Дочь Глюкозы о переезде от родителей: «Начинаю чувствовать себя обузой для семьи»

Дочь Глюкозы, певица Ray! (настоящее имя — Лидия Чистякова), начала самостоятельную жизнь в 16 лет — ушла из школы после девятого класса, отыграла первый сольный концерт и заявила, что в ближайшее время хочет съехать от родителей. «Газета.Ru» расспросила девушку об отношении к российским школам, нежелании петь с матерью и желании попасть на концерт Скриптонита.

— В июне состоялся твой первый сольный концерт. Какие у тебя впечатления от этого события?

— Первый сольник был особенным! Для меня уж точно. Для других, надеюсь, тоже. Концерт был на территории «Океанариума» — мой голос разносился из всех колонок. Получается, даже рыбки меня слушали (смеется).

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От зала была крутая энергетика. Обычно я чувствую усталость к концу выступления, но в этот раз благодаря поддержке зала я вообще ее не ощущала. Публика меня зарядила.

— Похоже, что сейчас ты полностью сосредоточилась на карьере. В одном из последних интервью ты рассказывала, что ушла из школы. Это так?

— Да, я действительно уже окончила школу — у меня неполное среднее образование. Я ушла из школы после девятого класса. Весь последний год я находилась на домашнем обучении. Честно, это меня спасло, потому что я уставала из-за концертов, съемок, записи альбома. Учиться не выходя из дома было намного удобнее.

— Получается, что ты не планируешь получать высшее образование?

— Я поняла одну вещь: ЕГЭ можно сдать в любой момент. Для этого не надо доучиваться еще два класса. Мне было бы сложно оканчивать школу, параллельно работать, потом сдавать экзамены и в итоге остаться с результатами ЕГЭ на руках, потому что у меня нет цели поступить куда-то.

На первом месте сейчас — самореализация в творчестве. Если почувствую потребность в высшем образовании — подготовлюсь к ЕГЭ, сдам его и пойду учиться.

— Ты упомянула про домашнее обучение. Почему ты последний год не посещала школу?

— Вариант домашнего обучения выбрала не я, а школа. В первой четверти у меня было много пропусков: я работала, плюс умудрилась заболеть. Осенью я готовилась выступать на разогреве у певицы Риты Дакоты. Я успевала учиться, но у меня был недобор по оценкам. И школа предложила домашнее обучение как хорошее решение проблемы.

Я спокойно отношусь к российским школам, просто есть моменты, которые мне не подходят: мне тяжело сосредоточиться на уроке больше, чем 30 минут. Я люблю получать информацию быстро и по чуть-чуть.

С репетиторами я сама выбираю, как мне будет удобно учиться. Я нахожусь с преподавателем один на один — если что-то не понимаю, педагог без проблем повторит. В школе такого нет. Не успел записать — значит не усвоил материал.

— Вернемся к творчеству. Ты как-то рассказывала, что начинала свои занятия музыкой с исполнения песен Витаса. Как ты относишься к «классике» российской поп-музыки?

— Я ко всей музыке отношусь положительно — любое творчество имеет место быть. Я не большой фанат российской эстрады, но иногда слушаю Валерия Меладзе или Николая Баскова. Ради смеха или по настроению (улыбается).

— Что еще тебя вдохновляет?

— Обычно слушаю все подряд, чтобы в голове образовался большой ком, который впоследствии можно проанализировать. Я — меломан. Мне нравятся разные жанры. Слушаю рэпера Скриптонита, артистку Queen Omega, которую буквально недавно для себя открыла, люблю музыку группы Sirotkin, обожаю Рианну.

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Кстати, последний раз я была на концерте Sirotkin. Там такая волшебная атмосфера. Все не переставая танцевали, а ребята на сцене — просто завораживали! В ближайших планах — попасть на концерт Скриптонита.

— В одном из интервью ты рассказывала, что считаешь папу более творческим, чем маму. Не обижается ли твоя мама из-за этого?

— Ни в коем случае! Моя мама невероятно талантливая, просто папино творчество проявляется немного в другом: если мама самовыражается через свои образы, через выступления на сцене, то папа — через тексты песен, которые периодически помогает мне писать. Он очень многогранен!

— Кстати, ты не думала записать совместную песню с мамой?

— Если бы мы с ней записали совместную песню, то у нас бы ничего хорошего не вышло! Мы разные артистки, у нас разная музыка.

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— Какие взаимоотношения у тебя с сестрой Верой? Твоя мама рассказывала, что твоя сестра хочет стать актрисой. Поддерживаешь ли ты ее начинания?

— Конечно, поддерживаю. Вера большая молодец, просто ей нужно чуть больше трудолюбия, и тогда она достигнет высот. Она очень талантливая.

— Пару месяцев назад ты говорила, что хочешь жить отдельно. Что на это говорят твои родители?

— Родители не против, чтобы я съехала от них, но в 17-18 лет. Моя мама всегда говорит, что родители и дети должны жить отдельно. То есть мой переезд поддерживают все — и папа в том числе. Они готовы научить, объяснить, направить. Я уже тоже хочу в свободное плавание, потому что начинаю чувствовать себя обузой для семьи. Хочу свой угол. Плюс сейчас мы живем за городом и очень много времени уходит на дорогу —- полтора часа туда-обратно до любого места в Москве. Это одна из весомых причин, почему хочу переехать в город.