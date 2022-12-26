«Теряла по 500 граммов из-за стресса»: звезды, которые родили в этом году и быстро вернули форму

Одни звезды, говоря о своей идеальной фигуре, ссылаются на генетику, другие объясняют изменения спортом и питанием. «Газета.Ru» вспоминает, кто из знаменитостей стал мамой в 2022 году и похудел спустя несколько недель или месяцев после рождения ребенка. А кандидат психологических наук Елена Мильто и гештальт-терапевт Марина Ионычева рассказывают, безопасно ли прибегать скоростным методам похудения.

close 100% malahovajenya/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Женя Малахова стала мамой в феврале 2022 года. Она родила сына Федора от супруга Андрея Тарасова. Экс-участница группы Reflex замужем с 2020 года.

Артистка несколько лет мечтала о ребенке, об этом она рассказала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом Малахова призналась, что на момент планирования беременности не отказалась от алкоголя и курения.

«Не скрою, я долго к этому шла. Мне казалось, бесконечно, но, как показала практика, сегодня каждая четвертая пара страдает от проблем с зачатием. Вокруг меня много примеров, когда пары жили по пять лет — и у них ничего не выходило… Это был, безусловно, сложный путь. После неудавшихся попыток я уже перестала готовиться, надоело расстраиваться и жить какими-то надеждами.

Сработал самый главный совет «просто отпусти и не думай». Я сопротивлялась: «Вам легко говорить!». Но все равно задумывалась, а вдруг? Как бы не навредить? Алкоголь я все же решила из своей жизни не убирать и иногда покуривала», — рассказала знаменитость.

Спустя семь месяцев после родов Женя Малахова отправилась вместе с мужем и сыном в путешествие по Италии. Она опубликовала снимки из поездки, показав, как выглядит ее фигура в купальнике.

«Пожалуй, начну рабочую неделю так», — подписала фото артистка.

В 2019 году Женя Малахова рассказала в интервью изданию «7 Дней», что у нее быстрый обмен веществ, поэтому ей удается быстро сбросить лишние килограммы.

«Да, у меня активный обмен веществ, могу похудеть и поправиться буквально за несколько дней. Пока организм легко с этим справляется. Я вообще придерживаюсь интуитивного питания: ем, что хочу и когда хочу, но все, естественно, в умеренных количествах», — призналась Малахова.

Кроме этого, певица тренируется не менее двух раз в неделю. Она уже больше десяти лет занимается боксом с тренером и йогой.

«Для меня отсутствие спорта в жизни — трагедия. И если многие люди заставляют себя идти в фитнес-центр, то я, наоборот, бегу в зал», — рассказывала Малахова журналистам «7 дней».

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С 2018 года телеведущая Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. В декабре 2018 года они стали родителями сына Михаила. В июле 2022 года у супругов родился второй сын Мирослав.

Во время первой беременности Регина Тодоренко набрала 20 кг. Когда телеведущая вернулась из роддома, она весила 67 кг. Через три месяца знаменитость похудела до 60 кг, а еще через несколько — до 53 кг.

Тогда телеведущая признавалась в социальных сетях, что привела себя в форму благодаря сбалансированному питанию.

«Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой», — объясняла Регина Тодоренко.

Во время второй беременности Регина Тодоренко набрала 10 кг. После родов она быстро вернулась к работе — в том числе стала участвовать в проекте «Ледниковый период». Знаменитость признавалась, что проект помог ей похудеть. Она продемонстрировала свою фигуру в личном блоге.

«За время съемок проекта «Ледниковый период» я сильно похудела. И за каждый прокат, генеральный прогон теряла по 500 граммов — сильный стресс, я нервничала и волновалась», — рассказала Регина Тодоренко изданию Teleprogramma.

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В июне 2019 года звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонаса. В июле 2020 года у знаменитостей родилась дочь. В июле 2022 года супруги стали родителями во второй раз.

Спустя три месяца после родов Софи Тернер появилась на светском мероприятии. Актриса приехала на премию Glamour Women of the Year Awards. Знаменитость вышла на красную дорожку в облегающем мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру.

В 2016 году актриса познакомилась с тренером Джеймсом Фармером. С тех пор она сотрудничает с ним. В одном из интервью Фармер рассказывал о диете своей подопечной.

«Когда я впервые встретил Софи, она не завтракала, что является распространенной ошибкой. Также она не ела здоровую пищу. Так что я позаботился о том, чтобы в ее рационе было много белка и полезных жиров, а также овощей, таких как шпинат и цветная капуста», — приводят слова тренера US Magazine.

Джеймс Фармер признавался, что Софи Тернер ведет активный образ жизни и любит велосипедные прогулки вместе с мужем Джо Джонасом. Также она предпочитает тренировки с различным весом.

close 100% Global Look Press/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2012 году актер Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. Актер и его супруга — многодетные родители, с 2013 по 2021 год у них родились шестеро детей: Кармен Габриель (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджело Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018), Эдуардо Пау Лукас (2020) и Мария Люсия Виктория (2021, появилась на свет благодаря суррогатной матери).

В сентябре 2022 года Хилария стала мамой в седьмой раз. Она родила дочь Иларию. Спустя неделю после родов Хилария вернулась к тренировкам по йоге. Знаменитость рассказала об этом в Instagram.

«Я начала послеродовое восстановление, выполняю упражнения для укрепления тазового дна. Медленно и уверенно», — написала Хилария.

В 2018 году Хилария призналась, что страдала расстройством пищевого поведения, об этом сообщает People. Ей удалось побороть недуг только благодаря тому, что она обратилась к йоге.

«Я обратилась к йоге, здоровью и хорошему самочувствию, чтобы исцелить свое тело и разум. Я вспоминаю себя прежней и то, как сильно я боролась с набором веса во время беременности. Я так счастлива, что теперь могу быть сильной и счастливой мамой, полностью принимающей свое тело», — рассказала Хилария.

В декабре 2022 года жена Алека Болдуина сообщила в Instagram, что вернулась к тренерству. Она опубликовала видеоролик и написала, что возвращается к преподаванию.

«Я волнуюсь из-за моего первого урока в студии! Тренируюсь сейчас, чтобы быть готовой к вам, ребята», — написала Хилария.

close 100% ashleygreene/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда фильма «Сумерки» Эшли Грин вышла замуж в июле 2018 года за актера Пола Коури. В марте 2022 года супруги рассказали в соцсетях о том, что ждут ребенка. В сентябре 2022 года Эшли Грин родила девочку, которую назвали Кингсли Рэйнн.

Спустя 10 дней после родов Эшли Грин опубликовала снимок в Instagram и рассказала о том, что надела джинсы, которые носила до беременности.

«Снова в обычных джинсах. Очень захватывающие новости», — написала знаменитость.

В 2020 году актриса рассказывала о своем меню. Она признавалась, что ее рацион состоит из рыбы, курицы и овощей.

«Эти продукты заряжают меня энергией для тренировок», — цитируют знаменитость журналисты People.

Актриса также занимается спортом, она предпочитает тренироваться по утрам.

«Я заметила, что когда занимаюсь спортом по утрам, у меня более продуктивный день», — приводят слова звезды журналисты People.

Валерия Ивлева

close 100% valeriya__ivleva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шеф-повар Константин Ивлев женился во второй раз в феврале 2021 года на своей возлюбленной Валерии Куденковой. В апреле 2022 года Валерия впервые стала мамой — она родила дочь Нику.

В августе 2022 года Валерия опубликовала видео в Instagram и показала, как выглядит ее фигура спустя четыре месяца после родов.

«Все возможно, если захотеть», — написала она под публикацией.

По словам Валерии, во время беременности она ни в чем себе не отказывала.

«Перед родами у меня вес был 59,60. Рожать я шла с 76. Из роддома выписалась с 69. А сейчас вешу 66», — признавалась жена Константина Ивлева в соцсетях.

Валерия Куденкова рассказывала в Instagram, что ей удалось похудеть с помощью правильного питания и спорта.

Стоит ли худеть, как звезды

Как показывают различные исследования, женский организм набирает дополнительные килограммы, чтобы тело могло справится с беременностью, родами и последующим вскармливанием ребенка, говорит кандидат психологических наук и автор Telegram-канала «Матушка Лень» Елена Мильто.

Эксперт отмечает, что за беременность организм мамы набирает столько, сколько ему нужно. После родов для того, чтобы похудеть, нужно время. Мильто подчеркивает, чтобы избавиться от лишних килограммов необходимо не менее чем за девять месяцев.

«Врачи называют еще одну значимую цифру, которую молодые мамы в погоне за идеальной фигурой «как до родов» игнорируют: шесть недель организм вообще лучше не трогать и дать возможность прийти в себя. Изменившееся все (физиология, психологическое состояние, социальное отражение, повышенная нагрузка) должно спокойно встроиться в вашу жизнь», — рассказывает психолог.

Елена Мильто объясняет, что спустя полтора месяца можно очень чутко, размеренно и без сопротивления привносить в ритм нового существования и спорт, и питание, и дополнительные эмоции.

«И тут вспомним родившую в этому году Эшли Грин, которая с гордостью показала миру, что влезла в дородовые джинсы на десятый день после родов», — приводит пример эксперт.

Психолог рассказывает, почему не стоит равняться на звезд, когда дело касается похудения. Она просит обратить внимание на различия в физиологическом и психологическом состоянии.

«Это нужно учитывать в стремлении «она вон какая и я должна так». Например, у Жени Малаховой, по ее словам, суперактивный обмен веществ. А у вас?» — указывает Мильто.

Она объясняет, что выносливость организма перенастраивается за год, изменяясь на 360 градусов.

«Организм «не отдает» лишний вес мамы, если она кормит полноценно грудью. Гормоны лактации «говорят», мол, организму мамы он нужен, ей нового человека кормить нужно. И придерживает килограммы примерно месяцев шесть. Многие ли звезды кормят хотя бы полгода сами? Мы почти не знаем таких примеров», — поясняет эксперт.

При этом Елена Мильто говорит, что на звезд можно равняться в стремлении иметь идеальное тело, если помнить, что картинка в соцсетях и журналах не всегда истинна: «У звезд есть помощники. Знаменитости многое делегируют (и даже кормление), выделяя время на себя. Кроме этого, звезду сопровождают в похудении команда диетологов, тренеров, психологов (как в случае с Софи Тернер) и, в конце концов, артисты своим телом зарабатывают на жизнь и вкладывают ресурсы, чтобы все это иметь».

Диеты и послеродовая депрессия

Гештальт-терапевт Марина Ионычева объясняет, что многие мамы в первые годы материнства страдают от послеродовой депрессии.

«Она усугубляется вот таким непрямым давлением в СМИ про то, что ты должна быть красивой, худой, бодрой, а еще успевать ухаживать за младенцем, не забыть поесть, поспать, сходить в душ и развлечь мужа после работы», — рассказывает психолог.

Ионычева уточняет, что восстановление после родов зависит от образа жизни до беременности: «Понятно, что женщина, имеющая привычку заниматься фитнесом или йогой, быстрее войдет в спортивную рутину. Но если до беременности спорт не был регулярной частью жизни, то не стоит фантазировать, что сейчас надо только чуть-чуть напрячься и все получится».

Эксперт рассказывает, что изнуряющие занятия спортом и диета — последнее, что нужно молодой маме. Вне зависимости от того, использует ли мама грудное или искусственное вскармливание, ей необходим полноценный рацион, богатый белками, жирами и углеводами.

«Если молодая мама, следуя примеру публичных людей, попытается делать все и сразу, повышается риск развития послеродовой депрессии. Если не добирать нужное количество калорий в течение дня, организм отреагирует снижением активности, повышением раздражительности, усталостью и апатией», — говорит автор Telegram-канала «Завершай гештальт».

По словам Марины Ионычевой, диеты и резкое изменение режима физической нагрузки будут стрессом для психики, а это в свою очередь влияет и на грудное вскармливание, и в целом на психологическое благополучие молодой матери.

«Может быть перекос и в другую сторону, когда стресс «заедается», и это тоже нарушение пищевого поведения, как и голодание», — говорит Ионычева.

При этом эксперт резюмирует, что если этот вопрос ухудшает качество жизни, если женщина недовольна своей внешностью, переживает давление стереотипов о том, что она «должна», или чувствует апатию или депрессивное состояние — лучше всего обратиться к психологу или психотерапевту.