«Не может перестать ковырять и чесать язвы»: как звезды борются с псориазом

29 сентября во всем мире отмечают День борьбы псориазом. В нашем материале рассказываем о звездах, которые уже много лет страдают от этого заболевания, а дерматологи делятся советами, как победить недуг.

close 100% kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первый приступ псориаза у Ким Кардашьян случился в 25 лет. Несмотря на сыпь и сильную боль в суставах, знаменитость научилась жить со своим недугом. Иногда артистка не маскирует пятна — и показывает, как выглядит ее лицо и тело в соцсетях. Также Ким Кардашьян заявляла изданию Poosh, что может появиться на мероприятии, не скрывая свою болезнь.

«Независимо от того, где находятся пятна на моем теле, иногда я могу их показать, а иногда не хочу, чтобы это отвлекало, поэтому я покрываю тело макияжем», — признавалась она.

Ким перепробовала много способов лечения — от дерматологических мазей и пенок до народных средств, например, чая со вкусом дегтя. Артистка несколько раз обращалась к подписчикам в соцсетях, чтобы те посоветовали ей действенное лекарство от псориаза.

«Кто-нибудь пробовал лекарства от псориаза и какое из них работает лучше всего? Нужна помощь как можно скорее!!!» — написала она однажды в Twitter в 2018 году.

Кардашьян до сих пор борется с заболеванием и ищет действенное средство от него. При этом она считает, что болезнь ни в коем случае не должна взять верх над человеком.

«Если у вас псориаз, вы не можете позволить ему разрушить вашу жизнь и взять над вами верх. Вы должны сделать все возможное, чтобы чувствовать себя комфортно», — цитируют артистку журналисты Glamour.

Кара Делевинь

close 100% ZUMAPRESS/Global Look Press

Модель Кара Делевинь давно не скрывает свою болезнь и часто демонстрирует тело на подиуме, не маскируя его косметикой. Так, например, в 2020 году знаменитость вышла в нижнем белье во время показа Savage x Fenty. В 2022 году Кара Делевинь появилась на балу Met Gala, тогда на ее локтях были видны красные бляшки от псориаза.

Однако знаменитость не всегда была такой смелой, когда дело касалось ее болезни. В 2013 году она признавалась, что однажды во время Недели моды перед показом Louis Vuitton чувствовала себя некомфортно и просила визажистов замазать пятна.

«Кейт (Мосс) видела меня перед показом в три часа ночи, когда визажисты красили меня, чтобы скрыть пятна. Она сказала: «Почему это происходит? Надо срочно показать тебя врачу». Кейт дала действительно хороший совет», — заявила модель в интервью W.

close 100% ZUMAPRESS/Global Look Press

В 2012 году певица Бритни Спирс появилась на премьере X Factor. Тогда папарацци сфотографировали ноги артистки, которые были покрыты розовыми пятнами.

Позднее источник, близкий к поп-принцессе, подтвердил, что она давно страдает псориазом. По его словам, болезнь обостряется у Спирс из-за стресса.

«Она не может перестать ковырять и чесать язвы. У нее есть крем от псориаза, но она говорит, что он жжется, поэтому не пользуется им», — объяснял инсайдер.

close 100% IMAGO/Global Look Press

Телезвезда и мама Ким Кардашьян, Крис Дженнер, также долгие годы лечится от псориаза. Об этом рассказала Ким в беседе с Poosh.

«У нее он был на коже головы и по всему телу, и я помню, как она ходила в солярий, чтобы облегчить симптомы болезни», — объясняла Кардашьян.

Однако Ким призналась, что ее мать смогла достичь ремиссии.

«Моей маме помогло то, что она прошла лечение ультрафиолетом», — говорила Ким Кардашьян.

close 100% AdMedia/Global Look Press

У певицы Синди Лопер диагностировали псориаз в 2010 году. Сначала пятна появились на голове, а затем распространились по всему телу. Болезнь, по словам артистки, появилась на фоне стресса — в 2010 году Лопер написала музыку и тексты для бродвейского мюзикла «Kinky Boots». Эта работа принесла ей премию «Тони», а также псориаз на фоне переживаний.

Сейчас Синди Лопер научилась бороться со стрессом, в том числе с помощью йоги и прогулок.

«Когда кажется, что все идет наперекосяк — просто погуляйте на свежем воздухе», — рассказывала она «Американской ассоциации дерматологов».

Также артистка посоветовала всем, кто страдает псориазом, находить время на себя.

«Уделите немного времени себе. Мы живем в очень занятом мире, но сколько времени нужно, чтобы нанести крем или принять ванну?» — говорила она.

Можно ли вылечить псориаз?

Елена Юцмюц, врач-трихолог, дерматолог центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной

— Псориаз — это не только заболевание кожи. Это еще и заболевание опорно-двигательного аппарата. Есть много разновидностей псориаза: бывает, когда эти бляшки появляются на коленях, локтях, — тогда их легко распознать. Бывает, что они расположены в волосах, складках кожи — в таком случае их сложно обнаружить и легко перепутать с себореей. Существует также каплевидный псориаз — он расположен на теле маленькими капельками, часто возникает после ангины.

Почему появляется псориаз? Это сложный вопрос. Есть генетическая предрасположенность, и тогда в зависимости от того, как сильно она выражена, хватает маленького триггера, стресса, либо болезни, — и организм отреагирует пятнами по всему телу. Причина их возникновения — нарушение взаимодействия между клетками кожи и иммунной системой. Получается, что иммунитет неправильно реагирует на некоторые проблемы извне.

Чем опасен псориаз, если его не лечить? Тем, что он распространяется, и человек становится сильно ограничен в социальной жизни. Поэтому, конечно, болезнью надо заниматься. Я видела пациентов, которые полностью покрыты бляшками от псориаза. Некоторые из них боятся идти к врачу, потому что в свое время лечение не дало результатов.

Раньше от симптомов псориаза избавлялись только гормонами, но это неправильно, ведь лечение должно быть комплексным. Сейчас случилась революция — появились моноклональные антитела. Их используют для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако этот способ дорогостоящий, и поэтому доступен немногим. Зато есть прекрасные наружные препараты — они безопасны и эффективны. Но, конечно, самый главный фактор, который надо убрать при псориазе, — стресс.

Что касается знаменитостей, которых нет в этой подборке, помню, когда я училась, у нас на кафедре от псориаза долгое время лечилась Алла Пугачева. Сейчас у нее вообще не видно этих бляшек. Видимо, какой-то из методов лечения оказался эффективным.

Что еще поможет при псориазе?

Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy

— Обычно дебют псориаза происходит в возрасте около 30 лет, однако в последние годы он чаще стал возникать у людей и моложе. В целом наблюдается тенденция к значительному росту заболеваемости и более тяжелому течению. Этот дерматоз зачастую носит наследственный характер. Если один из родителей болен псориазом, вероятность возникновения у ребенка около 20%, если болеют оба родителя — около 40-50%.

У заболевания существуют периоды ремиссии и обострения, которые чаще случаются осенью и весной. В период обострений рекомендуется еще более внимательно относиться к возможным триггерным факторам:

– избегать травматизации кожи;

– избегать воздействия прямых солнечных лучей, особенно при высоком индексе ультрафиолета;

– не использовать наружные раздражающие средства;

– исключить или минимизировать прием алкоголя, курение.

К сожалению, полностью излечиться от псориаза нельзя, однако с помощью корректной терапии и минимизации воздействия триггерных факторов можно увеличить длительность ремиссии. Местная терапия (лекарственн и уходовые наружные средства, направленные на увлажнение кожи и улучшение ее барьерных функций), PUVA-терапия (метод лечения, который включает использование фотоактивного вещества — «Газета.Ru») дозированно назначается при легком течении псориаза.

Системная терапия рекомендована при более тяжелом течении заболевания, когда:

– высыпания занимают достаточную площадь поверхности кожи;

– находятся на таких участках, как область гениталий, ладоней и подошв, волосистой части головы;

– развивается тяжелое поражение ногтей;

– заболевание поражает суставы.

К системным препаратам для лечения псориаза относятся иммунодепрессанты, цитостатики и препараты группы ГИБТ (генно-инженерная биологическая терапия).