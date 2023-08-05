Почему при псориазе люди идут в солярий и правильно ли это

Псориаз — аутоиммунное заболевание, которое поражает кожу. Болезнь требует постоянного внимания и наблюдения у дерматолога. В летний период у многих больных возникает вопрос — можно ли купаться и загорать в период ремиссии? «Газета.Ru» пообщалась с врачами и узнала, что они думают по этому поводу.

Популярное заболевание

Мария Лапина, амбассадор Avon, практикующий дерматолог, косметолог и трихолог, говорит, что псориаз встречается у 1-2% населения развитых стран. Дерматолог уверена, что высыпания связаны с несколькими факторами: «Это генетика, питание, вредные привычки, неправильный образ жизни, изменения режима сна, нарушение обмена веществ, иммунологические сбои, неврологические расстройства».

Когда у человека уже диагностирован псориаз, его задача — войти в длительную ремиссию и оставаться в ней как можно дольше. Один из главных факторов, провоцирующих псориаз, — стресс. Если человек нервничает, у него вырабатываются гормоны стресса: кортизол, адреналин, норадреналин. Из-за этого меняются биохимические процессы в организме, снижается иммунитет и появляются высыпания.

Татьяна Камышева, косметолог-тренер Académie Scientifique de Beauté, говорит, что проявления псориаза достаточно разнообразны.

«Чаще всего это высыпания на коже туловища и конечностей — красного цвета, овальной формы, к ним добавляется серебристо-белое шелушение. Также такие высыпания могут появляться на коже головы. Псориаз иногда похож на другие кожные заболевания, такие как лишай, экзема, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и обратиться к врачу», — объясняет косметолог.

По словам медика, как и многие хронические заболевания, псориаз различают по стадиям, степеням тяжести, а также по форме проявления. Болезнь может развиваться практически в любом возрасте — в том числе и у молодых пациентов.

Постоянное увлажнение

Дерматолог Мария Лапина рассказывает, что при псориазе важно использовать мягкие гели для душа для сухой кожи. При этом во время мытья лучше отказаться от мочалок и щеток.

«Ни в коем случае нельзя тереть высыпания, иначе их появится больше», — говорит врач.

После душа пациентам с псориазом нужно наносить на кожу увлажняющий крем. В идеале, по словам Лапиной, это должен быть крем с легким отшелушивающим действием, например, с содержанием мочевины или салициловой кислоты.

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Косметолог Татьяна Камышева отмечает, что уход при псориазе требует максимального внимания к коже, лучше избегать контакта с агрессивными моющими средствами и выбирать косметику с нейтральным pH, без отдушек. Врач рекомендует использовать продукцию с пометкой: «Для очень сухой кожи». Можно применять не только кремы, но и сыворотки.

«Важно не допустить дегидратацию (обезвоживание) кожи — в противном случае усилится зуд», — объясняет эксперт.

Солярий маскирует проблему

Косметолог Татьяна Карамышева говорит, что зачастую псориаз не просто доставляет физический дискомфорт, а еще и становится причиной депрессии, низкой самооценки, в некоторых случаях даже приводит к полной изоляции человека, который начинает стесняться своего тела.

Многие идут в солярий, чтобы замаскировать розовые пятна от псориаза.

«Искусственный загар обладает маскирующим эффектом, который позволяет уменьшить контраст во внешнем виде здоровой кожи и покровов, покрытых бляшками», — объясняет Карамышева.

Кроме этого, световая терапия уменьшает болезненные ощущения, воспалительные процессы, ускоряет заживление и оказывает подсушивающей эффект.

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Однако существуют правила посещения солярия при псориазе. Длительность полного курса — 20-30 сеансов. При этом в солярий можно ходить не чаще, чем раз в два дня. Каждый сеанс должен длиться не больше пяти-шести минут.

«Посещать солярий рекомендую только в период ремиссии, а не в момент обострения заболевания», — рассказывает врач-косметолог.

Ирина Галко, ведущий косметолог Mixit, говорит, что, прежде чем идти в солярий, нужно обратить внимание на то, сколько поверхности кожи поражено — должно быть не более трех процентов.

«Иначе возникнет пигментация после посещения солярия», — объясняет эксперт.

Возможен мягкий загар

При псориазе можно загорать не только в солярии, но и находясь под естественными лучами солнца. Татьяна Карамышева говорит, что мягкий загар положительно влияет на состояние кожи.

«Запрещено находиться дольше 30 минут под солнцем. Выбирайте для загара безопасное время — с 8 до 11 и после 16-17 часов», — отмечает эксперт.

Солнечные лучи — это стресс для кожи, поэтому обязательно нужно наносить средства с SPF-защитой.

«Псориаз в основном поражает людей со светлым оттенком кожи, которые более склонны к солнечным ожогам, поэтому позаботьтесь об уходе. Рекомендуется защита SPF 30 или SPF 50», — объясняет косметолог.

Дерматолог Мария Лапина напоминает, что важное правило для всех, вне зависимости от наличия заболеваний кожи — обновлять SPF-защиту на всех открытых участках кожи каждые два-три часа.

Купаться разрешено

Татьяна Камышева отмечает, что в период ремиссии при псориазе можно купаться в море.

«Морская вода богата минералами и микроэлементами, дефицит которых может быть причиной кожных заболеваний. Оздоровление кожи происходит за счет укрепления иммунитета и усиления метаболических процессов», — рассказывает она.

Однако время купания лучше ограничить — 15-20 минут 2-3 раза в день. После необходимо ополоснуться пресной водой и промокнуть кожу полотенцем.

«Отдых в хорошем теплом климате и умеренное количество солнца положительно влияет и ускоряет выздоровление», — подытоживает эксперт.