Время отпустить родительские поводья

Удивительно, но в старших классах школы все так же проходят родительские собрания. И там, кроме обсуждения ОГЭ и ЕГЭ, я вдруг неожиданно услышала что-то про расписание уроков и оформление исследовательских работ. Это было дежавю. Словно я внезапно перенеслась на девять лет назад, а моя дочь только что пошла в школу. Я не могла поверить, что родители, которые пережили сбор желудей, костюмы народов мира и справились с пророщенной фасолью в шестом классе, до сих пор контролируют расписание уроков. Чтобы я не сомневалась, некоторые родители стали задавать вопросы: надо ли покупать логарифмическую линейку и каким калькулятором можно пользоваться «нашим детям»?

Я наивно думала, что в выпускных классах «наши дети» уже сами справляются с базовыми вопросами обучения, а родители нужны только чтобы оплатить репетиторов и выпускной. Ну и для того, чтобы еще прийти в школу и выслушать за курение их чада в туалете — это классика, а классику мы уважаем.

Многочисленные современные фильмы и шоу без устали демонстрируют нам беременных школьниц, алкогольные вписки на квартирах, где участникам по 13-14 лет. Вся видеоиндустрия последних лет, начиная от «Школы» Гай Германики, построена на этом. Но выходит, что остались такие «заповедные территории», где родители интересуются расписанием уроков в 11 классе. Может, даже контролируют, берут ли дети сменку. Мне казалось это хоть и странным, но ужасно милым до тех пор, пока я не пригляделась к этому явлению повнимательней.

Когда дети маленькие, родители часто объединяют себя и ребенка, говоря «мы». Так проще, быстрее и понятнее. Где-то на уровне психологии и рептильного мозга — это защита маленького птенца большой птицей. «Мы пошли на детскую площадку» переводится как «я буду рядом, поддержу тебя и никто тебя не обидит».

Но ребенок взрослеет, и происходит разделение. Вот он уже один может идти к друзьям во двор, а вот он уже и один за гаражами курит. Но некоторые родители по-прежнему говорят «мы» — мы выбрали кружок, мы сдаем ЕГЭ.

Я назвала этот тип — «мы покакали».

В старших классах моя дочь сломала ногу. Я возила ее в школу с костылями и там помогала переобуться. И каждое утро наблюдала, как мамы, папы и бабушки, раболепно склоняясь, шнуруют ботинки ученикам 3-4 классов.

Я смотрела на них: вы чего? Зачем вы это делаете?

И они смотрели на меня: а чего такого? Что вас удивляет?

Для меня это было так же странно, как если бы этих 10-летних детей здесь же кормили бы грудью. Тогда впервые я увидела людей, которые базисно путали понятия «забота» и «контроль», выдавая одно за другое.

Под видом заботы «мы покакали» решают, куда будет поступать их ребенок. Все это прикрывается флером «да что он может решить в 18 лет». Конечно, ничего, если вы ему ботинки виртуально до сих пор шнуруете.

Однажды я с дочкой приехала на День открытых дверей. Педагоги очень радушно общались, рассказывали условия поступления. Помню, что на одно из направлений надо было набрать 403 балла. Я тихонечко спрашиваю: «А сколько баллов ЕГЭ?»

И тут все мамы на меня — зырк! И так осуждающе. Мол, как же можно не знать!

Педагог говорит:

— Надо сдать 4 экзамена по 100 баллов.

Я растерялась и говорю:

— А еще три где взять?

И тут все с жалостью стали смотреть на мою дочь. Мол, бедная, как же ты с такой матерью живешь?

Каждый сентябрь по соцсетям стоит великий родительский плач о том, что вновь оживают родительские чаты. И каждый год кто-то дает цыганочку с выходом, как он устал и сколько можно. Много лет я принимала все это за чистую монету и надеялась, что уж после поступления никаких чатов и не будет. Наивность — моя отличительная черта, потому что в прошлом году я и несколько моих подруг были включены в родительские чаты вузов!

На мой взгляд, единственное, что можно обсуждать в таких чатах, так это где отметить поступление. Но почему-то вместо этого там обсуждали, как заказать уборщицу в общежитие; интересовались, на каком этаже находится буфет и успеет ли малыш-студент пообедать; уточняли, как топят зимой. Справедливости ради, некоторые родители были удивлены происходящим не меньше меня.

Но я никак не могла понять одного: а как дальше? Когда наконец они отпустят эти поводья? А главное, понимают ли они, что все происходящее уже идет во вред их сладкому пирожку и маминой радости?

В прошлом году Министерство образования и науки заявило, что 47% выпускников вузов не работают по специальности. Среди причин называют фактор устаревания профессии, низкую зарплату, отсутствие карьерного роста. Но если бы в предложенных вариантах было «выбрали родители», то этот ответ был бы в пятерке хит-парада.

То, что нынешнее поколение более инфантильно, чем старшее, — уже доказанный факт. У психологов и ученых есть точка отсчета — это возраст ухода из-под крыла родителей. И тут речь не о том, что подросток живет отдельно, а о том, на какие деньги он себя содержит. Если родители купили ему квартиру, а он туда съехал — это не про самостоятельную жизнь. По статистике, больше половины молодых людей в возрасте 30 лет все еще живут с родителями в том или ином виде.

Возникает вопрос: а кто же их сделал такими? Сами родители и сделали. Вот это сверхзаботливое материнство, повышенная опека.

Один из самых популярных мемов звучит так.

— Мам, я иду домой. Что купить?

— Купи себе квартиру и живи отдельно.

И все чаще я вижу родителей, которые смеются, но как-то не очень искренне. Потому что этот мем становится не шуткой, а правдой. Такая постирония постмодернизма.

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