Думал, что бесплоден: как известные актеры стали отцами после 70 лет

83-летний Аль Пачино ждет ребенка от 29-летней возлюбленной, кинопродюсера Нур Альфаллы. На днях девушка сделала ДНК-тест, который подтвердил отцовство звезды фильма «Лицо со шрамом». «Газета.Ru» рассказывает о других артистах, которые стали отцами после 70 лет.

Аль Пачино, станет отцом в 83 года

В мае 2023 года СМИ сообщили, что 83-летний Аль Пачино скоро станет отцом. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла беременна. Представители актера рассказали, что до родов остался месяц.

Издание TMZ пишет, что еще два месяца назад актер не подозревал, что его девушка беременна. Аль Пачино думал, что из-за проблем со здоровьем бесплоден. Артист попросил сделать Нур ДНК-тест, который показал, что ребенок его.

Нур Альфалла и Аль Пачино встречаются с начала пандемии 2020 года. До романа с актером у девушки были отношения с Миком Джаггером: на тот момент музыканту было 74 года, а ей — 22 года.

Говоря о романе с Миком Джаггером, Нур отмечала, что разница в возрасте ее не смущала.

«Сердце не знает, что видит, оно знает только то, что чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было счастливое время для меня», — цитирует девушку Daily Mail.

После разрыва с солистом Rolling Stones СМИ писали, что Нур Альфалла встречается с Клинтом Иствудом, однако она опровергла эту информацию.

close 100% Аль Пачино и Нур Альфаллах Global Look Press/nooralfallah/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2018 году девушка состояла в отношениях с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет. Чуть позже ее заметили на свиданиях с 49-летним владельцем хостелов — Эли Ротом.

Нур выросла в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета. После она устроилась работать кинопродюсером. В настоящее время Альфалла — вице-президент компании Lynda Obst Productions (Sony).

В 2013 году издание New York Post сообщило, что состояние семьи Нур оценивается девятизначными цифрами.

У Аль Пачино трое детей. В 1989 году на свет появилась его дочь Джули Мари. Мать девочки — тренер по актерскому мастерству Яна Тарранта. С 1997 по 2003 год Аль Пачино состоял в отношениях с актрисой Беверли Д'Анджело. У них двое близнецов: дочь Оливия и сын Антон. Они родились в 2001 году.

Роберт Де Ниро, стал отцом в 79 лет

В мае 2023 года актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. У голливудской звезды родилась дочь. Мать девочки — Тиффани Чен, тренер по боевым искусствам. Во время интервью с журналистом портала ET Canada актер случайно проговорился, что теперь у него не шестеро, а семеро детей.

«У меня только что родился ребенок», — сообщил он.

Чуть позже Роберт Де Ниро рассказал о новорожденной дочери Today. Он также отреагировал на новость о том, что его коллега, Аль Пачино, также вскоре станет отцом.

«Послушайте, у Аль Пачино тоже скоро родится ребенок, как мне сказали вчера утром, и он на несколько лет старше меня. Да благословит его Бог, очень рад за него», — отметил актер.

Роберт Де Ниро познакомился с Тиффани Чен на съемках фильма «Стажер» в 2015 году. В картине она сыграла инструктора по тай-чи, которая по сюжету помогает персонажу Де Ниро. В 2021 году СМИ впервые написали о романе Тиффани Чен с голливудским актером.

close 100% Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Arnold Jerocki/Warner Brothers Discovery/Getty Images for Air Mail

Источник, близкий к паре, рассказал журналистам в 2023 году, что 45-летняя избранница актера поддерживает его стремление к постоянным съемкам в 79 лет. Супруги живут в Лос-Анджелесе и, по словам инсайдера, у Роберта Де Ниро плотный рабочий график.

В мае 2023 года в рамках 76-го Каннского кинофестиваля Роберт Де Ниро и его возлюбленная посетили вечеринку на Лазурном берегу. Это был их первый выход в свет после новостей о рождении дочери.

У Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Дрену актер удочерил.

Долгое время Роберт Де Ниро жил в фактическом браке с моделью Туки Смит. В 1995 году суррогатная мать родила звездам близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. Сейчас им 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у актера есть 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен.

С Грейс Хайтауэр актера связывал ряд скандалов. В 2001 году Грейс избила мужа, обвинив его в романе с другой женщиной. В 2004 году супруги подали на развод, однако так и не расстались. В честь своего примирения звезды организовали вторую свадьбу, сообщали журналисты People. Однако в 2018 году Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр все же решили развестись. Адвокаты актера обвинили женщину в расточительстве.

Ричард Гир, стал отцом в 70 лет

В 2020 году актер Ричард Гир стал многодетным отцом. На свет появился его третий сын. Мать ребенка — модель Алехандра Сильва, на которой артист женат с 2018 года.

У супругов двое детей. В 2019 году у них родился сын Александр. Супруга Ричарда Гира признавалась, что прежде чем рассказать о рождении ребенка общественности, получила благословение на это от Далай-ламы (Ричард Гир и его жена исповедуют буддизм — «Газета.Ru»).

«Мы не могли объявить об этом, не сообщив Его Высочеству Далай-ламе», — написала в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Алехандра.

В 2020 году у супругов родился еще один сын. Имя мальчика знаменитости держат в секрете.

close 100% Ричард Гир и Алехандра Сильва Fredy Torra/Global Look Press

У Ричарда Гира есть также сын Гомер (2000 год), который родился в браке с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл. Супруги были вместе до 2016 года.

В 2015 году Ричард Гир рассказывал Hindustan Times, что старается не быть вдали от сына слишком долго.

«Мои решения о фильмах в основном принадлежат мне, но я очень осторожен, чтобы не быть вдали от моего сына, Гомера Джеймса Джигме Гира, очень долго», — заявил он.

Сейчас Гомеру 23 года. Согласно его профилю на Linkedin, он учится в университете Брауна.

Евгений Петросян, стал отцом в 74 года

В 2020 году у юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца артиста эстрады — Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца (Петросянц — настоящая фамилия Евгения Петросяна — «Газета.Ru»).

Долгое время Брухунова, которая младше артиста на 44 года, работала у него помощницей, затем стала его директором. В 2013 году деловые отношения между Брухуновой и Петросяном переросли в роман. На тот момент юморист официально был женат на Елене Степаненко.

«Я пришла к нему второкурсницей. Работала помощницей его директора, выполняла самые простые функции, вплоть до курьера… ничем особенным я не занималась», — вспоминала Татьяна Брухунова знакомство с Евгением Петросяном в интервью «Первому каналу».

close 100% Евгений Петросян и Татьяна Брухунова bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

4 июля 2018 года Елена Степаненко, которая была замужем за Петросяном с 1985 года, подала на развод. 16 ноября 2018 года брак был расторгнут.

У Евгения Петросяна есть также дочь Викторина, которая родилась в его первом браке. Сейчас ей 55 лет. У Викторины двое сыновей — Андрей и Марк. Также у нее есть внук Марк.

Узнав о новом браке своего отца, Викторина перестала общаться с ним. В 2021 году в интервью Вячеславу Манучарову Евгений Петросян признавался, что его дочь никогда не видела младшего брата Вагана.

«Мы не общаемся. Встретятся ли дети? Ну не знаю… Не хотел бы», — заявил артист.

Эммануил Виторган, стал отцом в 78 и 79 лет

В 2019 году у актера Эммануила Виторгана родилась дочь. На момент рождения девочки артисту было 79 лет. О событии он сообщил в соцсетях.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… КЛАРОЧКА!» — написал Эммануил Виторган.

До этого, в 2018 году, у Эммануила Виторгана родилась дочь Этель.

В 2002 году Эммануил Виторган женился на Ирине Млодик, которая младше его на 23 года. Этот брак стал для него третьим. От отношений с первой супругой, актрисой Тамарой Румянцевой, у него есть дочь Ксения. В браке с актрисой Аллой Балтер у Виторгана родился сын Максим.

В 2020 году Ирина Млодик и Эммануил Виторган стали гостями программы «Судьба человека». Во время интервью ведущий шоу Борис Корчевников поинтересовался у пары, каким способом появились на свет их дети. Отвечая на вопрос журналиста, Млодик отметила, что это не имеет значения.

close 100% Эммануил Виторган и Ирина Млодик irina_vitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Что значит, естественным или нет, это наши дети, это наша кровь, это из нашей секретки!» — заявила она.

Ирина Млодик признавалась Борису Корчевникову, что старшие дети не сразу приняли новый брак их отца.

«Он (Максим) не замечал меня два года нашего общения. Когда мы встречались — я с Эммочкой и Максим с женой, — общались они втроем, а меня будто не было», — говорила Млодик.

В дальнейшем Максиму Виторгану удалось наладить отношения с мачехой. Однако Ксения, старшая дочь Эммануила Виторгана, не общается с отцом и его женой.