«Начинают подглядывать и даже приставать»: могут ли сестра и брат делить одну комнату

Многие российские родители признаются, что жилищные условия не позволяют им выделить отдельные комнаты всем своим детям. При этом далеко не всегда взрослые считают нужным обустроить в комнате отдельный уголок для каждого ребенка. Нормально ли это, когда разнополые дети делят общую спальню и как это может отразиться на их психике? На этот вопрос «Газете.Ru» ответили психологи и сексолог.

«Некоторые дети начинают подглядывать, подсмеиваться и даже приставать»

Любовь Климова, специалист по половому воспитанию, автор книги «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте»:

Дети с рождения имеют право на личное пространство. Но потребность в нем у каждого возникает в разном возрасте. Как только родители начинают замечать, что дети хотят уединения, важно предоставить им такую возможность.

В возрасте пяти лет у большинства детей появляется чувство стыдливости. Они уже стесняются переодеваться в присутствии других людей. Если разнополые дети живут в одной комнате, важно урегулировать этот вопрос с помощью правил и договоренностей про интимную сторону жизни каждого ребенка. Однако к началу полового созревания (девять-десять лет) необходимо более серьезно подойти к вопросу разделения детей.

Если у вас нет возможности предоставить каждому отдельную комнату, вы можете выделить для них отдельное место, где они будут спать, хранить одежду и заниматься своими делами.

Например, альтернативой может выступить «стена» из книжного стеллажа или занавеска, чтобы разделить комнату на две отдельные части.

Что будет, если брат и сестра продолжат делить одну комнату на двоих? В этой ситуации могут быть определенные риски.

1. У разнополых детей в подростковом возрасте повышается интерес к телу противоположного пола. Несмотря на то, что это сестра или брат. Некоторые дети начинают подглядывать, провоцировать, подсмеиваться и даже откровенно приставать.

2. Если ребенку не нравится жить с другим членом семьи в одной комнате, он будет в постоянном стрессе и напряжении. Есть данные, что стресс является одним из факторов запуска преждевременного полового созревания. Хронический стресс никому не идет на пользу.

Мне нравится вот такая метафора для взрослых: представьте, что вы долго едете в купе с незнакомым человеком противоположного пола. Все время есть напряжение: не переодеться, не поваляться в свое удовольствие, не поговорить с подругой/другом по телефону на личные темы и так далее. Это вопрос интимности. Каждому человеку для полноценной качественной жизни необходимо личное пространство, в котором он может быть собой.

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«Есть даже плюсы в подобном совместном проживании»

Владислав Франтов, психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге:

Ребенок — это личность вне зависимости от его возраста и пола, и следует учить его пониманию личных границ с самого раннего возраста.

Обстоятельства бывают самые разные, но необходимо стараться дать каждому ребенку хоть чуть-чуть своего личного пространства, где будут лежать его вещи, где он может уединиться, где он может хранить свои секреты.

Вопрос личного пространства для однополых детей не менее важный, чем для разнополых.

Примерно до возраста десяти лет разница полов будет не сильно ощутима, но вот с переходом в подростковый период уживаться «соседям» будет все сложнее.

В этом периоде у ребенка формируется сексуальность, потребность изучать свое тело и свои желания. И у родителей, насколько доверительными бы ни были отношения, не всегда получается отследить эти моменты. А присутствие рядом другого человека, необязательно даже другого пола, может смущать и пугать ребенка, поэтому необходимо время, которое он сможет провести наедине с собой.

Главная задача родителя будет заключаться в правильном воспитании, где будут выстроены личные границы и уважение к ним. Старайтесь зонировать комнату — это позволит детям комфортнее себя чувствовать, так как они будут знать, где именно границы их территории.

Чем больше разница в возрасте, тем больше сложностей в совместном быту. Однако есть даже плюсы в подобном совместном проживании.

Дети привыкают быть вместе с другим человеком противоположного пола, что хорошо скажется на будущей совместной жизни в браке.

Если, конечно, подобное соседство не оставит психологических травм, но здесь важно учить детей общаться между собой.

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«С трех лет разнополым детям лучше спать в разных кроватях»

Раиса Апухтина, психоаналитический психолог, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online:

Людям любого пола и возраста необходимо личное пространство и уединение, и стоит подумать, как его организовать. Можно посмотреть идеи организации пространства на различных интернет-ресурсах: кто-то в детской обзаводится палаткой, кто-то устраивает «уголок уединения в шкафу» и так далее.

Взрослым нужно помогать детям с созданием правил и их закреплением. Например, личная полка или коробка с вещами, которые никому нельзя трогать, поможет детям почувствовать свою автономность и сформировать уважительное отношение к границам.

В ситуации деления разнополыми детьми одной кровати стоит учитывать их возраст и стремление к автономности — кто-то может хотеть спать один или чувствовать дискомфорт от прикосновений. Также не стоит забывать о психосексуальном развитии, которое начинается в раннем дошкольном возрасте.

С трех лет разнополым детям желательно спать в разных кроватях, так как на этот возраст приходится важный этап психосексуального развития — они осознают свой пол, изучают свое тело, узнают половые различия.

Максимально серьезные последствия совместного сна разнополых детей в детстве — это нежелательные сексуальные переживания от прикосновений, повышенное психосексуальное возбуждение. А в более старшем возрасте — повышенный риск инцестуозного опыта и травмы.

При этом важно понимать, что многое зависит от семьи, правил, атмосферы в доме, доверия. Если в силу обстоятельств невозможно организовать отдельные спальные места, родителям важно уделить повышенное внимание просвещению, разговору про личные границы.