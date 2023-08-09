«Я первой ввела моду на красивую обнаженку»: интервью с певицей Натальей Штурм

Накануне серьезной пластической операции Натальи Штурм «Газета.Ru» пообщалась с певицей и узнала, как она решилась на изменения во внешности в 57 лет, а также расспросила ее о творчестве, женихе и общении с внуками.

— Наталья, в скором времени вы ляжете в больницу, где вам сделают пластическую операцию. Можете рассказать, что это будет за процедура? Сразу решились на пластику?

— Мое правило — не думать о том, что пугает или доставляет негативные эмоции. К пластике я подготовила себя четко: «Надо и все!». Поклонники пишут: «Наталья, ну зачем? У вас и так все хорошо!». Друзья мои, тело все равно, как машина после аварии — всегда есть, что чинить. Вы не видите, но я-то вижу! Есть клиника и хирург, которого я знаю и которому доверяю. А дальше, как кривая вывезет. Заранее говорить об операциях не вижу смысла, скоро, очень скоро, все сами увидите.

Перед операцией мне назначили огромное количество анализов. Честно говоря, в какой-то момент я взвыла и хотела отказаться от этой идеи. Именно из-за анализов и дотошности врачей. Несколько раз сдавала кровь. А я это дело не люблю, каждый раз в обморок падаю, у меня низкое давление. А когда вот такая погода жаркая, как в эти дни, я метеозависимый человек, у меня было давление 75 на 56. Живут, оказывается, люди с таким давлением, я одна из них. Последний анализ остался — и на этом все, дальше операция.

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— Самая обсуждаемая тема сейчас в сфере пластической хирургии — скандал между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой. Как относитесь к этому конфликту?

— Я узнала о пластическом хирурге Тимуре Хайдарове, только когда в СМИ стали писать про этот скандал. Думаю, если бы все было хорошо, вряд ли бы девочки стали обвинять врача. Во всяком случае, цель этого скандала достигнута: если бы на свете перевелись все пластические хирурги, я бы к Хайдарову никогда не пошла. Даже если он в итоге выбелит свою профессиональную репутацию — осадочек останется.

— Вы часто демонстрируете в соцсетях фигуру. Недоброжелатели критикуют вас за чрезмерно откровенные снимки. А как к фотографиям относятся ваши близкие?

— Скажу, что я первой ввела моду на красивую обнаженку. Это было еще в 1994 году, когда я снялась голой на обложку своего альбома «Школьный роман». Потом были съемки для Playboy, «Спид-инфо» и для других популярных в то время изданий. С тех пор, без преувеличения, все снялись голыми! Даже те, у кого нет природных данных, пытаются соревноваться. Моя фигура совершенна — и будет еще совершеннее. Поклонники моего тела, ждите скоро новых красивых фото!

Что касается близких, дочь меня поощряет, а мама к таким вещам относится с юмором, как умный человек. Моей маме главное, чтобы я книги писала и пела. Мои обнаженки ей не интересны. И вообще меня никто не критикует. Иногда напишут какую-нить гадость в директ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — а я, хоп, и отвечаю, без злости, чисто из интереса: «Что вам не нравится?». И этот человек, как правило, из хейтера превращается в моего поклонника.

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— Прибавилось ли у вас странных и, скажем, не очень адекватных поклонников из-за ваших откровенных фото? Что они вам пишут?

— Да, поклонников значительно прибавилось. Мне даже женщины шлют в личку обнаженные фото, чтобы я заценила. А уж мужчины-то подавно. Очень много сообщений и контактов. Неадекватных нет, потому что я такие сообщения называю «фантазиями».

— Сейчас бы вы приняли участие в съемке для какого-нибудь мужского журнала?

— С удовольствием приму участие в съемке с талантливым фотографом. Только чур без приставаний, ведь это работа!

— Как поддерживаете себя в форме?

— Я занимаюсь фитнесом уже 30 лет. Важно, чтобы мышцы работали. На спорт быстро подсаживаешься, слезть потом невозможно — и это очень хорошо. Единственная зависимость, которая у меня есть — зависимость от фитнеса. И еще метеозависимость (смеется). Но это из неприятных.

Я хожу в фитнес-клуб минимум два раза в неделю, занимаюсь обычно на тренажерах. Даже если у меня нет доступа к залу, когда улетаю на море, например, я все равно отжимаюсь, делаю упражнения для рук, ягодиц.

Про питание — я ем только овощи и фрукты. Не ем мучное, сладкое, не пью газированные напитки, пью соки, травяные чаи.

— В соцсетях вы часто публикуете снимки с внуками. Какая вы бабушка? Как любите проводить время с мальчиками? Часто ли балуете их?

— Внуки называют меня «Татой». Я провожу время в основном с Даниэлем (у Натальи Штурм двое внуков — 4-летний Даниэль и 2-летний Николоз. — Прим. «Газеты.Ru»). Он близок мне по духу, характеру: очень тонкий, восприимчивый, творческий. Даниэль занимается танцами, иностранными языками. Я стараюсь дать ему тот максимум, который может получать ребенок в четыре года. Я с ним много разговариваю, постоянно читаю — знаю наизусть практически всю детскую классику: Чуковского, Маршака, Драгунского. Хорошо, что мама в свое время воспитала меня читающим человеком, поэтому у меня в голове огромное количество книг.

close 100% Наталья Штурм с дочерью и внуками nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Данечку вижу каждую неделю — он по несколько дней у меня, пока не устаю, а я устаю, потому что дети постоянно требуют внимания, а я не могу постоянно быть общительной. Я интроверт — мне комфортнее с собой наедине, а с ребенком постоянное движение. Нам хорошо с внуком день-два — максимум. Однажды Лена (Елена — дочь Натальи Штурм от брака с Сергеем Деевым — Прим. «Газеты. Ru») оставила мне его на три дня, и я уже с ума сходила (смеется). Сразу вспомнился анекдот: «Ура, мама приехала!». Бежали бабушка и дедушка, опережая внуков».

Мы часто общаемся с Даней по телефону: у него уже есть смартфон, но я не разрешаю ему долго сидеть в нем, чтобы он не портил осанку и зрение. В таком возрасте нельзя разрешать пользоваться гаджетами больше, чем полчаса в день.

— Даете ли наставления дочери о воспитании?

— Никогда не учу Лену, как она должна воспитывать своих детей. Я знаю, что они у нее воспитаны хорошо — это главное, а каким образом она этого достигает, неважно. Главное, чтобы внуки были чистыми, сытыми и послушными.

— В ноябре 2022 года вы заявляли, что выходите замуж. Когда состоится свадьба?

— Да, я невеста. Правда я Альберта (Альберт — жених Натальи Штурм. Прим. «Газеты.Ru») давно называю мужем. Как он меня называет, я не знаю. Он — человек научного склада, учитель, у него какие-то проекты, планы, в которые я не вмешиваюсь. Мне нравится его характер, меня все устраивает.

По поводу свадьбы…Я дважды была замужем, мне не надо никому ничего доказывать. Когда захочется, тогда и сделаем. Я по этому поводу не переживаю. Дважды в моей жизни было так, что после официальной свадьбы отношения начинали разрушаться. Так зачем? Отвечу в своем стиле — понадобится кредит, конечно, распишемся (смеется).