Почему при псориазе люди идут в солярий и правильно ли это

Популярное заболевание
Мария Лапина, амбассадор Avon, практикующий дерматолог, косметолог и трихолог, говорит, что псориаз встречается у 1-2% населения развитых стран. Дерматолог уверена, что высыпания связаны с несколькими факторами: «Это генетика, питание, вредные привычки, неправильный образ жизни, изменения режима сна, нарушение обмена веществ, иммунологические сбои, неврологические расстройства».
Когда у человека уже диагностирован псориаз, его задача — войти в длительную ремиссию и оставаться в ней как можно дольше. Один из главных факторов, провоцирующих псориаз, — стресс. Если человек нервничает, у него вырабатываются гормоны стресса: кортизол, адреналин, норадреналин. Из-за этого меняются биохимические процессы в организме, снижается иммунитет и появляются высыпания.
Татьяна Камышева, косметолог-тренер Académie Scientifique de Beauté, говорит, что проявления псориаза достаточно разнообразны.
«Чаще всего это высыпания на коже туловища и конечностей — красного цвета, овальной формы, к ним добавляется серебристо-белое шелушение. Также такие высыпания могут появляться на коже головы. Псориаз иногда похож на другие кожные заболевания, такие как лишай, экзема, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и обратиться к врачу», — объясняет косметолог.
По словам медика, как и многие хронические заболевания, псориаз различают по стадиям, степеням тяжести, а также по форме проявления. Болезнь может развиваться практически в любом возрасте — в том числе и у молодых пациентов.
Постоянное увлажнение
Дерматолог Мария Лапина рассказывает, что при псориазе важно использовать мягкие гели для душа для сухой кожи. При этом во время мытья лучше отказаться от мочалок и щеток.
«Ни в коем случае нельзя тереть высыпания, иначе их появится больше», — говорит врач.
После душа пациентам с псориазом нужно наносить на кожу увлажняющий крем. В идеале, по словам Лапиной, это должен быть крем с легким отшелушивающим действием, например, с содержанием мочевины или салициловой кислоты.
1. Капли-сияние с эффектом естественного загара для лица и тела Academie Scientifique de Beauté
2. Лосьон-автозагар постепенного действия Zeitun
3. Спрей-автозагар для тела Mixit
4. Гель для душа Noah
5. Солнцезащитный крем для лица SPF 50 Back to Sun Mixit
6. Автозагар для лица Konner
7. SPF защита 22/11
Косметолог Татьяна Камышева отмечает, что уход при псориазе требует максимального внимания к коже, лучше избегать контакта с агрессивными моющими средствами и выбирать косметику с нейтральным pH, без отдушек. Врач рекомендует использовать продукцию с пометкой: «Для очень сухой кожи». Можно применять не только кремы, но и сыворотки.
«Важно не допустить дегидратацию (обезвоживание) кожи — в противном случае усилится зуд», — объясняет эксперт.
Солярий маскирует проблему
Косметолог Татьяна Карамышева говорит, что зачастую псориаз не просто доставляет физический дискомфорт, а еще и становится причиной депрессии, низкой самооценки, в некоторых случаях даже приводит к полной изоляции человека, который начинает стесняться своего тела.
Многие идут в солярий, чтобы замаскировать розовые пятна от псориаза.
«Искусственный загар обладает маскирующим эффектом, который позволяет уменьшить контраст во внешнем виде здоровой кожи и покровов, покрытых бляшками», — объясняет Карамышева.
Кроме этого, световая терапия уменьшает болезненные ощущения, воспалительные процессы, ускоряет заживление и оказывает подсушивающей эффект.
1. Гель-крем Bioderma
2. Кераторегулирующий шампунь для кожи головы, склонной к псориазу Vichy
3. Крем для рук Noah
4. Тонирующий мусс-автобронзант для тела в оттенке Medium Beautific
5. Автозагар для лица Beautific
6. Масло для лица Booster bar
Однако существуют правила посещения солярия при псориазе. Длительность полного курса — 20-30 сеансов. При этом в солярий можно ходить не чаще, чем раз в два дня. Каждый сеанс должен длиться не больше пяти-шести минут.
«Посещать солярий рекомендую только в период ремиссии, а не в момент обострения заболевания», — рассказывает врач-косметолог.
Ирина Галко, ведущий косметолог Mixit, говорит, что, прежде чем идти в солярий, нужно обратить внимание на то, сколько поверхности кожи поражено — должно быть не более трех процентов.
«Иначе возникнет пигментация после посещения солярия», — объясняет эксперт.
Возможен мягкий загар
При псориазе можно загорать не только в солярии, но и находясь под естественными лучами солнца. Татьяна Карамышева говорит, что мягкий загар положительно влияет на состояние кожи.
«Запрещено находиться дольше 30 минут под солнцем. Выбирайте для загара безопасное время — с 8 до 11 и после 16-17 часов», — отмечает эксперт.
Солнечные лучи — это стресс для кожи, поэтому обязательно нужно наносить средства с SPF-защитой.
«Псориаз в основном поражает людей со светлым оттенком кожи, которые более склонны к солнечным ожогам, поэтому позаботьтесь об уходе. Рекомендуется защита SPF 30 или SPF 50», — объясняет косметолог.
Дерматолог Мария Лапина напоминает, что важное правило для всех, вне зависимости от наличия заболеваний кожи — обновлять SPF-защиту на всех открытых участках кожи каждые два-три часа.
Купаться разрешено
Татьяна Камышева отмечает, что в период ремиссии при псориазе можно купаться в море.
«Морская вода богата минералами и микроэлементами, дефицит которых может быть причиной кожных заболеваний. Оздоровление кожи происходит за счет укрепления иммунитета и усиления метаболических процессов», — рассказывает она.
Однако время купания лучше ограничить — 15-20 минут 2-3 раза в день. После необходимо ополоснуться пресной водой и промокнуть кожу полотенцем.
«Отдых в хорошем теплом климате и умеренное количество солнца положительно влияет и ускоряет выздоровление», — подытоживает эксперт.