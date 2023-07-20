«Стыд!», «Не позорься!»: россиянка рассказала, чем оборачивается осуждение кормящих матерей

Читательница «Газеты.Ru» анонимно рассказала, как столкнулась с критикой при кормлении сына грудью в общественных местах, но не перестала этого делать, несмотря на замечания и косые взгляды.

Социально активная мать

До того, как сама стала матерью, я плохо представляла, как живут семьи с младенцами. В нашем окружении никогда не было друзей с маленькими детьми. А если и были, то в первые годы своего родительства они как будто выпадали из социальной жизни: переставали приходить на тусовки, почти не вели соцсети, редко отвечали на сообщения в мессенджерах. Складывалось ощущение, что минимум на 12 месяцев они запирались в темнице и никуда оттуда не выходили (в общем-то это не так далеко от правды, как я сейчас понимаю).

Мне так не хотелось, поэтому я с самого начала беременности решила, что не буду прерывать активную социальную жизнь. Считаю, что у меня это неплохо получалось и получается до сих пор.

Ходить на работу в офис я закончила за неделю до родов. Потом был месячный перерыв в моей активности. По настоянию акушерки после родов я буквально только и делала, что лежала, ела, кормила сына, вставала в туалет и в душ. Первые две недели со мной был муж, вторые — мама. Акушерка сказала, что такой отдых необходим женскому организму, чтобы быстрее восстановиться.

Так и вышло. Через месяц я почувствовала себя новым человеком, ничего не болело, нигде не тянуло. Я освоила слинг и мы с малышом отправились на первую продолжительную прогулку в центр города. Ребенка я кормила по требованию — то есть прикладывала к груди, как только он изъявлял желание.

Если честно, я никогда раньше не задумывалась о том, как именно едят младенцы. Казалось, что это такая нормальная практика для всех людей — поесть.

Стыд и позор матери

Выяснилось, что маленький ребенок, сосущий материнскую грудь, способен вызывать шквал возмущения. Даже не представляла, что такое возможно.

У меня не было проблем с кормлением. Можно сказать, повезло: молоко пришло сразу, его было много, сын нормально захватывал грудь. Так что через месяц после родов я могла спокойно кормить его где угодно, не испытывая дискомфорта. И ребенок наедался.

Купила специальную одежду — футболки с разрезом на груди, пеленку для кормления, специальный фартук — все более, чем прилично. Рассчитывала на понимание окружающих в таком естественном процессе, но его не было.

В первую же неделю во время кормления сына грудью в парке (помню, это было в мае) несколько прохожих осуждающе на меня посмотрели. Дальше — больше. «Стыд какой», «Не позорься», «Чего бидоны вывалила», «Дойки достала», — это лишь пара «ласковых» характеристик, которые я услышала в первые несколько месяцев материнства. Одна пожилая женщина несколько дней внимательно следила за нами в парке, а потом выговорила мне, что кормить ребенка немытой грудью негигиенично.

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Страх перед осуждением окружающих

Осенью я начала кормить сына в кафе, так как на улице похолодало. Часть персонала и посетителей (большой им поклон) относились с пониманием, когда ребенок начинал плакать и я давала ему грудь. Но в то же время встречалось и другое отношение. Мне говорили, что вид груди портит гостям аппетит (никакой груди видно не было, я всегда кормила, накрыв ребенка пеленкой), что у них не принято так вести себя. В итоге мне приходилось уходить в туалет или вовсе покидать теплое помещение в поисках нового места, чтобы сын просто-напросто мог поесть.

Обиднее всего, что замечания чаще всего делали женщины, которые, возможно, и сами были мамами или будут ими. Откуда в людях столько осуждения и злости, мне не понять. Вместо того, чтобы протянуть такой же матери руку помощи, посочувствовать (про умилиться я вообще молчу), от женщин был один негатив.

Когда я начала делиться своими переживаниями со знакомыми, которые выпадали из нормальной жизни в первые годы после родов, то с удивлением узнала, что страх перед осуждением публичного кормления грудью был одной из причин, по которой женщины отказывали себе в прогулках, походах в кафе, музеи и т.д.

Кто-то попробовал кормить так же, как я, на улице и очень сильно обжегся и решил, что нервы дороже, а кто-то даже не пытался. Во втором случае женщины или докармливали ребенка на улице смесью, или «гуляли» с детьми в коляске на балконе.

Считаю, что это дикость, когда женщины в XXI веке сталкиваются с настолько негативной реакцией на самый естественный процесс кормления ребенка. Смешно, но эти же люди находят сексуальным глубокое декольте или отсутствие у женщины бюстгальтера, но «переварить» кормящую ребенка мать они не в состоянии. Они как коршуны набрасываются, как будто мать, кормящая младенца на улице, – вселенское зло.