«Как может у татарина жена не готовить?». Интервью с актером «Квартета И» Камилем Лариным

Актер Камиль Ларин сыграл в новом сериале СТС «Кибер Иван» министра, приютившего ожившего робота. Однако в реальной жизни артист равнодушен к высоким технологиями и критикует искусственный интеллект. Вместо бесконечных размышлений о будущем инноваций актер предпочитает проводить время с семьей (Камиль Ларин — отец троих детей) и готовить салаты — об этом он и рассказал «Газете.Ru».

— Камиль, прежде всего хочется поговорить про сериал «Кибер Иван», в котором вы сыграли одну из главных ролей. Расскажите про вашего героя.

— Я сыграл Бориса — министра по инновациям. Мой герой серьезный и требовательный. Но он такой только на работе. Дома Борис старается быть главным, но у него есть жена и дочь, которые диктуют свои правила.

В начале сериала выясняется, что есть такая модель робота, как Кибер Иван, которого Борис берет к себе, чтобы протестировать и посмотреть, как он сможет помочь по дому. А все, что происходит с моим героем и роботом потом, наш уважаемый зритель увидит в сериале.

Съемки сериала проходили в красивом доме, который специально арендовали под наш проект. Роль моей жены исполнила Янина Студилина. Перед съемками нам устроили экскурсию по территории дома: мы прогулялись с Яниной и поняли, что наша экранная семья достойна жить здесь (улыбается).

— Какое у вас отношение к искусственному интеллекту и высоким технологиям? Хотели бы иметь робота-помощника в своей квартире?

— Я трезво оцениваю все нововведения и стараюсь идти в ногу со временем. У меня, например, дома есть робот-пылесос, который, к счастью, или, к сожалению, недавно сломался (смеется). Так и не понял, насколько он хорош.

Вообще все устройства придумывают от большой человеческой лени. Вот было кому-то сложно встать с дивана и переключить канал, придумали пульт. Но все девайсы, как ни странно, реально облегчают жизнь. Теперь можно не штудировать книги в библиотеках — достаточно просто зайти в интернет и найти ответы на все вопросы.

А вот что касается искусственного интеллекта, к нему я отношусь с недоверием. Что будет, если он выйдет из-под контроля и начнет решать за человека, что ему делать и как жить?

close 100% Камиль Ларин и Янина Студилина в сериале «Кибер Иван» Пресс-служба СТС

— Как думаете, заменит ли искусственный интеллект профессиональных актеров? Сейчас, например, активно развивается культура дипфейков, когда лицо актера, благодаря компьютеру, накладывают на тело любого человека.

— Да, и мне это не очень нравится. Одно дело, если актер не доиграл в проекте по разным причинам, тогда можно закончить фильм с помощью искусственного интеллекта. А другое, если мы наблюдаем неживые эмоции на протяжении всей картины. Конечно, нам всем хочется увидеть, как сыграл бы сегодня Евгений Евстигнеев или Владимир Высоцкий, но их уже нет с нами, и додумывать то, как бы они смотрелись в том или ином фильме, будет нечестно. Должны быть эмоции! А все остальное — неправда.

— В пресс-релизе к сериалу «Кибер Иван» прочитала, что вы часто пользуетесь мультиваркой и в целом очень любите готовить. Вы делаете это каждый день или только когда появляется свободная минута?

— Я очень люблю готовить, потому что это творческий процесс. Например, во время карантина 2020 года я постоянно делал закваски, салаты — творил, в общем! Благодаря готовке я чувствую, как появляется энергия, которая в дальнейшем передается окружающим.

Мне нравится готовить, единственное, на это дело уходит много времени, а его сейчас не так много. Сегодня я готовлю не так часто. Хотя, опять же, спасает мультиварка, в ней можно сделать все — от каши до супа.

Кстати, у меня на даче есть небольшая теплица, где я выращиваю помидоры, огурцы, свеклу, капусту. Мне нравится готовить из свежих овощей: когда свое, с огорода, знаешь, что нет никаких нитратов, пестицидов.

— Есть ли у вас коронное блюдо?

— О, таких много! Я хорошо делаю салаты. Всегда добавляю в них много зелени, редиса, перцев. Вроде бы обычные ингредиенты, но каждый раз меняю пропорции, экспериментирую.

Еще отлично жарю картошку с луком. Главное — делать это на горчичном волгоградском масле. Немногие знают про него. Так вот, я рекомендую заправлять таким маслом квашенную капусту, либо жарить на нем картошку.

— Как жена относится к вашим кулинарным творениям?

— Она не всегда ест жареное, но что я могу сделать в таком случае? Если не хочешь, — не ешь, сиди на диете (улыбается).

close 100% Камиль Ларин с супругой Екатериной Андреевой Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— В современной семье жена часто не готовит. Как происходит в вашем случае? Как в целом распределяете бытовые обязанности в семье?

— По-разному. Иногда что-то супруга делает, а иногда я. По поводу готовки, ну как считаете, как может у татарина жена не готовить? Да на кой она тогда нужна! Конечно, моя супруга готовит и делает это регулярно. А то, что происходит в быту, пусть это будет тайной. Главное, как мы относимся к жизни. Все это написано на наших лицах (улыбается).

— Вы многодетный отец. Вашему старшему сыну Яну в этом году исполнилось 30 лет. Чем он занимается?

— Он режиссер, оператор, фотограф, сценарист. Сын филигранно снимает рекламу, фотографирует людей — любой может сделать у него фантастическую фотосессию или презентационный видеоролик. Он снял несколько проектов в жанре «фильм о фильме» — например, про сериал «В Бореньке чего-то нет», а также про «Громкую связь», «Обратную связь».

— Какими растут ваши младшие дети? Хотят ли пойти по вашим стопам и стать актерами?

— Ляйсан пока в детском саду, через год пойдет в школу. Она занимается гимнастикой, поет, танцует. Данияру восемь лет. Он парень взрослый: играет на фортепиано, любит петь, играет в теннис. В общем-то оба задумываются о творчестве, да. Занимаются в коллективе «Непоседы». Стараются делать совместные номера: Ляйсан обычно танцует, а Данияр играет на фортепиано. Дети также участвовали в нескольких проектах на ТВ — например, в передаче «Устами младенца».

— Вы часто выкладываете в соцсетях фото родителей. Они больше 60-ти лет вместе. Глядя на них, к вам пришло понимание — в чем же секрет крепкого счастливого брака?

— Родители, дай бог им здоровья, в серьезном возрасте, но тем не менее вместе много лет — пару лет назад была бриллиантовая свадьба (60 лет в браке — Прим. «Газета.Ru»). Папа недавно меня удивил, сказав: «Вот мне исполнилось 89 лет, до 100 осталось 11 лет. И чем мне заняться эти 11 лет?».

close 100% Камиль Ларин с родителями kamlarin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Я думаю, что мои родители — люди старой закалки, поэтому так долго вместе. Когда началась Великая Отечественная война маме было пять лет, а папе — семь. Люди того времени… Они как-то по-другому воспитаны. Когда родители встретили друг друга, они стали держаться вместе. Это отличается от того, как ведут себя люди сейчас — появились проблемы в браке, муж в одну сторону, жена — в другую. Плюс еще воспитание. Татарская семья предполагает, что супруги будут в браке до конца. Они вместе любят, вместе расстраиваются, вместе любят жизнь и всегда прощают обиды!