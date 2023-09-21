«Хочу, чтобы кто-то из моих детей поступил на журфак МГУ». Интервью с Туттой Ларсен

Телеведущая Тутта Ларсен во всеоружии встретила новый учебный год: она помогает трем своим детям справляться с «чудовищным» количеством домашних заданий, выпускает реалити-шоу «ПутеРодитель» и находит время ездить на дачу в 160 км от Москвы. В беседе с «Газетой.Ru» знаменитость рассказала о своих семейных традициях, а также о том, как найти и сохранить любовь, даже если пара не очень романтична.

— Многие родители тяжело переносят начало учебного года, а как вы себя чувствуете в этот период?

— Я бы не сказала, что начало учебного года для нашей семьи — это какой-то стресс. У нас очень хорошая школа и дети ходят туда с удовольствием. Наверное, основная сложность — вписать все наши желания в расписание семьи. И еще как-то потом это расписание распределить между всеми так, чтобы все успевать. Сложный момент именно с логистикой. И с тем, чтобы у детей было время и на школу, и на дополнительные занятия, и на игры, и на их нормальную детскую жизнь. Для нас школа не является чем-то душераздирающим, трагичным или драматичным.

Мои дети в школе действительно развиваются, растут и учатся с удовольствием. У нас довольно теплый контакт между педагогами и родителями. Очень профессионально работает психолог, помогает нам решать сложные вопросы. Меня волнует лишь успеваемость и поведение детей, но я за этим четко слежу: если что-то не так, сразу получаю обратную связь от учителей и мы вместе все разруливаем.

— Какие у ваших детей любимые предметы?

— У Марфы — литература и английский. Ваня тоже очень любит английский и, конечно же, физкультуру. С математикой они оба в принципе в ладах, но особой любовью не сказать, что горят. Марфе еще нравится информатика и биология и, как ни странно, физика: у нее неплохо получается.

Ваня еще маленький, поэтому для него школа — это место для тусовок и общения с друзьями. Английский ему нравится потому, что там много музыки: они поют песни на английском языке, а для него это самое любимое занятие.

close 100% Тутта Ларсен с мужем Валерием, дочерью Марфой и сыном Иваном Личный архив

— Вы помогаете детям с уроками?

— Детям задают чудовищно много, у них в принципе высокая занятость. У Марфы два раза в неделю восемь уроков и плюс дополнительные активности. Очень сложно это как-то распределить и совместить. Но все зависит, конечно, от ребенка. Мы до седьмого-восьмого класса стояли над Лукой (старший ребенок Тутты Ларсен. — «Газета.Ru»), чтобы он хоть что-то сделал. Если мы не настаивали, он сам приходил и начинал требовать, чтобы мы все делали вместе. Говорил: «Это я сделать не могу, этого я не понимаю». Хотя на самом деле все мог и все понимал, но ему важно было, чтобы рядом с ним был взрослый в качестве поддержки.

У Марфы наоборот, для нее это вызов — все сделать самой, ей это интересно и нравится. Если она чего-то не понимает, то приходит и спрашивает.

Ваня в принципе тоже в состоянии все делать самостоятельно, просто дома он часто отвлекается: игрушки, мультики, книжки, старший брат, сестра, собака… Поэтому Ваню мы частенько оставляем на продленку, и он делает домашнее задание в школе вместе с другими ребятами. У нас в планах воспитать его достаточно самостоятельным. А если что-то непонятно, не складывается — всегда можно прийти и попросить о помощи.

— Недавно в соцсетях вы выкладывали видеоролик, как вы с Марфой провели день города в Екатеринбурге. Думает ли Марфа о карьере телеведущей?

— У Марфы неслучайно литература — любимый урок. Она посещает школьный литературный клуб. И все ее профессиональные амбиции — в этой области. Она хочет стать писателем или сценаристом. Пока на сегодняшний день план такой. Карьера публичного человека ее не интересует. Возможно, ей также будет интересна журналистика.

Хотелось бы, чтобы кто-то из моих детей пошел по моим стопам. Поступил в мою альма-матер — МГУ на журфак. Тем более сейчас там очень интересно учиться.

Но пока несмотря на то, что у нее хорошо получается работать на сцене и перед камерой, ее интересует литературное творчество.

close 100% Тутта Ларсен с семьей Личный архив

— Расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь? Знаю, что в этом году вы запустили реалити-шоу «ПутеРодитель».

— Идея шоу «ПутеРодитель», которое мы запустили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, родилась из нашей любви к автопутешествиям: каждый год летом мы путешествуем на машине — уже на протяжении восьми лет. Плюс у нас есть дальняя дача в Подмосковье, поэтому два с половиной часа в пути каждые выходные — это очередное приключение для нас.

Мы поняли, что нам это нравится, что мы получаем от этого удовольствие. И, несмотря на какие-то тяготы в дороге, это все равно интересный семейный досуг. Мы подумали, как бы могли эту историю развить и сделать проект о путешествиях.



Опыт семейного взаимодействия в кадре у нас уже был благодаря телеканалу «Карусель», поэтому мы решили, почему бы нам не сделать передачу про семейные поездки. Можно сказать, идея лежала на поверхности. Еще нам хотелось больше времени проводить вместе, но поскольку мы все очень заняты, то единственная возможность больше проводить времени вместе — создать семейное реалити-шоу о путешествиях.

— Сейчас, когда началась школа, стало ли труднее снимать новые выпуски?

— Мы планировали снимать «ПутеРодитель» только по субботам и воскресеньям, но поскольку у нас есть еще семейные программы на телеканале «Карусель», как я уже говорила, съемка которых проходит в выходные, приходится захватывать и будни. Мы иногда отпрашиваем детей из школы — как правило, это один день в неделю. Договариваемся, предупреждаем преподавателей. Они нам разрешают, если нет контрольных и серьезных новых тем. Безусловно все съемки проходят без ущерба и для школы, и для личного времени Марфы и Вани — соблюдаем баланс.

— Прошедшим летом вы отправлялись куда-то с семьей в отпуск? Или хватило путешествий по работе?

— Мы очень консервативные люди и любим отдыхать в одном и том же месте. Вместе с семьей восемь лет подряд ездим в маленькую деревню под Сочи, которая похожа на дачу, только с морем. И нам не надоедает: каждый июль проводим в этом месте. Снимаем гостевой дом у чудесных хозяев, и нас там абсолютно все устраивает. Мы не хотим ничего нового или другого. Ну по крайней мере пока.

close 100% larsentut/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Вы говорили, что одна из ваших семейных традиций — поездка на дачу. Для многих россиян дача ассоциируется с бесконечными грядками, постоянной работой «в поле». Как проходит ваш отдых в этом месте?

— Дачу мы строили, скорее, как убежище от городской суеты. Строили так, чтобы был контраст с городской жизнью. Мы не та семья, которая увлечена приусадебным хозяйством или выращиванием овощей и фруктов для собственного стола. Наша дача находится в 160 км от Москвы, поэтому, чтобы там что-то выращивать, надо там жить и этим плотно заниматься. Но тем не менее мы развиваем наш просторный участок, над которым мы работаем вместе с чудесным ландшафтным дизайнером Машей Принтц.

Мы высадили яблони, голубику, иргу, черноплодную рябину, алычу, белую смородину.

Не все пока плодоносит, но тем не менее в этом году мы сняли первый урожай. Это, конечно, очень приятно и трогательно — иметь свой собственный сад.

Но поскольку на дачу попадаем даже не в каждые выходные, то мы старались выбирать такие растения, которые будут достаточно неприхотливыми и не будут требовать особого ухода, кроме полива. Мы обрабатываем растения от насекомых, поливаем — это пока максимум.

— А дети на даче вам помогают или отлынивают от работ?

— Ну все же мы ездим на дачу в первую очередь отдыхать. Так что детей если чем и напрягаем, так это требованиями оторваться от гаджетов и выйти на воздух. Хотя они сами весьма охотно собирают урожай с яблонь и ягодных кустов, дергают сорняки на дорожках. А Ваня еще очень любит сдувать садовым пылесосом листья с дорожек и с веранды. Правда, он больше шалит, чем работает, но все же и делом занят, и на воздухе.

— Недавно вы посвятили серию постов в соцсетях своему мужу и рассказали вашу историю знакомства. Есть ли у вас совет, как найти свою любовь?

— Чтобы найти свою любовь, надо перестать ее искать! Нужно довериться Богу и заняться собой — своим телом, душой, развитием. Пока мы не в ладу с собой, пока мы не знаем, кто мы и для чего, — откуда же возьмется нужный нам человек?

close 100% Тутта Ларсен с мужем Валерием larsentut/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Надо жить полной жизнью, здесь и сейчас, благодарить за все и уповать, что Господь пошлет тебе твоего суженого. А если не посылает — значит, пока не надо. Возможно, для кого-то это прозвучит нереалистично. Но это мой личный опыт. Со мной произошло именно так.

— Как вам удается поддерживать романтику с мужем в отношениях? Часто ли вы устраиваете друг другу сюрпризы?

— Наверное, мы не очень романтичны: нам не нужны какие-то дополнительные ситуации, чтобы освежать чувства. Мы даже забываем свои даты и юбилеи — когда встретились, когда обвенчались, первый поцелуй, — вспомним через месяц и такие: «Эээ, опять забыли отметить».

Зато можем сорваться на незапланированную прогулку по парку вечером или смотаться одним днем вдвоем на дачу просто подышать. Для нас романтика — просто быть вместе: и в семье, и в работе, и в досуге. По жизни. Нам этого вполне достаточно!