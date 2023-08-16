Прыщи на голове: от чего они появляются и как их лечить

Акне кожи головы требует длительного лечения, и часто, по словам экспертов, одним домашним уходом не обойтись. «Газета.Ru» пообщалась с врачом и химиками и узнала, что делать, если появились прыщи на голове.

Причины появления прыщей на голове

Анастасия Лобова, бренд-косметолог Siberina, говорит, что угревая сыпь, или акне, — дерматологическое заболевание, которое сопровождается гиперактивностью сальных желез и одновременно воспалением волосяных фолликул.

По словам врача, акне на голове требует достаточно длительной комплексной терапии.

Эксперт выделяет несколько причин появления прыщей на голове у мужчин и женщин.

«Плохое питание, эндокринный сбой, заболевания ЖКТ, аллергия, например на шампунь или маску для волос, а также реакция на стресс — все это может влиять на возникновение акне», — объясняет врач.

Светлана Котляр, технолог бренда Mone Professional, уточняет, что иногда проблема появления прыщей на голове связана с несколькими причинами: неправильно подобранным домашним уходом, вредными привычками, постоянной ноской вещей из синтетических тканей.

«Оградите себя на какое-то время от сладкого, сигарет, алкоголя, избавьтесь от синтетики в одежде или постельном белье, поменяйте шампунь, бальзам и маску», — советует технолог.

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Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда косметики Anna Sharova, обращает внимание, что акне — наследственное заболевание кожно-волосяных фолликул и связано с чрезмерной выработкой кожного сала: «Оно вырабатывается сверх нормы, а пора не способна излить этот объем на поверхность кожи. Отсюда воспаления различного рода, сопровождающиеся в том числе гнойными проявлениями».

Как выбрать шампунь при прыщах на голове

Екатерина Брем, директор департамента исследований и разработок ГК Natura Siberica, рассказывает, что проблему появления прыщей на голове следует решать в комплексе, принимая во внимание как внешние, так и внутренние факторы.

«То, как регулярно мы моем голову, какими косметическими средствами пользуемся, насколько часто трогаем прикорневую зону волос руками в течение дня — все это напрямую влияет на состояние микробиома кожи головы, а также чрезмерного выделения себума и, как следствие, возникновение высыпаний», — объясняет эксперт.

Екатерина Брем напоминает, что шампунь должен тщательно очищать голову от кожного сала и остатков средств для стайлинга, бережно воздействовать на кутикулу, придавать волосам объем, эластичность и мягкость.

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«Стоит исключить из ухода шампуни с агрессивными ПАВами (анионные соединения из нефтехимического сырья, негативно воздействующие на организм — «Газета.Ru»). Среди них — силиконы, такие как лаурилсульфат натрия (SLS), лаурилсульфат аммония (ALS), лауретсульфат аммония (ALES)», — объясняет специалист.

По словам Екатерины Брем, агрессивные ПАВы пересушивают кожу головы, вызывают гиперактивность сальных желез, что часто приводит к появлению зуда, перхоти или акне. Кроме того, силиконы забивают поры, создавая собой пленку и препятствуя свободному выделению загрязнений. Однако не все силиконы оказывают такой эффект. Есть те, которые легко смываются с кожи головы, к ним относятся: тридецет-12, диметикон кополиол, диметикон кополиол/HWP, гидроксипропил, полидиметилсилоксан, лаурил метикон кополиол.

«Выбирайте средства с силиконами высокого качества, которые легко можно удалить с кожи головы и волос с помощью шампуня и других очищающих средств мягкого действия, а также не наносите силиконосодержащие средства, такие как кондиционер для волос или маски, на корни волос», — советует Брем.

Как справиться с прыщами на голове в домашних условиях

Технолог Светлана Котляр предлагает: если с прыщами появился зуд, сделайте маску, которая успокоит кожу. В ее состав входят сухие дрожжи и измельченные косточки винограда.

«По одной столовой ложке косточек и дрожжей смешайте со 100 мл теплой воды. Нанесите маску на 10-20 минут. После — смойте водой с шампунем. Такой способ не избавит вас навсегда от проблемы, однако на некоторое время нормализует работу сальных желез», — рекомендует эксперт.

Что назначают врачи для лечения прыщей на голове

Светлана Котляр советует обратиться за лечением ко врачу в случае, если смена домашнего ухода не помогла.

«Врач-дерматолог назначит вам обследование. Как правило, самые эффективные показатели — анализа крови, мочи, а также гноя из прыщей», — говорит Котляр.

Медик может выписать подсушивающие кожу препараты — ихтиоловую мазь, салициловый спирт, дегтярное мыло. В более сложных ситуациях — антибиотики.

«Очень важно четко и схематично соблюдать все рекомендации врача и не превышать дозировку назначенных препаратов. Помимо того, что вы будете подсушивать кожу головы, также ее следует хорошо и своевременно очищать, защищать, питать и увлажнять», — обращает внимание Светлана Котляр.

Иногда врач-дерматолог в дополнение к антибиотикам и домашнему уходу назначает салонные процедуры. С решением проблемы акне, по словам Светланы Котляр, справятся: мезотерапия — инъекционная терапия, в составе которой содержатся витамины и микроэлементы, нейтрализующие воспалительные процессы; плазмотерапия — введение очищенной и обогащенной тромбоцитами плазмы человека.

При несвоевременном лечении акне кожи головы существует риск развития фолликулита — инфекционного кожного заболевания, способного вызвать нагноение волосяных луковиц.