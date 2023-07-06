«Подозреваю, что невестка родила ребенка не от моего сына»

Россиянка на условиях анонимности поделилась с «Газетой.Ru» историей о недоверии к невестке. Женщина сомневается, что жена младшего сына родила ребенка от него.

Незнакомка в обтягивающем

Впервые я увидела Лену на дне рождения старшего сына Володи (ему исполнялось 30 лет) – она пришла к нам с Димой, который с детства жил с нами по соседству.

Для меня девушка выглядела весьма необычно – короткая стрижка «под мальчика», пирсинг в носу, ярко накрашенные глаза и широкий рот с красивыми белыми зубами. И такие обтягивающие джинсы – я переживала, что они вот-вот лопнут.

Внешность – вызывающая, но вела себя Лена по-хитрому скромно – улыбалась и в основном молчала.

Я заметила, что младший сын Коля не сводит с незнакомки глаз.

История Лены

С матерью Димы, Татьяной, мы работаем в соседних отделах магазина, поэтому история девушки стала известна мне достаточно быстро.

Лена из Калужской области уезжала учиться в Москву, а после института решила остаться там и найти работу. Химиком она не смогла устроиться, зато ее взяли в какой-то элитный салон красоты, хорошо там зарабатывала. Потом познакомилась с женатым мужчиной, который помогал ей материально, но потом у них начались какие-то проблемы, и Лена вернулась, но не в свой маленький город, а в Калугу.

Таня рассказала мне, что ее сын «спасал девушку от депрессии», поэтому привел ее познакомиться в свою компанию. Были ли интимные отношения у Лены с Димой, мы не знаем. Но лично мне кажется, что были, потому что у девушек, которые заводят отношения с женатыми, отсутствуют моральные принципы.

Неудачная влюбленность

Моему младшему сыну Коле на тот момент было 20 лет. Отличник в институте, регулярно ходил в спортзал – от девушек не было отбоя. Когда он мне с блеском в глазах сказал: «Помнишь Лену? Мы с ней в кино!», я поняла, что мальчик влюбился.

Оказалось, что Лене 25 лет. Конечно, я не в восторге, что сын выбрал девушку с непонятным прошлым. Но я подавила в себе недовольство и старалась быть дружелюбной и гостеприимной.

Через месяц Лена практически уже жила у нас. О свадьбе речи не шло, так как сын еще не закончил учебу, и это радовало.

Регулярные отъезды

Что касается продуктов в доме, то эта статья расходов полностью была на мне. Так же, как и все остальные бытовые расходы.

У Лены были сбережения, которые она тратила исключительно на одежду, ногти, ресницы и прочее. Собиралась открыть здесь свой салон красоты, но говорила, что пока нужно обдумать все детали.

Через пару месяцев девушка объявила, что ей нужно съездить в Москву. Сказала, что зовут подруги, а еще нужно посоветоваться с коллегами относительно ее будущего бизнеса здесь. Да, конечно, дело хорошее – никто не против. И Коля хотел поехать с ней, но Лена нашла какие-то отговорки, чтобы съездить одной.

С тех пор Лена стала регулярно ездить в Москву. Иногда на целую неделю, иногда на выходные… Я пыталась поговорить с Колей, но он отмахивался: в следующий раз вместе поедем. Но следующего раза все никак не было – девушка моталась туда-сюда одна.

Лена привозила гель-лаки, наборы для маникюра, пыталась работать на дому мастером. Но я знаю, что другие девочки, которые делают маникюр, никуда не ездят за косметикой, а заказывают ее службами доставки. Во-первых, время тратить на поездки не надо, во-вторых, деньги на билеты не уходят.

Меня не покидали мысли: может, она до сих пор встречается с тем женатым мужчиной?

Беременность

Спустя семь месяцев Лена забеременела. Об этом я узнала далеко не сразу – невеста Коли просила его не рассказывать мне об этом. И это при этом, что они жили у меня в доме!

Мало того, Лена собиралась идти на аборт, но Коля уговорил ее этого не делать. Однажды вечером за стеной я услышала отрывки фраз (ребята общались на повышенных тонах), склеила их воедино и беспардонно вошла к ним в комнату, хотя всегда стучусь.

Мой вопрос «Лена, ты это от Коли собираешься аборт делать?» заставил ее врасплох. Она что-то пыталась сказать про то, что они пока неуверенно стоят на ногах и про то, что плохо, когда родители еще слишком молоды.

Я пыталась разрядить обстановку: «Ну ты у нас не такая уж и молодая! Может, и пора?»

А потом задала вопрос в лоб: «Ребенок от Коли?»

Заметила, как Лена нервно сглотнула слюну, но потом начала убеждать, что у нее никого, кроме Коли, нет.

Было решено рожать.

Интересная деталь – во время беременности неожиданно объявилась мать Лены, которая раньше с нами общаться не спешила. Она живет в небольшом городе нашей области и хотела увезти дочь рожать к себе, но мы настояли, чтобы она осталась у нас.

Внук

Всю беременность мы поддерживали Лену всей семьей. Старший сын Володя вместе с женой хорошо помогли вещами для новорожденного, которые остались от старшего внука Андрюши.

Свадьбу решили сыграть через время, а вот ребенка Коля записал на себя сразу же.

Когда я увидела маленького Ванечку, ко мне вернулся тот же вопрос: «А это точно мой внук?». Но потом успокоила себя тем, что со временем он станет на нас похож.

Недавно Ване исполнилось шесть месяцев, я привязалась к малышу, но все же подозреваю, что невестка родила его от другого мужчины. Разрез глаз точно не наш. Да если бы у матери был хоть немного похожий! Но нет. Ни губы, ни нос, ни подбородок – ничего нет нашего. С первым внуком Андрюшей такого не было – я еще шутила, что как будто Володю побрили и в кроватку положили.

ДНК

Тест ДНК на отцовство – дорогая для нас процедура, но я готова найти деньги. Однажды я призналась в этом Коле, на что он мне ответил: «Лена не простит такого».

Я предложила сыну сделать анализ в тайне от Лены. И тут сын меня огорошил: «Ну, а если не мой, что делать?»

Вообще я рассчитывала на то, что Коля такого варианта даже не рассматривает, что будет спорить до последнего. И я не знала, как ответить на этот вопрос. Ребенка мы уже любим, поэтому не знаем, как поступим, если самое страшное подтвердится. Отказываться даже от неродного внука мне не хотелось бы. Но правду знать тоже полезно.