«Ушла к олигарху от талантливого музыканта»: с кем строила отношения МакSим

После брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, романа с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким и отношений с бизнесменом Антоном Петровым певица МакSим предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Тем не менее иногда в СМИ попадают новости о новых романтических связях певицы. К 40-летию артистки, которое она отмечает 10 июля, «Газета.Ru» рассказывает, как складывалась ее семейная жизнь.

Брак

Со своим единственным мужем Алексеем Луговцовым МакSим (Марина Абросимова, по матери — Максимова) познакомилась на гастролях в Санкт-Петербурге. Мужчина подошел к ней и ее концертному директору и сказал, что хочет устроиться работать звукорежиссером. Луговцов был принят в команду. Вскоре между ним и артисткой начался роман.

МакSим рассказывала в интервью Оксане Пушкиной, что работа мешала их отношениям. Она и Алексей сильно уставали — из-за этого между ними случались конфликты. Вскоре пара решила работать по отдельности.

«Мы с ним поняли, что работать вместе не получается. Помимо того, что мы устаем, очень много конфликтов. Это стало мешать. Мы с ним решили, что будем работать по отдельности. Он вернулся на свою прежнюю работу», — признавалась артистка.

После этого МакSим думала, что они с Алексеем скоро расстанутся из-за ее плотного гастрольного графика. Певица выступала с концертами по России на протяжении нескольких месяцев и редко бывала дома. Знаменитость рассказывала Пушкиной, что их отношения с Алексеем спасло то, что она забеременела. Вскоре Алексей и Марина поженились. Свадебная церемония прошла на Бали.

До 8-го месяца беременности МакSим гастролировала с концертами. В это время Алексей ездил вместе с ней и, по словам певицы, оберегал еще не родившегося ребенка.

«Скакала по сцене, как сумасшедшая. Раздавала автографы, а женщины подходили, говорили: «Мариночка, вам отдыхать надо», — вспоминала этот период Марина Максимова.

close 100% МакSим c Алексеем Луговцовым Кадр из клипа «Дура»

8 марта 2009 года на свет появилась дочка артистки — Александра. Роды были тяжелыми: девочка не подавала признаков жизни и сразу попала в реанимацию, но врачам удалось ее спасти.

После рождения ребенка Алексей был рядом с МакSим и помогал ей с дочерью. Через полгода Марина вышла из декретного отпуска и вернулась к гастролям.

Перед этим знаменитость договорилась с мужем: Алексей берет на себя бытовые вопросы, а она будет зарабатывать деньги. Спустя время в браке МакSим начались проблемы. Артистка признавалась, что Алексей не мог себя реализовать ни в семье, ни в работе.

«Леша говорил, что никогда не поднимется до моего уровня. У него не было стимула что-то делать, а мне хотелось, чтобы он реализовывался», — отмечала МакSим.

Артистка говорила, что со временем Алексей стал больше требовать внимания к себе. При этом он перестал помогать ей — в том числе с ребенком. В 2011 году певица подала на развод.

«У Леши был большой комплекс из-за того, что он рядом со мной. Он никогда не приглашал меня куда-то. Мы были вместе только на гастролях и дома», — рассказывала Марина в программе «Женский взгляд».

Несерьезный роман

С 2012 по 2014 год МакSим встречалась с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким. Фронтмен рок-группы рассказывал Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что Марина пришла к нему на один из концертов — там они и познакомились.

«Она потом пришла к нам в гримерку, потому что была под впечатлением. Как она говорит: у нее был культурный шок. Она ожидала увидеть чувака, как на сцене, а я такой в очочках, шапке, сижу в углу», — вспоминал Красовицкий.

По словам Александра, он необычно чувствовал себя в отношениях с артисткой из-за постоянного внимания к ней.

«Мы идем в зоопарк на зверюшек посмотреть, а главным экспонатом становится она», — рассказывал он.

При этом музыкант вспоминал, что у артистки тяжелый характер, и они часто спорили по житейским вопросам.

close 100% Александр Красовицкий Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2014 году Марина и Александр расстались. Фронтмен рассказывал, что певица бросила его ради другого мужчины — бизнесмена Антона Петрова, который, по словам Красовицкого, был «мощным мужиком, олигархом».

Расставание стало трагедией для артиста. Он долгое время находился в депрессии, стал злоупотреблять алкоголем. Так продолжалось полгода — затем Александр начал путешествовать.

«У меня освободились деньги, которые теперь не нужно было тратить на Марину. Я их начал тратить направо и налево в плане познания мира, но это было, скорее, истеричное заглатывание. Я просто ехал в Берлин и тупо ходил по улицам, чтобы заглушить вопль чувака, которого бросили», — вспоминал он.

Красовицкий признавался, что из-за расставания с МакSим даже думал покончить с собой. Однако его остановили мысли о том, что он должен заниматься музыкой.

Комментируя отношения с фронтменом Animal ДжаZ, Марина признавалась в интервью Ксении Собчак, что воспринимала роман с музыкантом как творческий союз.

«Ну как встречались… Это больше был творческий союз, это два разных музыкальных ума. Я слышала эту красивую фразу, что я ушла к олигарху от прекрасного музыканта. Ну это какая-то вообще смешная история», — отметила она.

Измена

Отношения МакSим и бизнесмена Антона Петрова продлились с 2014 по 2015 год. Мужчина ушел от артистки, когда она была беременна от него. Предприниматель стал встречаться с дочерью депутата Госдумы Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его женой.

«Марина тяжело переживала измену. Страшно ревновала, не спала ночами, плакала в подушку, но всю боль держала внутри — даже виду не подавала, что ей уже давно все известно…» — рассказывала про певицу ее подруга в интервью StarHit.ru.

29 октября 2014 года Марина родила дочь Марию. В сентябре 2015-го певица подтвердила, что рассталась с отцом своего ребенка.

close 100% maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«К сожалению, мы не смогли стать семьей, чего скрывать. Жизнь непредсказуема. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив», — цитируют певицу журналисты StarHit.ru.

Издание kp.ru, ссылаясь на друзей Марины, сообщало, что после расставания Антон Петров купил звезде квартиру площадью 500 квадратных метров в элитном комплексе «Триумф палас» в центре Москвы. Он также подарил артистке белый Maybach.

При этом в 2021 году в интервью Ксении Собчак исполнительница отрицала помощь бывшего возлюбленного.

«Просто я очень много работала и хорошо зарабатывала. В это, впрочем, никто особо не верит», — говорила она.

Новые отношения

В интервью Собчак МакSим рассказала и о перенесенном коронавирусе. Летом 2021 года артистку госпитализировали с пневмонией. 19 июня она была введена в искусственную кому, подключена к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. В начале августа СМИ сообщили, что Максимова начала самостоятельно дышать через кислородную маску.

В беседе с Собчак певица призналась, что во время комы у нее дважды останавливалось сердце. Артистка также рассказала, что на протяжении всей болезни рядом с ней находился возлюбленный, которого она назвала ангелом-хранителем. При этом МакSим отказалась раскрывать личность мужчины.

«Он меня очень поддерживал. Он вообще мой ангел-хранитель, я очень счастлива. Я не исключаю для себя возможности еще раз повенчаться, я бы хотела еще раз», — заявила она.

В январе 2022 года СМИ писали, что артистка рассталась с возлюбленным, однако позже Марина опровергла эту информацию.