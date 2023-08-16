Прыщи на голове: от чего они появляются и как их лечить

Причины появления прыщей на голове
Анастасия Лобова, бренд-косметолог Siberina, говорит, что угревая сыпь, или акне, — дерматологическое заболевание, которое сопровождается гиперактивностью сальных желез и одновременно воспалением волосяных фолликул.
По словам врача, акне на голове требует достаточно длительной комплексной терапии.
Эксперт выделяет несколько причин появления прыщей на голове у мужчин и женщин.
«Плохое питание, эндокринный сбой, заболевания ЖКТ, аллергия, например на шампунь или маску для волос, а также реакция на стресс — все это может влиять на возникновение акне», — объясняет врач.
Светлана Котляр, технолог бренда Mone Professional, уточняет, что иногда проблема появления прыщей на голове связана с несколькими причинами: неправильно подобранным домашним уходом, вредными привычками, постоянной ноской вещей из синтетических тканей.
«Оградите себя на какое-то время от сладкого, сигарет, алкоголя, избавьтесь от синтетики в одежде или постельном белье, поменяйте шампунь, бальзам и маску», — советует технолог.
1. Бессульфатный мягкий шампунь Bioderma Node
2. Очищающий шампунь Mone Professional
3. Восстанавливающий шампунь для волос Nords Secret
4. Шампунь против выпадения волос Bioblas
5. Глиняная маска для волос Bubls&Roots
6. Пилинг для кожи головы Ice by Natura Siberica
Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда косметики Anna Sharova, обращает внимание, что акне — наследственное заболевание кожно-волосяных фолликул и связано с чрезмерной выработкой кожного сала: «Оно вырабатывается сверх нормы, а пора не способна излить этот объем на поверхность кожи. Отсюда воспаления различного рода, сопровождающиеся в том числе гнойными проявлениями».
Как выбрать шампунь при прыщах на голове
Екатерина Брем, директор департамента исследований и разработок ГК Natura Siberica, рассказывает, что проблему появления прыщей на голове следует решать в комплексе, принимая во внимание как внешние, так и внутренние факторы.
«То, как регулярно мы моем голову, какими косметическими средствами пользуемся, насколько часто трогаем прикорневую зону волос руками в течение дня — все это напрямую влияет на состояние микробиома кожи головы, а также чрезмерного выделения себума и, как следствие, возникновение высыпаний», — объясняет эксперт.
Екатерина Брем напоминает, что шампунь должен тщательно очищать голову от кожного сала и остатков средств для стайлинга, бережно воздействовать на кутикулу, придавать волосам объем, эластичность и мягкость.
1. Маска для волос Urban Nature Bath Garden
2. Шампунь для восстановления Restorex
3. Маска-пилинг Urban Nature Bath Garden
4. Увлажняющий бальзам для волос Planeta Organic
5. Шампунь Urban Nature Bath Garden
6. Бальзам для волос восстанавливающий и укрепляющий с янтарной кислотой Art & Fact
«Стоит исключить из ухода шампуни с агрессивными ПАВами (анионные соединения из нефтехимического сырья, негативно воздействующие на организм — «Газета.Ru»). Среди них — силиконы, такие как лаурилсульфат натрия (SLS), лаурилсульфат аммония (ALS), лауретсульфат аммония (ALES)», — объясняет специалист.
По словам Екатерины Брем, агрессивные ПАВы пересушивают кожу головы, вызывают гиперактивность сальных желез, что часто приводит к появлению зуда, перхоти или акне. Кроме того, силиконы забивают поры, создавая собой пленку и препятствуя свободному выделению загрязнений. Однако не все силиконы оказывают такой эффект. Есть те, которые легко смываются с кожи головы, к ним относятся: тридецет-12, диметикон кополиол, диметикон кополиол/HWP, гидроксипропил, полидиметилсилоксан, лаурил метикон кополиол.
«Выбирайте средства с силиконами высокого качества, которые легко можно удалить с кожи головы и волос с помощью шампуня и других очищающих средств мягкого действия, а также не наносите силиконосодержащие средства, такие как кондиционер для волос или маски, на корни волос», — советует Брем.
Как справиться с прыщами на голове в домашних условиях
Технолог Светлана Котляр предлагает: если с прыщами появился зуд, сделайте маску, которая успокоит кожу. В ее состав входят сухие дрожжи и измельченные косточки винограда.
«По одной столовой ложке косточек и дрожжей смешайте со 100 мл теплой воды. Нанесите маску на 10-20 минут. После — смойте водой с шампунем. Такой способ не избавит вас навсегда от проблемы, однако на некоторое время нормализует работу сальных желез», — рекомендует эксперт.
Что назначают врачи для лечения прыщей на голове
Светлана Котляр советует обратиться за лечением ко врачу в случае, если смена домашнего ухода не помогла.
«Врач-дерматолог назначит вам обследование. Как правило, самые эффективные показатели — анализа крови, мочи, а также гноя из прыщей», — говорит Котляр.
Медик может выписать подсушивающие кожу препараты — ихтиоловую мазь, салициловый спирт, дегтярное мыло. В более сложных ситуациях — антибиотики.
«Очень важно четко и схематично соблюдать все рекомендации врача и не превышать дозировку назначенных препаратов. Помимо того, что вы будете подсушивать кожу головы, также ее следует хорошо и своевременно очищать, защищать, питать и увлажнять», — обращает внимание Светлана Котляр.
Иногда врач-дерматолог в дополнение к антибиотикам и домашнему уходу назначает салонные процедуры. С решением проблемы акне, по словам Светланы Котляр, справятся: мезотерапия — инъекционная терапия, в составе которой содержатся витамины и микроэлементы, нейтрализующие воспалительные процессы; плазмотерапия — введение очищенной и обогащенной тромбоцитами плазмы человека.
При несвоевременном лечении акне кожи головы существует риск развития фолликулита — инфекционного кожного заболевания, способного вызвать нагноение волосяных луковиц.