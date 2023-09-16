«Спонтанный секс почти невозможен». Как страсть к порядку влияет на отношения

Патологическая страсть человека к порядку может говорить о постоянном возбуждении и подавлении агрессии. Педанты повторяют свои ритуалы, чтобы сбежать от тревожности, но навязчивым контролем могут нарушать личные границы членов семьи. Во Всемирный день чистоты психологи и врач-сексолог рассказали, как распознать расстройство психики и как чрезмерная аккуратность сказывается на сексуальной жизни.

Патологическая страсть к чистоте как симптом ОКР

Как рассказали «Газете.Ru» психологи и сексолог, патологическая страсть к чистоте может наблюдаться при обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР): это состояние связано с сильной тревогой, которую человек пытается заглушить с помощью определенных повторяющихся действий.

При этом клинический психолог Юрий Грязев подчеркнул, что обсессивно-компульсивное расстройство не может диагностироваться только по одному признаку – патологической тяге к чистоте:

«Действительно, один из вариантов проявления ОКР – страсть постоянно убираться или что-то мыть, однако эти действия должны носить характер какой-либо ритуальности. Например, человек с таким расстройством может мыть раковину и вытирать ее обязательно определенным образом только для того, чтобы не случилось ничего страшного (заражения, невезения и так далее). Человек может пять раз протереть посуду или три раза намылить руки перед тем, как ополоснуть. Стремление дергать закрытую дверь определенное количество раз имеет такую же природу. Все это сопряжено с навязчивыми мыслями и тревогой за что-либо. К примеру, пациенты боятся, что кто-то из их близких может умереть и таким действием они это «аннулируют» в своем понимании».

Юрий Грязев уточнил, что люди, как правило, осознают бессмысленность своих ритуалов, но продолжают их выполнять, поскольку это на время снижает их тревожность.

Психолог Ольга Романив отметила, что люди с ОКР и навязчивым желанием убираться часто не соблюдают чужие границы:

«Поддержание порядка – это контроль за территорией. И если домашние не могут отвечать повышенным требованиям, за ними также может быть установлено наблюдение. Иногда это не заканчивается проверкой, насколько хорошо помыта посуда и вытерта пыль. Контроль может простираться дальше: до проверки личных вещей и даже телефона».

Как стремление к безупречной чистоте влияет на сексуальную жизнь

Андрей Булах, врач-сексолог, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов, объяснил, что наличие тревожного расстройства и ОКР, при которых наблюдается патологическая страсть к чистоте, негативно влияет на все аспекты секса:

«Таким людям нужно соблюсти много условий, чтобы произошла близость: гигиена своего тела и тела партнера, чистота постели, варианты стимуляции (например, многие не допускают оральную стимуляцию) и так далее. Часто это сочетается со страхом заражения и беременности».

Правда ли, что правило работает и в обратную сторону, и уровень либидо влияет на стремление навести порядок? Сексолог Булах считает, что чем сильнее сексуальное влечение, тем меньше человек зацикливается на условиях для интимных отношений. Однако специалист подчеркнул, что опрятность и склонность к чистоте больше зависят от воспитания и психологических особенностей (повышенных тревожности и контроля).

«У меня были пациентки, которые не могли заняться сексом, пока все не приберут и сами тщательно не подготовятся (как минимум душ с полной гигиеной половых органов). Но после этого они уставали и уже не хотели близости. И у партнера пропадало желание, пока он «дожидался» готовности партнерши к сексу. Спонтанный секс в таких случаях практически невозможен», – прокомментировал Андрей Булах.

Педантизм и состояние постоянного возбуждения

Психоаналитик, клинический психолог Юрий Грязев уверил, что патологическая страсть к порядку далеко не всегда говорит о наличии ОКР:

«Я считаю, что некорректно брать какую-то особенность («Я люблю чистоту, я всегда убираюсь») и навешивать на человека ярлык «У тебя ОКР». Скажу так: это расстройство страшнее, чем просто быть педантом с обсессивно-компульсивным типом личности (не путать с расстройством). Это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным».

Однако, по словам психоаналитика, есть и обратная сторона педантизма — срывы в загулы, случайный секс, алкоголь.

«Все максимально грязное и отвратительное. Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают. Вот такой маркер людей этого типа».

Юрий Грязев добавил, что помимо ОКР и педантизма, существует еще одна распространенная причина патологической любви к чистоте:

«Это так называемое оператуарное функционирование, свойственное многим людям (особенно в городах). Оно характерно для тех, кто слабо рефлексирует, не очень хорошо понимает, что с ним происходит, но при этом постоянно находится в возбужденном состоянии. Кто-то из таких людей испытывает нездоровую тягу к наведению чистоты, кто-то становится фанатом тренировок в спортзале, а кто-то занимается экстремальной деятельностью (а может, даже планирует переплыть Атлантику на веслах). Это все говорит о том, что у человека слишком много психического возбуждения, и он путем большого количества активных действий пытается сбросить напряжение – то есть, он идет путем мышечной разрядки. Так что зачастую эта бесконечная страсть к уборке основывается только лишь на возбуждении и не имеет никакого особого смысла».

Как любовь к чистоте влияет на отношения в семье

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что человек с патологической страстью к чистоте, как правило, излишне требователен не только к самому себе, но и к своим близким:

«Если вторая половина и дети не проявляют особого желания быть безупречными чистюлями и им сложно постоянно идти навстречу предъявляемым требованиям, это однозначно может стать причиной серьезных внутрисемейных разногласий. Особенно серьезные конфликты могут происходить с детьми подросткового возраста».

По словам психолога, человек, одержимый чистотой, часто запускает другие стороны своей жизни, так как постоянная уборка занимает много времени, следовательно – уже нет сил на хобби, развлечения, интимную жизнь:

«Жизнь за пределами дома начинает сокращаться, а любая другая активность откладываться, потому что присутствует банальная усталость, раздражение, жалобы на непонимание и так далее. Кроме того, желание тотально контролировать дом и близких, которые не соответствуют каким-то требованиям, идет рука об руку с осознанием, что эти самые близкие не идеальны и могут даже разочаровывать. В итоге партнер и дети чувствуют себя непринятыми, постоянно подвергаются критике, живут в атмосфере напряжения, так как нельзя что-либо уронить, испачкать, положить не на свое место. Жить с таким человеком рядом достаточно сложно».

Семейный психолог порекомендовала людям с патологической страстью к порядку попробовать осознать свою проблему и попытаться с ней справиться самостоятельно, либо обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.