич (Белоногов. — «Газета.Ru») стал одним из первых ведущих телеканала MTV. В 1996 году вышла программа «News Блок», созданная по его проекту. Первые выпуски транслировались еще на BIZ-TV — телеканале-предшественнике MTV. С 1998 года «News Блок» стал регулярно выходить на MTV Russia, сделав Александра Анатольевича одним из самых узнаваемых ведущих канала.

Он также вел такие программы, как «20-ка самых-самых», «Полный контакт», «MTV Top-20», «Мировой чарт», а также прямые эфиры церемоний MTV VMA и EMA.

Сейчас культовый ведущий по-прежнему в профессии — ведет различные мероприятия, а также передачу на «Радио Комсомольская правда».

В 2018 году он рассказывал о своей деятельности в интервью Юрию Дудю:

«И швец, и жнец, и на дуде игрец. На самом деле я как и был ведущим культурных мероприятий, диск-жокеем. То есть я развлекаю, во всех видах».

У Александра Анатольевича есть взрослый сын Ярослав. Какое-то время он тоже работал на MTV. Сейчас он — диктор и озвучивает проекты в основном для телеканала «Пятница!».

close 100% Global Look Press/Личный архив

С 1998 по 2008 год Тутта Ларсен (Татьяна Романенко. — «Газета.Ru») работала на MTV, где вела передачи «Поцелуй навылет», «Адреналин», «Дневной каприз», «News Block International», «Разум и чувства» и другие шоу. Затем журналистка перешла на телеканалы «Звезда», «Россия-1», «Карусель».

Тутта Ларсен несколько раз была замужем. В первом браке с гитаристом «LaScala» Максимом Галстьяном у нее не было детей. В 2000 году после расставания с ним она потеряла еще не родившуюся дочь. От отношений с Захаром Артемьевым у Тутты Ларсен есть сын Лука (2005 год).

С 2009 года она замужем за певцом Валерием Колосковым. У них двое общих детей: дочь Марфа (2010 год) и сын Иван (2015 год).

В 2023 года Тутта Ларсен запустила шоу «ПутеРодитель» о путешествиях, участниками которых стала вся ее семья.

«Опыт семейного взаимодействия в кадре у нас уже был благодаря телеканалу «Карусель», поэтому мы решили, почему бы нам не сделать передачу про семейные поездки. Можно сказать, идея лежала на поверхности. Еще нам хотелось больше времени проводить вместе, но поскольку мы все очень заняты, то единственная возможность больше проводить времени вместе — создать семейное реалити-шоу о путешествиях», — рассказывала звезда в интервью «Газете.Ru».

Вася Стрельников

close 100% kolbaskin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 1998 году на телеканале MTV начал работать Василий Стрельников — и сразу же запомнился аудитории как один из самых ярких ведущих. Он вел «Тихий час», «Weekend Каприз» и другие шоу. Долгое время Стрельников был также голосом телеканала MTV Россия.

Сегодня журналист больше известен как радиоведущий. Он выступает на радио «Маяк», также озвучивает рекламу, является голосом детского телеканала «Солнце».

«Я с детства люблю радио. Я в детстве всегда задумывался: «Может и я этим когда-то займусь, буду говорить в микрофон, и мой голос будут слушать через много-много миль», — рассказывал Стрельников пять лет назад в интервью Юрию Дудю.

О личной жизни телеведущего известно немного. Поклонники предполагают, что у него есть дочери — солистки «Sisters Shmid» Яна и Мила Шмид. В 2022 году Василий Стрельников опубликовал фотографию в соцсетях со свадьбы Яны и сопроводил снимок подписью: «My little girl got married» («Моя маленькая девочка вышла замуж. — «Газета.Ru»).

Марика

close 100% Global Look Press

Мария Кравцова, известная под псевдонимом Марика, начинала карьеру в модельном бизнесе. В «нулевые» она стала одной из ведущих на MTV. За время работы на телеканале Марика вела передачи «Элементарный секс», «Ночной флирт», «Пятеро в отрыве», «Гид по стилю», «Бабий бунт» и другие. В 2010 году вернулась на MTV как ведущая программы «Шопоголики».

Несколько раз Кравцова появлялась на киноэкране, например, в фильмах «Самый лучший фильм» и «8 первых свиданий».

Некоторое время она встречалась с Павлом Волей, однако пара так и не оформила отношения. В 2012 году Марика вышла замуж за бизнесмена по имени Сергей. У них двое детей — сын Аким и дочь Вера.

Сегодня бывшая ведущая MTV редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая проводить время с семьей. Она занимается развитием кулинарного блога, выпустила три книги рецептов, а также курс по правильному питанию.