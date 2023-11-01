Любовь с Куценко, внебрачный сын от иностранца: как сложилась личная жизнь Марии Порошиной

Актриса и многодетная мать Мария Порошина отмечает юбилей. Звезду часто обсуждают не только благодаря ярким ролям в кино, но и из-за историй о личной жизни. Рассказываем, что известно о браках и детях артистки.

Роман с Гошей Куценко

Мария Порошина познакомилась с Гошей Куценко, когда ей было 16 лет. Впервые они встретились на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ — Куценко учился на два курса старше. Будущие звезды влюбились друг в друга и стали встречаться, а затем съехались.

Порошина была счастлива в личной жизни, но в карьере ей на первых порах не везло. После второго курса ее отчислили из Школы-студии МХАТ «за профессиональную непригодность». Однако Мария решила продолжить обучение — и поступить в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. На этот шаг она решилась благодаря поддержке Куценко, о чем рассказывала в интервью.

close 100% Мария Порошина и Гоша Куценко mashaaporoshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Абсолютно не было сил и уверенности, что правильно выбрала профессию. Помогала поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает», — делилась артистка с журналистами «7 дней».

В 1996 году у Марии Порошиной и Гоши Куценко родилась дочь Полина. Несмотря на рождение ребенка, актриса недолго сидела в декретном отпуске и продолжила обучение в институте, окончив его в 1997 году.

Однако вскоре после рождения ребенка Порошина и Куценко расстались. Как признавался актер в одном из интервью — отношения со знаменитостью разрушились из-за того, что он был слишком молод.

«К великому сожалению, моя старшая дочка Полина не смогла удержать нас с Машей Порошиной. Это была середина 90-ых. Я не был готов к семейной жизни. Погряз в соблазнах. Выражаясь фигурально, молодые люди тогда сели в гоночные машины, не умея их водить. В результате столько было разбитых судеб!», — цитирует Куценко «Вокруг ТВ».

close 100% Мария Порошина c дочерью Полиной mashaaporoshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Порошина и Куценко сумели сохранить дружеские отношения ради общей дочери. К слову, Полина пошла по их стопам — в 2017 году она окончила Театральный институт им. Щукина и стала актрисой.

Законный муж

В 2001 году в буфете «Ленкома» Мария Порошина познакомилась с актером Ильей Древновым. Артисты поначалу просто дружили, а затем стали встречаться. В «нулевые» они поженились и прожили вместе до 2018 года.

close 100% Мария Порошина и Илья Древнов Global Look Press

У супругов трое дочерей: Серафима (2005 год), Аграфена (2010 год) и Глафира (2016 год). Имена девочкам артисты выбирали, соотнося даты их рождения с датами в церковном календаре.

В 2019 году Мария Порошина стала мамой в пятый раз — у нее родился сын Андрей. Многие считали, что отец мальчика — бывший муж артистки Илья Древнов, однако он через суд доказал, что это не его ребенок.

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу «отец». Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — приводит информацию из суда StarHit.

close 100% Мария Порошина с сыном Андреем mashaaporoshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В СМИ предполагали, что Порошина и Древнов могли развестись из-за разных причин, одна из них — споры из-за заработков, так как Мария более востребована в профессии, чем ее муж.

Сама Порошина лишь однажды прокомментировала свой развод изданию «Караван историй», отметив, что пыталась спасти брак и надеется остаться в хороших отношениях с экс-супругом после расставания.

«Разводясь, некоторые супруги начинают мстить друг другу, делить имущество и даже детей. Это ужасно! Надеюсь, у нас до такого никогда не дойдет. При расставании нужно думать не о себе и своих обидах, а прежде всего о детях, проявить максимальную выдержку, остыть и отпустить ситуацию. Тогда, возможно, все наладится. Я желаю Илье только добра», — отметила она.

Сын от иностранца

Как только Илья Древнов рассказал, что сын Марии Порошиной не его, журналисты стали делать предположения о том, кто же является настоящим отцом Андрея. Появились слухи, что у Порошиной роман с женатым актером Ярославом Бойко. Однако звезда опровергла эти сплетни, отметив, что Ярослав — ее коллега, а с семьей актера она давно дружит.

«Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью ни малейшего отношения не имеет», — рассказала она в соцсетях.

Позднее артистка отметила, что ждет ребенка от мужчины, который сейчас живет за границей.

В 2020 году стало известно, что Мария Порошина рассталась с отцом своего сына. Об этом журналистам сообщила ее подруга, добавив, что несмотря на отсутствие мужчины, знаменитость со всем справляется.

close 100% Мария Порошина с семьей mashaaporoshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Поддержки и мужского плеча рядом нет. Но Мария — идеальная мать: у нее под надзором графики и расписания всех детей! Она контролирует передвижения дочек, знает, во сколько проснулся Андрюша, кто какую оценку получил. Гоша Куценко всегда выручает, если нужно, в каких-то глобальных делах. А по мелочам она сама справляется. Конечно жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — отметила женщина.