Шахматы могут навредить детям. И вот почему

20 июля – Международный день шахмат. Многие семьи отправляют детей в шахматные секции для развития стратегического мышления и логики. «Газета.Ru» поговорила с родителями и специалистами о том, в каких случаях эта игра может повредить ребенку.

Не стоит отдавать на шахматы слишком маленьких детей

Тренер по шахматам, педагог и психолог детской шахматной школы «Яблоко Ньютона» Антонина Тер-Степонянц уверена, что ребенка точно не стоит насильно отдавать на шахматы.

«Расскажу историю ученика, с которым я сейчас работаю: взрослый, состоявшийся и успешный человек. Полгода назад он решил, что хочет научиться играть. На тренировке я обратила внимание на определенные проблемы с практикой, начала аккуратно выяснять, в чем дело.

Оказалось, что в детстве его буквально силой заставляли заниматься шахматами, принуждали к решению задачек – и в итоге выработали лишь яростное отторжение.

И вот только сейчас он снова вернулся к этому виду спорта!» – рассказывает тренер.

По ее мнению, не стоит отдавать на шахматы слишком маленьких детей.

«Я 17 лет вела шахматы в садиках, школах и детских центрах. Когда ко мне приводили четырехлетнего ребенка – продвижение всегда шло сложно. Да, как ходят фигуры, малышу объяснить можно, а вот конструкция «думать за противника» и другие подобные вещи появляются к шести-семи годам. Поэтому четырехлетний ребенок, который прозанимался у меня два года, и ребенок, который пришел ко мне в пять с половиной лет и занимался полгода, часто играют на одном уровне», – объясняет Тер-Степонянц.

Замена тренера и вариативность занятий

По ее словам, если у ребенка был интерес к шахматам, а потом он начал гаснуть, стоит попросить обратную связь у тренера, узнать, в чем может быть причина. Или сменить тренера, посмотреть, какой будет контакт с другим.

Бывает, что детям нравятся шахматы, но они боятся преподавателя, который повышает голос или оскорбляет.

«Важно понимать, что занятия шахматами бывают разными: групповыми и индивидуальными, офлайн и онлайн. И если не подходит один вид занятий, то это не значит, что не подходят шахматы в принципе. Причем занятия можно миксовать между собой. Считаю, что офлайн идеально дополняет онлайн, а индивидуальные занятия хорошо сочетаются с групповыми. И, повторюсь, главное – желание ребенка. У нас учились дети с аутизмом, с задержкой речевого развития, с другими диагнозами, ко всем можно найти подход», – считает Тер-Степонянц.

Почему занятия неэффективны?

Родители не всегда имеют успешный опыт приобщения детей к шахматам. Например, Алена Степанова из Архангельска вспоминает, что несколько раз пыталась отдать дочь Настю в шахматную секцию, чтобы развить у нее математическое мышление. Отец Насти – шахматист с разрядом, убежденный, что лучше этого вида спорта ничего нет.

Чтобы его не расстраивать, Настя ходила на секцию какое-то время, но потом родители заметили, что перед занятиями девочка стала жаловаться на недомогание: то голова болит, то живот, то поднимается температура. Они меняли секции, тренеров, но все зря.

В конце концов Настя призналась, что шахматы ей совсем не нравятся, а нравятся танцы.

Не получилось сделать из ребенка шахматиста и у Михаила Сергеева из Московской области. Сын Саша с удовольствием решал задачки, но когда дело доходило до игр с соперниками, у него начинались проблемы.

«У сына случались истерики на каждой второй игре. Если он выигрывал, то начинал язвить и говорить обидные вещи сопернику, если проигрывал – плакал, кричал, что никогда больше не придет на занятия».

В итоге и тренер, и психолог, с которым занимался Саша, предположили, что мальчику не подходят соревновательные форматы, — шахматы заменили английским и рисованием.

Нейропсихолог и психотерапевт Вячеслав Москвин уверен, что родителям при выборе секции шахмат важно учитывать интересы ребенка:

«Если ребенок не интересуется шахматами или не чувствует мотивации учиться и играть, то занятия могут быть неэффективными и скучными для него. Да, шахматы полезны для развития логики, стратегического мышления. Но при этом они не являются единственным методом для развития этих навыков».

«Шахматы предполагают давление и стресс»

По мнению клинического психолога, эксперта Фонда «Обнаженные сердца» Татьяны Морозовой, шахматы нельзя считать средством от всего.

«Есть несколько исследований, в которых ставился вопрос о влиянии игры в шахматы на показатели концентрации внимания и контроля эмоций при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Результаты показывают, что игра в шахматы может несколько улучшить показатели внимания и самоконтроля у детей и подростков. Но при этом игра в шахматы сама по себе не станет панацеей и не может подойти любому ребенку или подростку с СДВГ.

Однако если занятие шахматами мотивирует ребенка, то вероятность улучшения внимания и контроля эмоций будет значительно выше», – объяснила она.

Вячеслав Москвин напоминает, что шахматы предполагают давление и стресс: некоторым детям может быть сложно справляться с конкуренцией и ожиданиями, связанными с занятиями. В этом случае секция будет негативно сказываться на психическом и эмоциональном благополучии ребенка.

«Важно слушать детей и вместе принимать решения, которые соответствуют их потребностям», – подытожил нейропсихолог.