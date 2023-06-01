Начала встречаться с Силом, когда была беременна от другого: с кем строила отношения 50-летняя Хайди Клум

1 июня немецкая и американская модель Хайди Клум отмечает юбилей. Супермодели исполняется 50 лет. Имя знаменитости обсуждается не только в связи с ее карьерными достижениями, но и из-за личной жизни. «Газета.Ru» рассказывает подробнее о мужьях и детях Хайди Клум.

Брак с парикмахером

В 1997 году Хайди Клум вышла замуж за преуспевающего нью-йоркского стилиста по прическам и парикмахера Рика Пипино. Он позвал ее замуж на вершине Эмпайр-стейт-билдинг. На момент предложения руки и сердца Хайди Клум было 23 года.

Модель вспоминала об этом событии в разговоре с журналистами Sport Illustrated.

«Я заставила всех (прохожих) снимать нас на камеру!» — слова из журнала приводит People.

Церемония бракосочетания прошла в поместье Stone Ridge в штате Нью-Йорк. По словам журналистов People, свадьба была романтичной, традиционной, но свободной.

Свадьба включала несколько немецких традиций. Сперва Рик Пипино поднялся по лестнице «достать куклу из деревянного аиста, помещенного в окно их номера для новобрачных». По обычаю, это «гарантировало детей». Затем Клум и Пипино распилили бревно пополам двуручной пилой — их первая задача в качестве партнеров.

close 100% Хайди Клум и Рик Пипинo IMAGO/Global Look Press

Кроме этого на свадьбе Хайди Клум пела йодлем и этим рассмешила жениха.

«Чем больше я узнаю, тем больше она смешит меня», — цитируют Рика Пипино журналисты People.

Брак пары продлился пять лет. В 2002 году Хайди Клум и Рик Пипино развелись. Модель отметила, что разрыв был «взаимным и дружеским».

Ребенок от менеджера и знакомство с Силом

В марте 2003 года Хайди Клум начала встречаться с менеджером «Формулы-1» Флавио Бриаторе. Вскоре модель забеременела — она объявила об этом в декабре 2003 года. Однако, несмотря на ожидание общего ребенка, Хайди и Флавио расстались.

«Лени родилась, когда мы с Хайди уже разошлись. Хайди жила в Лос-Анджелесе, а я в Лондоне, расстояние между нами было непреодолимым», — цитирует Daily Mail Флавио Бриаторе.

5 мая 2004 году у Хайди Клум родилась дочь Хелен Бошовен «Лени» Сэмюэль.

Первое время Флавио поддерживал отношения с дочерью на расстоянии — звонил ей каждый день, но этого, по его словам, было недостаточно.

close 100% Хайди Клум и Флавио Бриаторе IMAGO/Global Look Press

В 2004 году супермодель начала встречаться с певцом Силом. Мужчина взял на себя обязанности отца и стал помогать Клум с воспитанием дочери. Вскоре артист удочерил девочку.

«Лени — моя родная дочь, но мы втроем с радостью согласились, что было бы разумнее, если бы Сил удочерил ее, потому что ребенок должен расти в семье», — рассказывал журналистам Флавио Бриаторе.

После романа с Хайди Клум Флавио Бриаторе в 2008 году женился на итальянской модели Элизабет Грегорачи. В 2010 году у супругов родился сын Фалько Натан Бриаторе.

Второй брак и новые дети

Хайди Клум познакомилась с британским певцом Силом (Генри Сэмюэл) в одном из отелей Нью-Йорка. Супермодель рассказывала в шоу Опры Уинфри, что ее привлекла внешность музыканта.

«Он был только что из спортзала, я сидела там (в вестибюле отеля), и подумала: «Вау!». Я почти все разглядела. Весь комплект», — делилась Хайди Клум.

Спустя пять недель после знакомства модель и певец пошли на первое свидание. В то время Клум уже знала, что беременна от Флавио Бриаторе. Хайди рассказала о своем положении после того, как они с Силом провели вместе ночь.

«Я засмеялся и сказал: «Уже? Это потрясающе!» Она сказала: «Не от тебя, дурачок», — вспоминал певец в интервью The Mirror в 2008 году.

close 100% Хайди Клум и Сил dpa/Global Look Press

По словам Сила, он признался Хайди, что эта новость не изменила его отношение к модели.

10 мая 2005 года Сил и Хайди Клум поженились. В 2005 году у пары родился сын Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль, в 2006-м — Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль, а в 2009 году — дочь Лу Сулола Сэмюэль.

В 2012 году пара объявила о разводе. В интервью Redbook модель признавалась, что одной из причин расставания стало то, что музыкант много путешествовал и редко бывал дома.

«(Сил) никогда не был типичным отцом, который утром уходил на работу со своим портфелем и каждый вечер возвращался домой. Он много путешествовал. Дети это знали. Это было частью его работы. Я мама и папа одновременно», — говорила Клум.

Романы с телохранителем и арт-дилером

После разрыва с Силом Хайди Клум начала отношения со своим телохранителем Мартином Кристеном. Они были вместе два года. По словам источников, близких к паре, возлюбленные расстались из-за того, что Мартину надоело быть домохозяином.

«Он делал все для детей: возил их в школу и укладывал спать. Он любил детей, но ему приходилось многое брать на себя», — сообщил инсайдер журналистам.

close 100% Хайди Клум и Мартин Кристен face to face/Global Look Press

С 2014 по 2017 год Хайди Клум встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, который был моложе модели на 13 лет.

«Все было сложно, они живут на разных берегах. Сейчас Хайди сосредоточена на своих детях», — прокомментировал расставание знаменитостей для People инсайдер.

close 100% Хайди Клум и Вито Шнабель IMAGO/Global Look Press

Союз с Томом Каулитцем

В марте 2018 года Хайди Клум заметили в компании участника Tokio Hotel Тома Каулитца. Роман пары развивался стремительно — в конце 2018 года музыкант сделал предложение модели.

В феврале 2019 года Хайди и Том тайно поженились.

В 2020 году супермодель рассказала Us Weekly, что до знакомства с Томом не была поклонницей группы Tokio Hotel.

«Я не знала (их) тогда. Я жила в Америке, а они были очень популярны в Германии», — заявила Клум.

Также Хайди вспомнила, как познакомилась с братом-близнецом Тома — Биллом Каулитцем. Он участвовал в одном из шоу модели.

«Билл, его брат-близнец, «нырнул» со сцены, и все мои модели должны были притвориться рок-звездами, а затем «нырнуть» со сцены в толпу. Итак, я познакомилась с ним много-много лет назад, но я не знала, что у него есть брат-близнец, за которого я когда-нибудь выйду замуж», — признавалась знаменитость.

close 100% Хайди Клум и Том Каулитц AdMedia/Global Look Press

Между Хайди Клум и Томом Каулитцем разница в возрасте 16 лет. Однако модель отмечала, что ее никогда это не смущало.

«Я действительно не думаю об этом так много. Вы должны просто жить счастливой жизнью, не слишком беспокоясь о том, что подумают люди, потому что беспокойство только вызовет у вас больше морщин», — говорила она.

Дети Клум

Старшей дочери Хайди Клум Лени сейчас 19 лет. Девушка пошла по стопам матери и стала заниматься модельным бизнесом. Она участвовала в показах и появлялась на обложках журналов Rollacoaster, Harper's Bazaar Germany и Glamour Germany. Лени учится в колледже в Нью-Йорке.

«Сейчас колледж стоит на первом месте в списке. Она очень взволнована этой следующей главой в своей жизни», — рассказывала о жизни дочери Хайди Клум.

17-летний Генри Сэмюэль, по словам модели, растет копией своего отца — музыканта Сила.

«Каждый, кто его видит, говорит: «Боже мой, он выглядит совсем как Сил». А я все время: «Да ладно, где-то там должно быть что-то от меня». И они: «Нет, извините, он очень похож на своего отца», — рассказывала журналистам People модель.

close 100% Хайди Клум с детьми ZUMA Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хайди Клум старается оберегать жизнь младших детей от публики, но иногда размещает их фотографии в соцсетях. В сентябре 2022 года знаменитость поздравила сына с 17-летием, опубликовав архивное фото с ним.

«Генри. Любовь всей моей жизни», — написала она.

Хайди Клум не раз рассказывала, что ее младший сын 16-летний Йохан Самюэль с детства любит рисовать. В 2013 году супермодель сделала коллекцию одежды, в основу которой легли рисунки ее сына.

В 2021 году Хайди Клум рассказывала People о младшей дочери Лу Самюэль, которой сейчас 13 лет. Знаменитость призналась, что девочка унаследовала от нее любовь к Хэллоуину.

«Я надеялась, что передам (любовь к празднику) своим детям, но только Лу всегда идет на это», — заявляла модель.