Отец переодевается при дочери. Психологи и сексолог – о том, нормально ли это

Некоторые россияне считают, что переодеваться перед ребенком – это нормально, особенно если речь идет о проживании семьи в однокомнатной квартире. Однако психологи и сексолог такое мнение не разделяют. Эксперты рассказали «Газете.Ru», какую угрозу для психики девочки может представлять привычка отца переодеваться на глазах у дочери.

«Чем старше дочь – тем больше границ»

Ольга Елисеева, психолог, гештальт-терапевт

— После трех лет дети начинают осознавать свой пол, и с этого возраста важно обучать ребенка интимным границам. Правило купальника: грудь и половые органы никто не имеет право трогать и смотреть на них, кроме матери и врача (по разрешению родителей). Также ребенок должен знать, что правило не демонстрировать обнаженное тело окружающим касается и других людей.

Когда отец переодевается перед дочерью старше трех лет, он нарушает половые границы, чем порождает психотравму. Создается опасное заблуждение, что переодевание мужчин рядом с девочками – это норма.

В будущем это может грозить сексуальными домогательствами и насилием, ранними половыми контактами.

Дело в том, что отсутствие половых границ в семье создает отсутствие сексуальных границ в социуме. Именно поэтому в семье обязательно должны соблюдаться эти рамки. И чем старше ребенок – тем больше границ.

Если мужчина низкоинтеллектуален и допускает в присутствии дочери действия с сексуальным подтекстом (например, определенные жесты или нежелание контролировать эрекцию), то может случиться так называемый психологический инцест – то есть вовлечение ребенка в сексуальную жизнь родителей.

Все это касается не только отца, но и других родственников и друзей. Если мать заметила, что дядя, старший брат, дедушка или другой вхожий в семью мужчина может оказаться без одежды перед ребенком, то это повод для того, чтобы взять ситуацию под свой контроль и не допускать подобного.

«Если дочь увидела гениталии, важно сказать: «Это случайно и больше не повторится»

Антон Орлов, психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets

— «Нормальность» этой практики зависит от культурных особенностей. В ряде культур переодевание в присутствии детей считается нормой и не вызывает проблем. Однако в обществе, где уделяется большое внимание личным границам, это может вызывать беспокойство.

Некоторые отцы ходят дома в трусах и футболке. И если ребенок видит это с самого детства, возможно, он будет более привычен к переодеванию родителей. Тем более, что маленькие дети (до четырех-пяти лет) обычно не воспринимают это как нечто недопустимое.

Но не стоит забывать, что ребенок взрослеет, и в нем пробуждается сексуальность. У девочек это в основном происходит после 11 лет (младший подростковый возраст). А отец – это эталон, ориентир, по которому в дальнейшем она будет строить отношения с мужчиной. Поэтому на эту тему необходимо задуматься заранее – начиная с пяти лет стоит обсуждать с ребенком вопрос переодевания: «Ты не против, если я переоденусь?»/«Если тебе нужно переодеться, мне выйти?»

Однако важно понимать, что демонстрация половых органов при переодевании носит явный сексуализированный характер, и в случае с детьми это просто недопустимо.

Если это произошло случайно (например, дочь зашла в незакрытую ванную и увидела голого отца) не нужно пугаться и паниковать, просто прикройтесь одеждой и скажите, что такое больше не должно повторяться. Если девочка задает вопросы про гениталии, нужно спокойно объяснить, что у мужчин и женщин разные половые органы, но это интимная часть тела, которую нельзя никому показывать.

Если же девочка регулярно сталкивается с подобным, то это чревато серьезными последствиями: замкнутостью или чрезмерной закрепощенностью, потерей чувства безопасности рядом с родителями и даже комплексом Электры (из теории психоанализа – влечение к отцу).

«В однокомнатной квартире лучше сделать ширму для переодевания»

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик

— Никакой взрослый никакого пола ни перед каким ребенком – собственным или чужим – не должен переодеваться. Даже если дети пока не понимают, что такое сексуальность, при виде голого тела их психика может перевозбуждаться.

То же самое касается привычки ходить дома полуобнаженным. В противном случае, родители грубо вторгаются в личное пространство детей.

И подростков это тоже касается. Да, тело у них, может быть, уже такое, как у взрослых, однако психика еще незрелая – подобные сцены не только отвлекают детей от собственных дел (многие школьники и сами пытаются подсмотреть, так что вряд ли станут закрывать глаза), но и могут поспособствовать развитию нездорового сексуального интереса.

Семья живет в однокомнатной квартире? Что же, придется поискать место для переодевания вдали от детских глаз. Например, можно сделать ширму и предупредить, что никто туда не должен заглядывать.