Прыщи на лобке и половых губах у женщин: диагностика и лечение

Прыщи могут появляться на теле по разным причинам — от банального несоблюдения правил гигиены до заболеваний, передающихся половым путем. Как женщинам лечить акне в интимной зоне, «Газете.Ru» рассказали несколько врачей.

Причины появления прыщей на интимной зоне

Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, эксперт марки La Roche-Posay, говорит, что интимные зоны человека богаты сально-волосяными фолликулами, а также потовыми железами, которые могут воспаляться и покрываться высыпаниями.

На появление прыщей в интимной зоне, по мнению врача, влияют несколько причин.

«Это и генетические факторы, и гормональные изменения, и инфекции, и вросшие волосы, и хронические заболевания (например, сахарный диабет, при котором нарушается работа сальных и потовых желез), и неправильный уход. Лечение будет зависеть от природы появления таких высыпаний», — рассказывает эксперт.

Елена Юцмюц, дерматовенеролог, косметолог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной, обращает внимание на появление прыщей после бритья. Она объясняет, что чаще женщины удаляют волосы с помощью бритвы, однако забывают о главном — при таком способе в паховой области образуются микротравмы.

По мнению Юцмюц, в первые сутки после такой процедуры не стоит заниматься сексом, чтобы не занести в свежие ранки бактерии.

«При половом контакте микротравмы на интимной зоне усиливаются, туда попадают микробы, а через пару дней появляются высыпания в виде прыщей. Чтобы избежать этого, рекомендую заранее, хотя бы за сутки, осуществлять гигиену, прежде чем заниматься сексом», — поясняет врач.

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В качестве альтернативных способов удаления волос косметолог советует лазерную эпиляцию либо восковую или сахарную депиляцию — тогда микропорезов на коже в интимной зоне не будет, микротравмы будут несущественные.

В некоторых случаях акне может появиться из-за ослабленного иммунитета. Для выяснения причин появления высыпаний необходимо обратиться к врачу.

«Медик назначает пациенту иммунограмму — комплексный анализ для оценки состояния иммунной системы, — а затем выписывает нужный препарат для иммунитета. Без назначения врача принимать лекарства для иммунной системы не надо», — резюмирует Елена Юцмюц.

Как отличить обычный прыщ от сыпи из-за ЗППП

Алексей Черников, заведующий отделением хирургии, врач акушер-гинеколог ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», отмечает, что другой причиной высыпаний могут быть заболевания, передающиеся половым путем.

«Например, при герпесе на половых губах появляются прыщи в виде пузырьков. При диагностике врач проводит осмотр, берет анализы, назначает пациенту противовирусную терапию», — отмечает медик.

Прыщи (бугорки, эрозии и язвы) могут появляться и при сифилисе. Как правило, они не доставляют болезненных ощущений. Определить наличие сифилиса сможет специалист: гинеколог или дерматовенеролог.

Остальные половые инфекции, по словам Алексея Черникова, обычно недоступны самостоятельному осмотру в интимной зоне.

«Гонорея или хламидиоз не видны на наружной части половых органов у женщин. Обычно болезни находят, исследуя слизистую влагалища и шейки матки», — говорит доктор.

Алексей Черников объясняет, что с обычными прыщами в интимной зоне можно перепутать гемангиому — опухоль из кровеносных сосудов (обычно мелких): «Чаще всего она появляется у женщины, пережившей тяжелые роды. По своему внешнему виду гемангиома напоминает прыщ, но наполненный кровью».

Лечение и профилактика

Александр Прокофьев объясняет, что только борьба с вросшими волосами может быть самостоятельной.

Для этих целей лучше использовать косметические средства против вросших волос или кератолитики — продукты, которые вызывают активное отшелушивание омертвевших клеток кожи.

«А вот подкожные прыщи лучше не трогать. Они требуют системной терапии, то есть назначения препаратов внутрь. Такое лечение определяет врач», — объясняет дерматовенеролог.

Елена Юцмюц предупреждает, что ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи в интимной зоне: «При выдавливании гной может уйти в лимфоузлы, а это очень опасно. Если гнойные массы попадут в кровеносное русло, разовьется сепсис».

Когда обращаться к врачу

Болезненные прыщи, по словам Александра Прокофьева, лучше не травмировать и не пытаться лечить самостоятельно. В случае фурункулеза — множественного воспаления волосяных фолликулов, — обратитесь к хирургу для вскрытия гнойного воспаления.

«В дальнейшем лечение фурункулеза сопровождается антибактериальной терапией — наружной или системной (внутренней)», — говорит врач.

При хронической форме акне требуется длительное лечение, и хирургия не даст эффекта. Поэтому правильнее обратиться за помощью сначала к дерматологу, который назначит терапию, а при необходимости направит к хирургу.