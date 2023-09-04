Свадьба на ледоколе, скандал с внебрачным ребенком: тайны личной жизни участников «Что? Где? Когда?»

Участники интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» редко рассказывают о личном. У них закрыты страницы в соцсетях, а в интервью знатоки предпочитают отвечать только на вопросы об игре. Тем не менее, за десятки сезонов интеллектуальная игра помогла многим участникам не только завоевать «Хрустальных сов», но и создать семью. «Газета.Ru» рассказывает о главных парах телевизионной игры, которая уже 47 лет в эфире.

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Знаменитый игрок Эльман Талыбов был женат дважды. Обе супруги — участницы «Что? Где? Когда?». Первой женой Талыбова стала Гюнель Бабаева. Они познакомились в Баку, когда работали в компании Simbrella Group. Позднее Эльман и Гюнель стали вместе играть в одной команде в «Что? Где? Когда?», а затем поженились. Их брак просуществовал три года. В 2015 году Гюнель Бабаева рассказала журналистам, что рассталась с мужем, но не уточнила причины развода.

«Так случилось, что этой пары (Гюнель и Эльмана. — «Газета.Ru») больше нет. Но до сих пор с Эльманом общаемся, нам по-прежнему не скучно вместе. Мы остались друзьями, работаем и играем вместе», — заявила участница «ЧГК».

В интервью Гюнель Талыбова поблагодарила бывшего супруга за совместные годы жизни и призналась, что брак с ним многому ее научил, поскольку Эльман был опытнее и старше ее.

В 2017 году Эльман Талыбов стал встречаться с другой участницей «ЧГК» — Юлией Лазаревой. Долгое время пара не афишировала свои отношения, однако поклонники предполагали, что игроки вместе не только в одной команде.

Во время прямой трансляции в 2020 году на YouTube-канале «ЧГК» Юлия Лазарева рассказала о своих отношениях с Эльманом. Она призналась, что у них роман уже на протяжении трех лет.

«Не буду врать, мы вместе с Эльманом уже три года. С того момента, как был выбор между тем — кто же получит «Хрустальную сову», Эльман или я. Я была уверена, что это Эльман, и заранее улыбалась и радовалась, а потом ее вручили мне, и я почувствовала необходимость сказать ему, что он молодец. С того момента все началось», — поделилась Лазарева.

В 2021 году Эльман Талыбов и Юлия Лазарева поженились. Супруги не рассказывают о семейной жизни. У Юлии Лазаревой есть закрытая страница в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на которой она выкладывает в основном снимки с игр и путешествий.

В 2020 году Юлия призналась, что не скрывает свою жизнь с Эльманом, просто старается не делать на ней акцент.

Талыбов и Лазарева до сих пор в одной команде. При этом Юлия Лазарева заявляла, что личные отношения не мешают им играть.

Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом), Анастасия Шутова, Елена Потанина, Ким Галачян

close 100% Максим Блинов/РИА Новости/Телекомпания «ИГРА-ТВ»

Юрист Илья Новиков долгое время встречался с участницей «ЧГК» Еленой Потаниной. Пара не комментировала свои отношения журналистам, однако зрители наблюдали за тем, как развивается их роман в эфире. Так, в одном из выпусков «ЧГК» Новиков успокаивал возлюбленную, когда она проиграла. Однако вскоре игроки расстались.

В 2011 году Новиков познакомился с другой участницей «ЧГК» — Анастасией Шутовой. В 2013 году они поженились. Свадьба прошла в необычном формате — пара поженилась на атомном ледоколе во время экспедиции на Северный полюс. Вместо сотрудников ЗАГСа супругов расписал капитан корабля.

«Свидетелей было полторы сотни человек! А расписал нас капитан. Дело в том, что по Российскому законодательству капитаны не имеют такой привилегии регистрации брака, но существует давняя морская традиция, поскольку в море капитан — царь, Бог и воинский начальник, то у него такое право есть», — рассказывал о свадьбе Новиков, добавляя, что обязательно посетит настоящий ЗАГС с Шутовой, но позднее.

В 2015 году игроки развелись, об этом Анастасия Шутова сообщила журналистам РИА «Воронеж». О причинах расставания пара не сообщала. Однако через год Шутова вновь вышла замуж — за другого игрока «ЧГК», Кима Галачяна. Вскоре супруги стали родителями — на свет появился их сын Ника.

Анастасия Шутова скрыла страницы в соцсетях от общественности, а вот Ким Галачян общается с поклонниками в Интернете — известно, что он, помимо игры в «ЧГК», увлечен поэзией и пишет стихи, выкладывая их в сообществе в VK.

В 2022 году программа «ЧГК» сделала спецвыпуск к Международному женскому дню. Организаторы передачи пригласили к участию семейные пары, в числе которых были Анастасия Шутова и Ким Галачян.

close 100% Максим Поташев и Елена Александрова «Что? Где? Когда?» телевизионный Клуб/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Телекомпания «ИГРА-ТВ»

Первой супругой Максима Поташева стала биолог Елена Александрова. На момент знакомства, а затем женитьбы, Александрова не играла с Максимом, но в 2003 году пришла как игрок в его команду.

«Жена моя относится к «Что? Где? Когда?» хорошо и играет гораздо лучше меня. А не приходит на съемки она потому, что очень волнуется, когда я играю, а она ничем не может мне помочь. Волнение передается мне, ничего хорошего из этого не получается», — рассказывал Поташев в 2002 году «Известиям».

В 2005 году Елена Александрова родила близнецов — Романа и Андрея. На время она покинула команду, чтобы заниматься детьми, однако затем вернулась. В 2015 году стало известно, что Поташев разводится с супругой. Причиной расставания стал многолетний роман Максима с другой участницей «ЧГК» — Еленой Чухраевой. В 2014 году женщина родила дочь Анну от Поташева.

После развода Максим покинул команду, в которой играл с бывшей супругой.

Елена Чухраева больше не играет в «ЧГК» — сейчас она занимается наукой. Дочери Елены и Максима 9 лет. Поташев редко показывает снимки с ней. Последняя публикация с девочкой в соцсетях была в 2020 году — тогда игрок «ЧГК» поздравил дочь с днем рождения.

«Совсем взрослая девушка», — прокомментировал снимок Поташев.

Елена Александрова в 2021 году вышла замуж во второй раз — за миколога Михаила Вишневского. У них есть общий сын Ян.

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Пожалуй, одна из самых стабильных пар на шоу. Алена и Юрий познакомились во время программы «Брэйн ринг». Затем оба стали играть в «ЧГК». В 2011 году Алена и Юрий поженились. В 2019 году у супругов родилась дочь Юна.

В отличие от многих участников «ЧГК», Алена и Юрий не скрывают свою личную жизнь. Они часто публикуют совместные снимки. Кроме этого, Алена ведет блог в соцсетях, посвященный воспитанию детей, поэтому в ее профиле много снимков дочери. Еще один член их семьи — пес по кличке Эрвин, которого игроки «ЧГК» подобрали с улицы.

В 2021 году супруги отметили 10-летие со дня свадьбы.

«10 лет, много разного, одного чудесного ребеночка, одну шакальную собаку, полтора ремонта и сто тыщ смешных шуток», — прокомментировала «оловянную» свадьбу Алена в своем аккаунте в Instagram.

И Юрий, и Алена до сих пор продолжают играть в «ЧГК». Помимо этого, Юрий работает фотографом, а Алена — директором по маркетингу популярного бренда одежды.