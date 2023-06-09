Предлагал наркотики и секс: как Джонни Депп искал любовь в Голливуде

За свои 60 лет Джонни Депп женился только два раза — и оба брака продлились недолго. Один союз помог старту его актерской карьеры, а другой принес суды и разорение. В 1990-х актер делал предложение руки и сердца четыре раза, а с матерью своих детей Ванессой Паради так и не решился пойти под венец. В юбилей Джонни Деппа «Газета.Ru» рассказывает, как складывалась его личная жизнь.

Брак в 20 лет

Когда Джонни Депп только приехал в Голливуд, он познакомился с визажисткой Лори Энн Эллисон. Их встреча состоялась благодаря брату Эллисон, который играл вместе с начинающим актером в группе Kids with Depp.

В 1983 году Джонни Депп женился на Лори Энн. В 1980-х она познакомила мужа с актером Николасом Кейджем. Тот свел Джонни со своим агентом и в 1984 году Депп сыграл в фильме «Кошмар на улице Вязов».

В 1985 году Джонни Депп и Лори Энн Эллисон развелись. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения.

close 100% serendeppity/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2016 году визажистка в интервью TMZ заступилась за актера в период его разбирательств с Эмбер Херд по делу о домашнем насилии. Эллисон назвала его «мягким человеком», который никогда не избивал ее и не повышал голос.

Отношения с актрисами

В 1985 году Джонни Депп начал встречаться со звездой сериала «Твин Пикс» — актрисой Шерилин Фенн. Они пересеклись на съемочной площадке короткометражного фильма «Dummies».

Издание Brides.com сообщает, что Депп и Фенн были помолвлены. Их союз просуществовал три года. Шерилин Фенн называла актера в разговоре с The Big Issue «своей первой любовью».

close 100% Featureflash Photo Agency/Shutterstock

«Наша связь была сильной — мы вместе готовили еду, смеялись и плакали… Я знаю его как человека, а не как кинозвезду», — сообщила актриса журналистам.

В 1989 году Джонни Депп познакомился с Дженнифер Грей — звездой фильма «Грязные танцы». На тот момент актриса переживала расставание с Мэттью Бродериком, с которым разорвала помолвку. В мемуарах Дженнифер Грей рассказала, что Депп сделал ей предложение через две недели после начала отношений.

Актеры были вместе девять месяцев. Звезда «Грязных танцах» описывала Деппа как «невероятно красивого, удивительного, забавного и милого». Артистка призналась, что видела потенциал в актере и не раз говорила ему об этом.

close 100% Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Однако до свадьбы дело не дошло: Грей разорвала помолвку с актером, оставив ему записку. Актриса отметила, что причиной для разрыва послужила ревность со стороны Деппа.

«Вайнона навсегда»

В 1989 году на премьере фильма «Большие огненные шары» Джонни Депп увидел актрису Вайнону Райдер и влюбился в нее. Об этом в 1991 году он рассказывал в интервью Rolling Stone, отмечая, что в тот день они так и не познакомились.

В 1990-м Джонни Депп и Вайнона Райдер встретились на съемочной площадке «Эдвард руки-ножницы». Отношения, воплощенные на киноэкране, стали настоящими. Джонни Депп сделал татуировку в честь девушки: «Вайнона — навсегда»/«Winona Forever» (Депп переделал тату после расставания с актрисой — «Wino Forever» («Вино — навсегда»).

В интервью Rolling Stone Вайнона Райдер отметила, что была удивлена поступком возлюбленного и не могла поверить, что он сделал татуировку в ее честь.

close 100% Barry King/WireImage/Getty Images

«Я все думала, что она смоется или что-то в этом роде. Я не могла поверить, что это было реально», — говорила она.

Через пять месяцев после первого свидания Джонни Депп и Вайнона Райдер обручились, однако до свадьбы дело не дошло. В 1993 году актеры расстались.

Вайнона Райдер также поддержала Джонни Деппа во время судебного разбирательства с Эмбер Херд. Она высказалась о нем в 2016 году в интервью Time.

«Я знаю его только как действительно хорошего, любящего, заботливого парня, который очень, очень защищает людей, которых любит», — призналась она.

Первое обвинение в насилии

В 1994 году Джонни Депп встречался с актрисой Эллен Баркин. Их роман был недолгим.

В 2019 году Баркин дала показания в суде против Джонни Деппа и заявила, что на раннем этапе их отношений актер был «любящим», однако потом стал давать ей наркотики и в грубой форме спрашивал, «хочет ли она трахаться».

Также актриса вспомнила, как однажды актер кинул в нее бутылку вина в гостиничном номере.

close 100% Barry King/WireImage/Getty Images

В 2020 году Джонни Депп опроверг показания Эллен Баркин, сказав, что она обвинила в его жестокости из-за обиды — актер бросил девушку и отказался строить с ней серьезные отношения.

«Мисс Баркин и я дружили несколько лет. Пару лет спустя (после ее развода) мы с Эллен зависали, просто проводили время вместе», — заявлял Депп в суде.

Бурный роман

В начале 1994 года журналист Джордж Уэйн познакомил Джонни Деппа с моделью Кейт Мосс. Через несколько недель их заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Вскоре Депп посетил Париж, чтобы посмотреть, как Мосс работает на Неделе моды.

«С самого первого нашего разговора я знала, что мы будем вместе», — цитируют Кейт Мосс журналисты People.

Роман знаменитостей был бурным. Пара часто ссорилась на публике. Однажды Джонни Деппа арестовали в одном из отелей Нью-Йорка за драку и ссору с Кейт Мосс. Актер разгромил гостиничный номер — сама Кейт не пострадала.

Судья снял с Деппа обвинения при условии, что тот не будет попадать в неприятности на протяжении полугода. Также актер выплатил около $10 тыс. за ремонт в отеле и более $2 тыс. за моральный ущерб, нанесенный сотрудникам гостиницы.

close 100% Джонни Депп и Кейт Мосс MediaPunch/Global Look Press

После конфликта Кейт Мосс и Джонни Депп пробыли вместе до 1997 года. В 1998 году они вновь стали встречаться и даже появились на Каннском кинофестивале, но позже расстались.

В 2022 году Мосс выступила в суде и опровергла слухи, распространенные Эмбер Херд: актриса утверждала, что Депп столкнул Мосс с лестницы во время одной из их ссор.

«Я знаю правду о Джонни. Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — заявила она.

Дети

Джонни Депп благодаря общим друзьям в течение нескольких лет был заочно знаком с французской киноактрисой, певицей и фотомоделью Ванессой Паради. В 1998 году актер находился на съемках фильма «Девятые врата» в Париже и тогда же встретил Паради. Между ними быстро возникла романтическая связь.

«На ней было платье с открытой спиной, и я увидел эту спину и эту шею, а потом она обернулась, и я увидел эти глаза, и — бум! Моя жизнь холостяка подошла к концу», — цитируют актера Daily Mail.

В 1999 году у пары родилась дочь Лилли-Роуз Депп. В 2002 году на свет появился их сын Джон Кристофер Депп III.

Депп и Паради решили растить своих детей на юге Франции. Это место они выбрали, чтобы сохранить частной жизнь дочери и сына.

«На юге Франции можно жить гораздо более анонимно. И это блаженство, особенно когда дети еще маленькие», — заявляла Паради в интервью Weekend Knack.

close 100% ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2004 году актеры приобрели остров на Багамах.

Знаменитостей несколько раз спрашивали о том, почему они не женятся. Джонни Депп часто отшучивался на эту тему в интервью.

«Если бы Ванесса хотела пожениться, то почему бы и нет... Но дело в том, что я так боялся испортить ее фамилию! У нее такая хорошая фамилия», — заявлял он в разговоре с Extra.

В 2012 году СМИ стали писать о возможном расставании Джонни Деппа и Ванессы Паради. Об этом сообщал журнал People. Чуть позже стало известно, что на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2009 году актер влюбился в Эмбер Херд. Во время пресс-тура, посвященного кинокартине, знаменитости начали встречаться. В 2013 году они официально подтвердили свой роман. В 2015 году Эмбер Херд и Джонни Депп поженились.

Суды и роман с адвокатом

В 2017 году Эмбер Херд подала заявление на развод, обвинив Джонни Деппа в домашнем насилии. В 2019 году адвокаты актера подали встречный иск о клевете.

Судебный процесс начался в апреле 2020 года и завершился в июне 2022 года. На суде Джонни Депп признался, что никогда не поднимал руку на жену. В ходе разбирательств выяснилось, что Эмбер Херд избивала мужа.

1 июня 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу $10 млн в качестве компенсации. Актриса обратилась с апелляцией на решение, однако в декабре 2022 года она отозвала иск. Стороны достигли мирового соглашения, а страховая, представлявшая интересы Херд, выплатит звезде «Пиратов Карибского моря» $1 млн.

close 100% ZUMA Press/Global Look Press

Интересы Джонни Деппа в суде представляла Джоэль Рич. В сентябре 2022 года выяснилось, что она встречается с актером.

«Они встречаются, но это несерьезно», — сообщил источник People.

В ноябре 2022 года стало известно, что пара рассталась.