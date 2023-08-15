«Мордюкова сказала, что после 50 у меня только все начнется!» Певец Юлиан — о новом этапе в жизни

15 августа певец Юлиан отмечает день рождения — ему исполняется 50 лет. Накануне юбилея «Газета.Ru» созвонилась с исполнителем и узнала, как он увлекся самокатом, закрыл радио, но открыл кафе, почему никогда бы не спел с Ольгой Бузовой и почему решил не рассказывать прессе о личной жизни.

— Юлиан, как будете отмечать день рождения?

— Пока что в узком кругу. Да и потом лето — все в разъездах, многие из отпусков не вернулись. Планирую отметить дважды: с семьей и с друзьями, но уже, наверное, осенью. Большой концерт в честь юбилея сделаю в следующем году, когда откроется Театр эстрады, в котором я начинал выступать.

К тому же как-то не до пышного праздника сейчас. Иначе будет выглядеть как пир во время чумы, учитывая события, которые происходят в нашей стране. Когда будет мир во всем мире, тогда и можно будет праздновать.

— Вы себе сделали какой-то подарок в честь юбилея?

— Отговариваю себя от мысли купить электросамокат (смеется). Чем ближе к 50, тем больше впадаю в какое-то детство. Я в этой жизни много чего умею, но кое-что и нет: например, водить машину, плавать, и вот на самокате я тоже никогда не катался — а недавно встал на него и помчался. Это такой адреналин. В последние дни самокат стал большим увлечением. Я сейчас нахожусь в Суздале, здесь дороги посвободнее, чем в Москве, уже научился нормально разгоняться.

— В Суздале вы в отпуске?

— Я совмещаю. В Суздале у меня кафе — открыл я его, кстати, в пандемию коронавируса, когда вокруг наоборот все закрывалось. Сейчас отдыхаю и заодно контролирую работу заведения. Очень мне нравится. В городе много туристов — все посещают мое кафе.

А вообще обожаю отдыхать в Суздале! Мне не нужны Канны, Ницца, Мальдивы, я и в Суздале перезагружаюсь. Меня все время сюда манит. Отдыхаю только здесь.

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— В прошлом году вы говорили в программе «Секрет на миллион», что хотите открыть еще гостиницу в Суздале. Получилось это сделать?

— Да, получилось. На первом этаже — кафе, а на втором — апартаменты, где можно остановиться. Но сейчас я их занял (смеется). Вообще до этого у меня была своя радиостанция, которая просуществовала 14 лет. Я закрыл ее в пандемию. Теперь вот кафе. Меня часто спрашивают: какие у вас хобби. Вот хобби у меня все время что-то открывать — то радио, то кафе. Посмотрим, что будет дальше.

— Почему решили заняться бизнесом? Связано ли это с тем, что, возможно, стало меньше концертов?

— Концерты есть. Они всегда приносят доход. Однако я занимаюсь творчеством не ради денег. Гонорар — приятный бонус ко всему. Я начал петь не для того, чтобы стать звездой. Я просто делал то, что нравится.

Я всегда воевал с шоу-бизнесом, и получилось, что, будучи белой вороной, все равно победил этот шоу-бизнес и стал тем, кем стал. В тот момент, когда я начинал, вообще было не модно то, что я пел.

— Вот как раз про войну с шоу-бизнесом и хотела спросить. Знаю, что вы не любите светские мероприятия с блогерами. А как относитесь к коллегам по шоу-бизнесу, которые записывают песни с ними? Тот же Филипп Киркоров.

— Пусть записывают, ради бога. Надо только помнить, что бы они ни записывали, аудитория не малолетки. Пытаться завоевать юных? Поезд уже ушел. А вот те слушатели, которые с артистами из 90-х долгие годы, — им совсем не нравится такое творчество.

Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям. Я не опущусь ниже плинтуса. Мне хватит моего зрителя еще на долгие годы, и я буду с ним стареть. Просто я в жизни с такими людьми спел — с той же Людмилой Зыкиной. После Зыкиной петь с блогерами? Не могу. Это все равно, что предать ее память.

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Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе.

— Много ли сегодня у вас друзей в шоу-бизнесе? Общаетесь ли вы с кем-то из 90-х? Например, с Натальей Андрейченко, с которой дружили?

— Да, мы общаемся с Наташей в том числе. А так… Дело в том, что многих друзей я потерял, так как они умерли. Моими близкими подругами были Людмила Зыкина и Нонна Мордюкова. Они незаменимы. Хотя сегодня я ощущаю их поддержку с небес.

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А с теми, кто жив, я, конечно, поддерживаю отношения. С Наташей Андрейченко, хоть она и редко бывает в России, мы созваниваемся, общаемся. Еще дружим с певицей Анастасией. Удивительно, что даже после нашего развода мы остались близкими друзьями.

— Тяжело ли было сохранить дружбу с ней?

— Вообще это хорошая штука — дружить с бывшими. Между прочим, об этом мне всегда говорила Наташа Андрейченко. Она общалась со всеми экс-супругами. Ну это редкое явление. Люди, когда расстаются, рвут связи. Но жизнь проходит, и на прошлое злиться не надо.

Да, мы с Анастасией совершили дикую ошибку. Кто-то, кстати, говорил, что у нас пиар-роман и все это не взаправду. Однако это правда, к сожалению. Паспорт у меня навсегда испорчен штампом. Целый год мы с ней промучались, прожили в браке. Мы перепутали сильную дружбу с любовью. Захотелось вместе стареть… Какое-то время после разрыва мы не общались, а потом стали еще ближе дружить!

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Я вообще могу простить любого человека. К 50 годам я стал мудрее и понял, что надо всегда входить в положение другого. Это очень важно. Тогда будет гармония.

Когда-то, кстати, Нонна Мордюкова, умирая, сказала абсолютно странную вещь, я тогда это даже не понял, так как мне было 34-35 лет. Она произнесла: «Ты запомни, у тебя после 50 только все начнется!». И вот я понимаю, что так и есть. Сейчас какой-то новый в моей жизни этап, и я это чувствую. Петь я буду еще долго!

— Год назад вы говорили, что влюблены. Сейчас вы по-прежнему в отношениях?

— Да, все хорошо, но я пообещал себе про личную жизнь не говорить. Когда начинаешь рассказывать публично о каких-то вещах, может что-то ломаться и рушиться. Потому что я и так живу нараспашку, всю жизнь на виду. Никогда не любил рассказывать про личную жизнь — вот про Анастасию рассказал — и в итоге чем кончилось! Свадьба была чуть ли не в прямом эфире, а потом мы расстались.

— Какие у вас отношения с вашим единственным племянником Дэни?

— Дэни в этом году уже идет в школу. Большой мальчик — красавец невероятный! Любит смотреть концерты со мной, изучает их, и так с раннего детства.

Мы любим с Дэни гулять. Он чудо-ребенок, очень активный, в совершенстве владеет телефоном — все уже освоил, умеет скачивать приложения, игры. Видимся с ним, когда я в Москве. Я всегда на связи с родными. Каждый день спать не ложимся, пока друг другу не позвоним.

— Знаю, что с родителями вы живете чуть ли не в соседних домах…

— Недалеко, да. Специально так подбирали. Меня поддерживают и мать, и отец, и сестра. Родные — главные советчики, только их слушаю. Всегда с ними были хорошие отношения. Я не очень понимаю, когда говорят о проблеме «отцов и детей». У меня такого не было.

— Какие у вас планы на ближайший год?

— Петь и радовать людей. Я это продолжаю делать постоянно: выезжаю на гастроли, работаю. Сейчас начнется новый сезон — запланировано много концертов. А если не о творчестве: в планах не стареть душой и не сходить с ума, как мои коллеги, поющие с блогерами и омолаживающие себя до неузнаваемости. Хотя я тоже слежу за собой. В моих планах — быть в форме и кататься на самокате.