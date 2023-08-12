«Дочь воспитывалась в спартанских условиях». Интервью со звездой «Уральских пельменей» Иланой

В августе Илана Юрьева гастролирует по России со спектаклем «Ни дать ни зять», а также с шоу «Уральские пельмени». Помимо работы артистка этим летом успевает путешествовать в компании родных и, как говорит сама Илана, подобные поездки давно уже стали доброй традицией — к слову, «Газета.Ru» связалась с актрисой, когда она была в одном из семейных вояжей.

— Илана, сейчас вы в отпуске вместе с мужем, дочкой и родителями в Казани. Расскажите, как проводите время?

— Я уже не первый раз в этом городе. Сначала была здесь три года назад с гастролями: ничего особенного не увидела, только из номера отеля открывался прекрасный вид на мечеть Кул-Шариф. Тогда решила обязательно вернуться. Два года назад мы приехали сюда с мужем на экскурсию. В этот раз показываем город моим родителям. Прилетели на четыре дня, чтобы посетить все исторические места.

— Часто ли вам удается выбираться в такие семейные поездки?

— Отдыхать вместе с родителями — традиция. Когда была возможность, мы уезжали за границу. Пару лет назад снимали виллу в Испании: жили вместе с мамой мужа, моими родителями. Как-то раз путешествовали всем семейством на Мальдивы — отмечали 6-летие дочери.

Когда путешествуем с мужем, видим красивые места, хочется потом разделить впечатления от отдыха с родными — а кто может быть ближе родителей? Мы привозим их туда, где нам понравилось.

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— Каково вам в путешествиях с дочерью?

— Диана всегда воспитывалась в спартанских условиях (улыбается). Когда ей было три месяца, мы поехали в Санкт-Петербург, в ее шесть месяцев — полетели в Лос-Анджелес. У меня никогда не было мыслей относительно отдыха с дочерью: «Только Турция, море, только «все включено».

Самое главное, что нужно ребенку, — спокойные мама и папа, которые любят друг друга. С младенцем путешествовать проще: он на грудном вскармливании, нет страха, что ребенок чем-то отравится. В вопросе поездок главное никого не слушать, особенно бабушек и дедушек, которые обычно пугают: «Куда вы собрались с малышом?». И пытаются навязать чувство вины, чтобы все сидели дома, потому что так было в их времена.

— Как вы развлекаете дочь, если предстоит долгий перелет?

— В этом плане сейчас проще — почти все авиакомпании выдают ребенку рюкзак, где есть карандаши, мелки, раскраски, игры. Когда мы летели в Казань, нам как раз принесли такой подарок. Внутри оказалась интересная игра с карточками на английском и русском. Мы половину полета с дочкой и мужем играли в нее, только немного усложнили Диане задачу — она хорошо говорит на английском, поэтому мы просили называть то, что изображено, только на английском.

Вообще, в плане полетов, нам всегда с Дианой легко, она никогда не капризничает. Может, у нас просто спокойный ребенок?

— Через месяц начнется школа. Диана рада новому учебному году?

— У нас необычная школа — она билингвальная. В школе, где учится дочь, один день предметы преподают на русском, другой — на английском.

Диана уже скучает по школе и ждет, когда же начнутся занятия! В этом плане проблем нет — она хочет учиться.

close 100% Илана Юрьева с дочерью ilana7788/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Вы из тех родителей, кто освобождает ребенка на каникулах от дополнительных кружков и занятий?

— Действительно, Диана сейчас не ходит в спортивные секции, потому что мы много путешествуем. Однако она по 15 минут каждый день занимается математикой с бабушкой, еще читает.

— Дочь уже знает, кем будет, когда вырастет?

— Да, она хочет стать президентом (улыбается).

— Помимо школы чем она еще занимается?

— Она ходит на гимнастику, балет. Наверное, больше это мое желание. Ее страсть — конный спорт. Она любит животных, особенно лошадей. Ждет не дождется, когда снова начнутся занятия.

— Вы сказали, что на балет и гимнастику она ходит больше по вашему желанию…

— Понимаете, ребенку интересно походить на какие-то занятия 1-2 раза, а потом, когда наступает пора работать, у него пропадает желание. Если детей не заставлять, они будут лежать на диване, смотреть мультики и есть чипсы. Поэтому приходится настаивать на занятиях. Да, физически это сложно — да, больно, иногда она жалуется, не хочет идти, но понудит и отправляется в зал, что ей остается делать?

— Недавно у вас был день рождения, и муж организовал вам сюрприз. А вне годовщин часто ли вы делаете сюрпризы друг другу?

— У нас постоянно какие-то даты. На мой день рождения мы спрыгнули с парашютом, на день рождения мужа — отправились в путешествие и учились управлять парусной яхтой. Мне среди прочего нравятся и такие подарки, как украшения, сумки. Но ему подавай эмоций (улыбается). Самая дорогая валюта в нашей жизни!

close 100% Илана Юрьева с мужем ilana7788/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— СМИ то и дело пишут про ваш очередной выход в купальнике на пляже. Как относитесь ко вниманию со стороны журналистов?

— Спокойно. Я уже привыкла к тому, что меня обсуждают. Причем купальники я всегда выбираю скромные. Почему это вызывает такое внимание? Не знаю. И ведь такие заголовки интересные сочиняют. Я уже давно говорила, что некоторым журналистам надо уходить в юмор — такой талант пропадает!

А вот про себя и свою форму я и так знаю — когда хорошо выгляжу, когда чуть расслабилась и надо вернуться к тренировкам. Меня сложно обидеть каким-то громким заголовком.

— А недавно вы признались, что поправились на 4 кг. Как относитесь к изменениям в фигуре?

— Мне сейчас комфортно в таком весе. Будут силы, желание — похудею. Но сейчас мне и так хорошо.

— В каких проектах вы сейчас заняты?

— Летом у меня перерыв в съемках на ТВ, но не значит, что перерыв в работе. Гастроли никто не отменял с теми же самыми «Уральскими пельменями» — они были в июле, будут в августе, позже я улетаю на гастроли спектакля «Ни дать ни зять» — год мы его играем, возим по стране. Скучать не приходится, уже в сентябре мы приступим к съемкам нового сезона «Уральских пельменей». Кроме этого, я активно продвигаю свой бренд уходовой косметики для волос, который так и называется — Ilana.