«Опять дочку на пляж потащит». Отдых среди учебного года — норма или наглость?

Пока одни родители готовятся к 1 сентября, другие планируют отдых с детьми-школьниками в бархатный сезон. Допустимо ли отрывать ребенка от учебы ради совместного отпуска? На этот вопрос «Газете.Ru» ответили психологи, школьный учитель и юрист.

«Ездят отдыхать среди учебного года и не краснеют»

Татьяна из Москвы, 41 год:

— В одном классе с нашей Софией учится девочка Лера, которую мать каждую осень возит на море. По словам Оксаны, матери одноклассницы, еще один отдых в бархатный сезон никому не помешает, к тому же цены на путевки в сентябре-октябре ниже.

В этом учебном году она опять свою дочку на пляж потащит — в то время, когда дети только-только втянутся в учебу! Они и другим родителям предлагали присоединиться, и некоторые даже посетовали на то, что отпуск уже отгуляли.

А как же учеба? Плевать они хотели на учебу, а потом ходят и просят у моей дочери тетради, чтобы программу нагнать.

Учителя вынуждены тратить время на пропустившую уроки ученицу вместо того, чтобы уделить внимание тем, кто добросовестно посещает занятия.

Однажды они даже обманули классную руководительницу, сказав, что едут к бабушке на две недели. А сами — на море. Вот так ездят отдыхать среди учебного года и не краснеют! Разве это не наглость?

«Что я не рекомендовала бы делать, так это обманывать школу»

Вера Золотых, семейный и клинический психолог, психоаналитик:

— Все зависит от семьи и ее приоритетов. Если вы считаете, что для вас и ваших детей намного важнее посетить курорт в бархатный сезон несмотря на учебный год, то решение очевидно.

Главное понимать, какую цену вы за это заплатите и какую модель отношений с социумом привьете ребенку.

Что я однозначно не рекомендовала бы делать, так это обманывать школу. Да еще и привлекать для поддержания этой лжи ребенка.

Неодобрение школы — это не повод для обмана, ведь вы можете послушать мнение педагогов, но, если оно для вас не в приоритете, поступить по-своему.

Неважно, как вы объясните свои планы — семейной незыблемой традицией или исключительно разовой акцией — ждать одобрения школы не стоит. Если вы приняли решение, то лучше ориентироваться только на себя и быть готовыми столкнуться с критикой в свой адрес.

При этом следует понимать свою ответственность за дисциплину ребенка: каникулы среди учебного году могут отразиться на нем не лучшим образом.

«За отдых вне очереди нужно платить успеваемостью»

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Брать детей на отдых в бархатный сезон можно, но в качестве исключения и только в том случае, если это не вредит учебному процессу.

Распорядок учебы в школе — это репетиция рабочего распорядка во взрослой жизни: ребенок учится соблюдать режим и брать на себя ответственность.

Если правилами слишком часто пренебрегать, школьник начнет игнорировать свои обязательства. Кроме того, при частых выездах у него может сложиться иллюзия вседозволенности — тем более с такими «всемогущими» родителями.

Этого можно избежать, например, объяснив ребенку, что за такой отдых вне очереди нужно платить успеваемостью — раз пропускаешь, изволь догонять.

Во всем должен быть баланс. В данном случае ответственность за успеваемость ребенка должен брать на себя родитель.

«Задача учителя — учить ребенка, а не оценивать действия семьи»

Полина Бавина, заместитель директора по воспитательной работе, учитель внеурочной деятельности ГБОУ Школа № 253 имени капитана 1-го ранга П.И. Державина, победитель Всероссийского конкурса «Воспитать человека»:

— Достаточно, если родитель напишет заявление, что ребенок по семейным обстоятельствам не будет посещать уроки в конкретные даты.

Другое дело, когда выезды происходят регулярно. В школах утверждены локальные акты, регламентирующие аттестацию учеников. Обычно, если ученик пропускает менее 50% занятий, то он подлежит аттестации по текущим отметкам. Более 50% пропусков — ему могут отказать в аттестации до устранения пробелов в знаниях.

Если же пропуски регулярные и продолжительные, то школа имеет право обратиться с запросом в комиссию по делам несовершеннолетних. Дело в том, что родитель несет ответственность за обеспечение образования ребенка по закону «Об образовании». Если сын или дочь не ходит в школу, значит, родитель обеспечивает прохождение программы дома, например, в рамках семейного обучения.

Допустим ли отдых в течение учебного года с моральной точки зрения? Здесь надо смотреть каждую ситуацию отдельно. Если это единственное время, которое ребенок может провести с родителями, то понять можно. Например, мать работает целый год, и отпуск ей дают только в конце сентября. Другая ситуация, когда родитель не пропускает ни одного светского раута, и ребенок ездит вместе с ним.

Но здесь меня больше волнует вопрос учительства, потому что есть педагоги, которые начинают обсуждать эти вопросы с ребенком. Так поступать некорректно, тем более в присутствии других детей, например: «А вот Петя у нас долго отдыхал, поэтому не знает правил». Это унижение и давление на ребенка. Учителю важно помнить, что решение о пропуске школы принимал не ученик, а его родители.

Учителю следует обратиться именно к родителям и без ультиматумов объяснить, что у их ребенка имеются серьезные пробелы в знаниях в результате длительного отсутствия.

В таких случаях педагогу следует отнестись к ситуации с пониманием и принять все меры по устранению дефицитов в знаниях ученика, например, в рамках консультационных часов.

Задача учителя — это учить ребенка, а не оценивать действия его семьи. Если педагог при ученике критикует решения его родителей, то между семьей и школой в сознании ребенка формируется конфликт.

«Школьник может законно отсутствовать по семейным обстоятельствам»

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

— Школьник совершенно законно может отсутствовать на уроках по семейным обстоятельствам. По закону такой период не регламентирован. Это может быть установлено внутренними документами учебного заведения, но не обязательно.

Если ребенок отсутствует в течение недели, обычно это ни у кого не вызывает вопросов. Но в таком случае родители обязательно должны написать классному руководителю заявление, в котором сообщат даты отсутствия ребенка и укажут, что ответственность за его жизнь и здоровье в этот период они берут на себя.

В одних учебных заведениях требуют, чтобы родитель лично принес в школу документ в письменном виде, где-то — достаточно отметить даты в электронном дневнике. Все будет зависеть от внутренних распоряжений конкретного учебного заведения.

Если ребенок слишком часто не посещает занятия по семейным обстоятельствам, такой семьей могут заинтересоваться органы опеки, которые будут выяснять причину. Если же речь идет о нескольких днях в течение месяца или недели, вопросов со стороны учителей и других организаций быть не должно.