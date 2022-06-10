«Если еще и сиськи страшные, растянутые, то меня может стошнить»: 10 мужчин о публичном кормлении грудью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует начинать использовать исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка и кормить младенцев грудью по требованию. Но при этом публичное грудное вскармливание регулярно становится темой для дебатов. «Газета.ru» поговорила с мужчинами и психологом о кормлении грудью на людях.

Дмитрий, 45 лет (Россия)

Нашему сыну восемь, родился он в США, но живем мы с семьей в России. До сих пор с трепетом вспоминаю, как жена кормила – я неоднократно наблюдал за этим процессом и чувствовал… благость, наверное? Это невероятно красиво!

Учитывая всю интимность процесса, как мужу и отцу, мне не слишком хотелось, чтобы за этим наблюдал кто-то еще.

При всем при этом я прекрасно осознаю, что кормление – это еще и конкретно важная вещь, необходимая ребенку, если хотите, для выживания. Поэтому я напоминал себе, что это всего лишь еда и это очень удобно – а я могу и потерпеть. Условно: если мужик захочет есть, он возьмет и заточит гамбургер. То же и с мужиком, которому 2, 3, 8 месяцев – в чем разница?!

Кент, 47 лет (Австралия)

У нас в Австралии можно не только кормить грудью, но и загорать топлесс и ходить по улице так, как заблагорассудится. А что тут такого? Я же могу пройти до супермаркета в шортах и босиком, почему моя подруга не может сделать то же самое, только с ребенком на руках?

Это очень удобно, на самом деле (ну, мне так кажется).

Малыш проголодался — взял, да и поел. Ничего не надо греть. А как к этому отнесутся окружающие… Ну я не знаю, что они, женской груди не видели? Да не на что там так уж особенно смотреть. Вид ребенка с бананом или печенькой никого не возмущает? Чудесно. Вот и грудь пусть себе сосет, когда ему хочется.

Иван, 24 года (Россия)

Я считаю, что кормить грудью в общественных местах – это, в первую очередь, не очень гигиенично. Подумайте только – женщина полдня ходила где-либо, в лифчике, пыль, пот. И если она не приняла душ с гелем или мылом и дала ребенку грудь, то малыш получает молоко вперемешку с бактериями. А если женщина пошла в туалет, чтобы помыть грудь, то может и ребенка там покормить, а не делать это все на людях.

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Ян, 49 лет (Польша)

Я работаю врачом-реаниматологом и каждый день я вижу людей в разной степени обнаженности. Поэтому меня довольно сложно смутить видом женщины, которая кормит грудью.

Я считаю, что публичное кормление должно быть нормой — пусть женщина сама выбирает, нравится ей это или нет (некоторые и сами ведь хотят спрятаться, как, например, прячут лица детей за смайликами в соцсетях). А если кому не нравится — ну пусть не смотрят, это не сложно ведь.

Никита, 33 года (Россия)

Скажу честно – мне неприятно, когда чужая незнакомая женщина на улице или в кафе достает свою грудь и считает это нормальным. Терпеть не могу, когда такое попадается на глаза, считаю это неприличным.

Почему я должен смотреть на груди чужих женщин, тем более часто, извините, не самые упругие и красивые.

Да и вообще что процесс кормления лишает грудь сексуальности. Как можно хотеть то, что кто-то ест? Если уж нет другого выхода, можно прикрыться пеленкой!

Марчелло, 63 года (Италия)

Я немолодой человек, я видел разное отношение к женщине, которая кормит грудью. В моей родной Италии это никогда не было проблемой, а вот в Словакии, где мы очень долго жили с моей женой, как-то не приветствовалось делать это открыто, напоказ.

Но послушайте, это же какой-то бред!

Я верующий человек — и когда я прихожу в церковь, я вижу изображение Мадонны, которая кормит грудью.

Никому не придет в голову ее осуждать — и любая мама, которая выбрала кормить грудью, достойна восхищения и преклонения. Пожалуйста, оставьте мам в покое. Пусть они сами решают, как им удобнее.

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Максим, 56 лет (Россия)

Публичное кормление грудью у меня не вызывает совершенно никаких эмоций – ну кормит женщина и кормит. Главное, чтобы эта кормящая мать не стала наезжать на меня по какой-то надуманной причине: например, ей покажется, что я на нее «пялюсь» или осуждаю, если я вдруг случайно гляну в ее сторону.

Михал, 54 года (Польша)

Лично у меня нет никаких проблем с публичным кормлением ребенка. Но сейчас я живу в мусульманской стране, так что тут все же приходится уводить жену в сторону, накрывать платком или майкой, если она захочет покормить грудью дочку.

Всегда есть необходимость соответствовать законам социума, хотим мы того или нет. Хорошо бы, конечно, раз и навсегда решить вопрос свободы воли и выбора (в том числе того, который касается возможности кормить грудью открыто) на международном, планетарном уровне. Но, боюсь, в ближайшие 200 лет это невозможно.

Евгений, 46 лет (Россия)

Отношусь нормально, если женщина отворачивается и прикрывается. Например, много раз видел за границей, как матери кормят грудью свои детей в разных публичных местах, но там это никто не делает напоказ, поэтому выглядит вполне естественно.

А вот когда какая-нибудь «яжемать» начинает демонстративно оголять грудь, провоцировать на лишние разговоры – мол, смотрите, имею право кормить везде, где хочу – очень раздражает. А если у нее еще и сиськи какие-нибудь страшные, растянутые, и все это происходит у всех на виду в кафе, то меня может стошнить.

Георгий, 29 лет (Россия)

Кормящая мама – это прекрасно. Вызывает позитивный такой смешанный интерес: любопытно посмотреть, но неприлично подглядывать. Правда, думаю, если бы наблюдал такое часто, то каких-то эмоций ярких не возникло бы. А в целом – пусть кормят, где хотят, не вижу в этом проблемы.

Негатив исходит от мужчин, которые в своем сексуальном развитии находятся на уровне 5-12 лет

По мнению детского психолога Катерины Деминой, публичное кормление грудью действительно может вызывать у окружающих яркие эмоции. «Думаю, больше всего людей триггерит интимность процесса и его некая схожесть с сексуальным актом – то же слияние, соединение, плюс звуки, текущее молоко.

Если для человека секс представляет собой некую проблему, если он не перешел на определенный уровень сексуальной зрелости (к сожалению, таких людей большинство), этот процесс будет вызывать телесное возбуждение. Есть и другой момент – на животном уровне младенец является конкурентом за женское внимание. Так что самый яркий негатив исходит от мужчин, которые в своем сексуальном развитии находятся на уровне 5-12 лет.

Пять лет – раздражение в адрес потенциального конкурента, который отнимает любовь и внимание, в 12 лет – источник ненужного и неуместного возбуждения. Мужчин психологически и сексуально зрелых это не трогает», – объяснила психолог.

Катерина Демина рассказала, что в патриархальном обществе в целом принято возлагать ответственность за мужское возбуждение на женщин, чуть ли не со старших классов школы: девушки не должны носить короткие юбки, облегающую одежду, чтобы «не провоцировать», «не вызывать ненужных мыслей».

Если же говорить о негативных высказываниях вроде «выставила свою отвисшую грудь» и «смотреть неприятно», то у них тоже есть патриархальные корни, объяснила психолог.

«Такие высказывания – это способ диктовать, как должна выглядеть женщина, если ей важно мнение мужчины, если она хочет ему нравиться. Если же она «позволяет себе» не быть красивой, подтянутой, с упругой грудью и гладкой кожей, она тем самым отрицает мужскую значимость», – рассказала эксперт.

По мнению Катерины Деминой, желание женщин кормить демонстративно и не прикрываясь – это своего рода протест, борьба за то, чтобы отстоять право на свое тело и сексуальность. В этом случае публичное вскармливание превращается в некий акт неповиновения и может говорить о какой-то психологической травме, перенесенной в прошлом.