«В моей жизни много достойных мужчин». Интервью со Светланой Мастерковой

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова по-прежнему влюблена в бег и готовится к марафону в сентябре. Летом спортсменка тренировалась в Сочи, где «прячется» от общества и остается наедине с собой. «Газета.Ru» пообщалась с Мастерковой в Москве накануне премьеры пятого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором чемпионка входит в жюри.

— Светлана, вы участвуете в юбилейном сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!», который стартует в эфире канала «Россия 1» 8 сентября. На что будете обращать внимание при отборе конкурсантов?

— В первую очередь, на вокальные данные — в этом сезоне требования будут строже. Благодаря экспертам, которые находятся вместе со мной в жюри, я стала понимать нюансы трудного певческого пути. Конечно, буду обращать внимание и на личные качества исполнителя — уверенность, харизму, характер. Это то, что бросается в глаза мне, как зрителю.

Помню, как в прошлых сезонах некоторые конкурсанты, выходя на сцену, начинали неплохо петь, но быстро падали духом, видя, что эксперты не поднимаются с места и не подпевают им (суть шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что «сотня» членов жюри поднимается с кресел и начинает подпевать конкурсанту, когда им нравится его выступление. — «Газета.Ru»). А бывало, наоборот, участники до последней секунды пели, понимая, что нужно выдать все знания, навыки, умения. И тогда «сотня» поднималась и аплодировала.

— Пятый сезон открывает Сергей Павловский — победитель суперсезона «Ну-ка, все вместе!». Как думаете, что помогло ему занять первое место?

— Его талант, вокальные данные. Ну а если говорить о качествах, Сергей — настоящий мужчина, очень благородный. Помню, как в одном из выпусков он хотел уступить место другой конкурсантке, которая ему проиграла. Тогда Сергей оценил желание девушки победить. Вмешались эксперты, которые попросили исполнителя оставить благородство за сценой. Все-таки с этим артистом работала большая команда, многие мечтали увидеть его в финале. Сергей смутился, но принял решение идти дальше. Сергей будет открывать пятый сезон невероятно красивой песней «В осенних городах», специально написанной для него хитмейкером Олегом Влади.

close 100% Светлана Мастеркова на шоу «Ну-ка, все вместе!» Личный архив

— Готовясь к интервью, я изучила ваши соцсети. Правильно ли я понимаю, вы живете на два города — Сочи и Москва?

— Я живу в Москве, но в Сочи у меня есть недвижимость. Туда я отправляюсь зимой, чтобы потренироваться. Лето также провожу в Сочи. Меня устраивает там погода: ведь комфортно выходить из дома на улицу в спортивных шортах и сразу начать заниматься. В Москве, конечно, это сделать сложнее — до беговой площадки надо ехать минимум час.

— В Сочи всегда много туристов. Вас это не смущает?

— Да, их правда много, но я не тренируюсь там, где много отдыхающих. Я выбираю спокойный маршрут. Например, не бегаю вдоль набережной, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Моих поклонников среди отдыхающих много (улыбается).

В жизни меня окружает большое количество людей, тут, в Сочи, я «прячусь» от общества, у меня тут передышка.

Я совсем не крашусь, хожу в легком летнем халате, солнцезащитных очках. Здесь я часто наедине с собой!

— В 2022 году вы рассказывали, что на время отказались от работы и государственных дел. За год что-то изменилось? Чем вы сейчас занимаетесь?

— Действительно был в моей жизни период, когда я девять лет посвятила работе во Дворце детского спорта. Я была директором этого учреждения: организовывала тренировочный процесс, быт, оценивала состояние спортивных площадок, инфраструктуру спортивных объектов. Спустя два года работы меня наградили премией Сергея Собянина как лучшего директора отрасли. Эта награда для меня до сих пор очень значима.

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Я также была депутатом Совета депутатов Таганского муниципального округа, председателем московской Федерации легкой атлетики. Почему я отказалась от работы? Потому что со мной не продлили трудовой договор.

Да, я всегда могу вернуться к государственным проектам, но в данный момент наслаждаюсь той жизнью, которая у меня есть. Сейчас новые задачи, направления — и они не привязаны к чиновничьему креслу.

У меня есть бизнес-проекты — один из них «Дорога жизни: от А до Я со Светланой Мастерковой». Это ЗОЖ-проект. Он отвечает на многие вопросы, которые задают любители спорта. Это не рекомендации, не марафоны — это мой рассказ о том, что привело меня к правильному образу жизни. Я разговариваю с людьми, которые интересуются моей биографией, и объясняю на своем примере, как сделать жизнь лучше.

— В вашей семейной жизни тоже произошли изменения…

— Да, наша семья стала больше. У меня появился зять, у дочки Насти муж. Год назад они с супругом обвенчались, и спустя год (08.08.2023) в прекрасную дату поженились. Мы абсолютно все счастливы!

— На ваш взгляд, как выстроить грамотные отношения теще и зятю?

— Нет специального рецепта. Просто будьте счастливы, что дочь нашла спутника жизни. Радуйтесь, что семья начинает делать первые шаги. Наблюдайте за молодыми, спрашивайте — нужна ли помощь. В нашем случае Настя и ее муж хотят всего добиться сами. Зять работает — он точно знает, какие у него планы на жизнь с моей дочерью.

Если же у вас есть вопросы к зятю — пообщайтесь с ним. Если к вам за советом не обращаются, не надо лезть в молодую семью.

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— Многие мамы сразу после свадьбы намекают дочкам на внуков. Вы спрашиваете Настю, когда она решится на детей?

— Мы все мечтаем о внуках. Наша семья будет счастлива, когда появится первенец. Спрашивать специально мне не нужно: дочь с супругом мечтают о детях. Так что мы все в ожидании.

— Вы не афишируете личную жизнь, но в интервью не раз заявляли, что остались с бывшим мужем в хороших отношениях. Расскажите, как вам это удалось?

— Я не рассказываю об отношениях, если они не скреплены семейными узами. Вот почему так часто в интервью я говорю только о бывшем муже — он отец моего ребенка (Светлана Мастеркова была замужем за велогонщиком Асятом Саитовым. — «Газета.Ru»). Я уважаю этого человека. Это уважение я пронесла через всю жизнь и до сегодняшнего дня.

У нас прекрасные дружеские отношения. Он мне как брат. Да, мы больше не супруги, но мы до сих пор близкие друг другу люди. Нас связывает хорошая, добрая история, благодаря которой родилась наша Настя. Беспокоясь за дочь, в самом начале нашего расставания, мы сделали все возможное, чтобы она не почувствовала разницу в том, как себя ведут мама и папа друг с другом. Желание быть приличной разведенной парой привело нас к дружбе. Мы сохранили дружбу ради дочери.

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Моя мама, кстати, очень любит бывшего мужа — они неразлучны, живут рядом, заботятся друг о друге.

— Как-то раз вы признавались, что мужчины часто вам дарят дорогие подарки. А вы любите делать сюрпризы, если находитесь в отношениях?

— Да, в моей жизни много достойных, благородных мужчин, которые дарили и дарят подарки, не требуя что-то взамен. Не каждому из них мне приходилось делать ответные сюрпризы. Есть моменты в жизни, которые я сохраню в памяти для себя — например, как я устраивала ужин тому или иному поклоннику. Но каких-то сверхромантичных историй не припомню...

— Светлана, расскажите, как часто сейчас вы занимаетесь спортом?

— Считаю себя профессиональным любителем. Я много бегаю. Этот вид спорта — моя опора в жизни! Если у вас есть здоровое увлечение, которое дарует вам пользу, здоровье, людей вокруг — это счастье. Когда тренируюсь, всегда представляю в голове, как выйду на старт и увижу тысячи людей, которые также любят бег, как и я. Это мной и движет, когда готовлюсь к очередному соревнованию. В сентябре, к слову, побегу московский марафон — 42 километра 195 метров.